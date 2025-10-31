Die besten Torjäger in Deutschlands Oberligen im Überblick

Zum Bomber der Nation reicht es womöglich nicht ganz, aber die Scouting-Abteilungen der Profi-Vereine dürften die unten stehenden Namen und ihre Profile allesamt in ihren Datenbanken aufweisen. Es sind die erfolgreichsten Torschützen aus allen deutschen Oberligen.
Denn wer auf dieser Liga-Ebene weiß, wo das Tor steht, der hat es mitunter nicht weit bis ins bezahlte Fußballgeschäft:
Torjäger der Oberliga Baden-Württemberg
1. Tasos Leonidis FC Nöttingen 9
Pasqual Pander VfR Mannheim 9
3. Cristian Gilés Sanchez Türkspor Neckarsulm 8
Hannes Scherer FSV Hollenbach 8
Marcel Sökler FC 08 Villingen 8
Marin Stefotic SV Oberachern 8
Torjäger der Bayernliga Nord
1. Lukas da Silva-Freundorfer SV Fortuna Regensburg 9
2. Morris Adelabu ASV Neumarkt 8
Lucas Markert ATSV Erlangen 8
Lucas Seidel SpVgg Bayern Hof 8
5. Timo Kräftner SC Großschwarzenlohe 7
Marco Weber FSV Stadeln 7
Torjäger der Bayern-Liga Süd
1. Simon Gruber TSV Nördlingen 12
2. Raffael Ascher FC Sportfreunde Schwaig 10
Lukas Riglewski SV Heimstetten 10
4. Markus Gallmaier SV Schalding-Heining 9
Jonas Kronbichler SV Kirchanschöring 9
Torjäger der NOFV-Oberliga Nord
1. Nils Wilko Stettin BSV Eintracht Mahlsdorf 10
2. John Gruber SV Lichtenberg 47 9
3. Daniel Eidtner SV Siedenbollentin 8
4. Abdulkadir Beyazit Berliner AK 7
Etienne Nikol SV Sparta Lichtenberg 7
Sebastian Reiniger SV Lichtenberg 47 7
Abdoul Karim Soumah TuS Makkabi Berlin 7
Torjäger der NOFV-Oberliga Süd
1. Jegor Jagupov VfL Halle 1896 8
2. Joel Marks VfL Halle 1896 7
3. Philip Weidauer SC Freital 6
Philip Witte 1. FC Lok Stendal 6
5. Joel-Pascal Klaschka VfB Germania Halberstadt 5
Tyron Profis VFC Plauen 5
Sven Rupprecht FC Einheit Rudolstadt 5
Bruno Schiemann SC Freital 5
Kevin Werner FC Grimma 5
Torjäger der Bremen-Liga
1. Ebrima Camara BTS Neustadt 11
2. Viktor Valentino Appiah FC Oberneuland 9
3. Radin Amadou SV Hemelingen 8
Anas Eboazatan FC Oberneuland 8
Tim Klowat ESC Geestemünde 8
Torjäger der Oberliga Hamburg
1. Erolind Krasniqi ETSV Hamburg 23
2. Merlin Sinanovic Eimsbütteler TV 17
3. Selim Ajkic TSV Sasel 15
4. Luca Joel Palzer SC Victoria 12
5. Christian Degener FC Türkiye Wilhelmsburg 10
Nick Selutin ETSV Hamburg 10
Torjäger der Hessenliga
1. Halil Ibrahim Yilmaz FC Eddersheim 18
2. Smail Kadrijaj SV Darmstadt 98 (U21) II 12
Daniel Starodid Eintracht Frankfurt II 12
4. Mirco Geisler FC Gießen 9
Metehan Yildirim Eintracht Frankfurt II 9
Torjäger der Mittelrheinliga
1. Patrick Friesdorf-Weber SpVg Frechen 20 10
2. Metin Kizil SpVg Porz 1919 9
3. Alexander Guiddir SV Eintracht Hohkeppel 8
4. Marc Kleefisch FC Wegberg-Beeck 7
5. Sinan Ak VfL Vichttal 6
Torjäger der Oberliga Niederrhein1. Emre Demircan Ratingen 04/19 11
Torjäger der Oberliga Niedersachsen
1. Noah Wallenßus BSV Schwarz-Weiß Rehden 10
2. Louis Malina VfV Borussia 06 Hildesheim 9
Moritz Raskopp TSV Wetschen 9
4. Nico Poplawski SV Atlas Delmenhorst 7
5. Gean Rodrigo Baumgratz "Tigrinho" 1. FC Germania Egestorf-Langreder 6
Malte Meyer Lüneburger Sport-Klub Hansa 6
Steffen Wranik SC Spelle-Venhaus 6
Torjäger der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
1. Marc Ehrhart FK Pirmasens 14
2. Luka Dimitrijevic FK Pirmasens 13
3. Max Wilschrey FC Emmelshausen-Karbach 12
4. Jonah Arnolds SF Eisbachtal 11
Denys Vyrych TuS Koblenz 11
Torjäger der Oberliga Schleswig-Holstein1. Kjell Peeke Knaak MTSV Hohenwestedt 12
Torjäger der Oberliga Westfalen
1. Marvin Schulz SC Preußen Münster II 9
2. Maximilian Podehl ASC 09 Dortmund 8
Kevin Schacht SG Wattenscheid 09 8
Bennet van den Berg Eintracht Rheine 8
5. Agon Arifi TSG Sprockhövel 7
Julius Gerster SpVgg Vreden 7
Maximilian Hinkelmann SpVgg Vreden 7