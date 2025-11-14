Die besten Torjäger in Deutschlands Oberligen im Überblick

Zum Bomber der Nation reicht es womöglich nicht ganz, aber die Scouting-Abteilungen der Profi-Vereine dürften die unten stehenden Namen und ihre Profile allesamt in ihren Datenbanken aufweisen. Es sind die erfolgreichsten Torschützen aus allen deutschen Oberligen.
Denn wer auf dieser Liga-Ebene weiß, wo das Tor steht, der hat es mitunter nicht weit bis ins bezahlte Fußballgeschäft:
Torjäger der Oberliga Baden-Württemberg
1. Tasos Leonidis FC Nöttingen 11
2. Pasqual Pander VfR Mannheim 10
3. Daniele Gabriele FV Ravensburg 9
Hannes Scherer FSV Hollenbach 9
5. Salvatore Catanzano FC Nöttingen 8
Cristian Gilés Sanchez Türkspor Neckarsulm 8
Marcel Sökler FC 08 Villingen 8
Marin Stefotic SV Oberachern 8
Torjäger der Bayernliga Nord
1. Lukas da Silva-Freundorfer SV Fortuna Regensburg 9
Lucas Markert ATSV Erlangen 9
Lucas Seidel SpVgg Bayern Hof 9
4. Morris Adelabu ASV Neumarkt 8
Selim Mjaki ASV Neumarkt 8
Torjäger der Bayern-Liga Süd
1. Simon Gruber TSV Nördlingen 14
2. Raffael Ascher FC Sportfreunde Schwaig 12
3. Jonas Kronbichler SV Kirchanschöring 11
Lukas Riglewski SV Heimstetten 11
5. Markus Gallmaier SV Schalding-Heining 10
Torjäger der NOFV-Oberliga Nord
1. John Gruber SV Lichtenberg 47 11
2. Nils Wilko Stettin BSV Eintracht Mahlsdorf 10
3. Pedro Vitor Cruz Magalhaes SV Tasmania Berlin 9
Daniel Eidtner SV Siedenbollentin 9
Etienne Nikol SV Sparta Lichtenberg 9
Sebastian Reiniger SV Lichtenberg 47 9
Torjäger der NOFV-Oberliga Süd
1. Jegor Jagupov VfL Halle 1896 8
2. Joel Marks VfL Halle 1896 7
Usman Taiwo FC Einheit Wernigerode 7
4. Tyron Profis VFC Plauen 6
Bruno Schiemann SC Freital 6
Philip Weidauer SC Freital 6
Philip Witte 1. FC Lok Stendal 6
Torjäger der Bremen-Liga
1. Ebrima Camara BTS Neustadt 12
2. Radin Amadou SV Hemelingen 9
Viktor Valentino Appiah FC Oberneuland 9
4. Anas Eboazatan FC Oberneuland 8
Alejandro Jesus Kellnar Blumenthaler SV 8
Jaeha Kim FC Union 60 Bremen 8
Tim Klowat ESC Geestemünde 8
Geonhee Lee BTS Neustadt 8
Torjäger der Oberliga Hamburg
1. Erolind Krasniqi ETSV Hamburg 24
2. Selim Ajkic TSV Sasel 21
3. Merlin Sinanovic Eimsbütteler TV 20
4. Luca Joel Palzer SC Victoria 12
5. Christian Degener FC Türkiye Wilhelmsburg 11
Torjäger der Hessenliga
1. Halil Ibrahim Yilmaz FC Eddersheim 23
2. Daniel Starodid Eintracht Frankfurt II 15
3. Smail Kadrijaj SV Darmstadt 98 (U21) II 14
4. Mirco Geisler FC Gießen 11
Takanori Yokochi FC Turabdin-Babylon 11
Torjäger der Mittelrheinliga
1. Patrick Friesdorf-Weber SpVg Frechen 20 12
Metin Kizil SpVg Porz 1919 12
3. Alexander Guiddir SV Eintracht Hohkeppel 11
4. Marc Kleefisch FC Wegberg-Beeck 9
5. Jamal Issifou SC Fortuna Köln II 7
Torjäger der Oberliga Niederrhein1. Emre Demircan Ratingen 04/19 12
Torjäger der Oberliga Niedersachsen
1. Noah Wallenßus BSV Schwarz-Weiß Rehden 12
2. Moritz Raskopp TSV Wetschen 10
3. Louis Malina VfV Borussia 06 Hildesheim 9
4. Nico Poplawski SV Atlas Delmenhorst 8
5. Gean Rodrigo Baumgratz "Tigrinho" 1. FC Germania Egestorf-Langreder 6
Mahdi Kahled Biso VfV Borussia 06 Hildesheim 6
Malte Meyer Lüneburger Sport-Klub Hansa 6
Bastian Reiners FC Verden 04 6
Steffen Wranik SC Spelle-Venhaus 6
Torjäger der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
1. Marc Ehrhart FK Pirmasens 16
2. Luka Dimitrijevic FK Pirmasens 15
3. Max Wilschrey FC Emmelshausen-Karbach 13
4. Jonah Arnolds SF Eisbachtal 12
5. Denys Vyrych TuS Koblenz 11
Torjäger der Oberliga Schleswig-Holstein1. Kjell Peeke Knaak MTSV Hohenwestedt 13
Torjäger der Oberliga Westfalen
1. Marvin Schulz SC Preußen Münster II 11
2. Agon Arifi TSG Sprockhövel 8
Nick Flock Victoria Clarholz 8
Maximilian Podehl ASC 09 Dortmund 8
Kevin Schacht SG Wattenscheid 09 8
Bennet van den Berg Eintracht Rheine 8
Wladimir Wagner Westfalia Rhynern 8