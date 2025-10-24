Die besten Torjäger in Deutschlands Oberligen im Überblick

Zum Bomber der Nation reicht es womöglich nicht ganz, aber die Scouting-Abteilungen der Profi-Vereine dürften die unten stehenden Namen und ihre Profile allesamt in ihren Datenbanken aufweisen. Es sind die erfolgreichsten Torschützen aus allen deutschen Oberligen.
Denn wer auf dieser Liga-Ebene weiß, wo das Tor steht, der hat es mitunter nicht weit bis ins bezahlte Fußballgeschäft:
Torjäger der Oberliga Baden-Württemberg
1. Tasos Leonidis FC Nöttingen 9
Pasqual Pander VfR Mannheim 9
3. Cristian Gilés Sanchez Türkspor Neckarsulm 8
Marcel Sökler FC 08 Villingen 8
Marin Stefotic SV Oberachern 8
Torjäger der Bayernliga Nord
1. Lukas da Silva-Freundorfer SV Fortuna Regensburg 9
2. Morris Adelabu ASV Neumarkt 8
Lucas Seidel SpVgg Bayern Hof 8
4. Timo Kräftner SC Großschwarzenlohe 7
Marco Weber FSV Stadeln 7
Torjäger der Bayern-Liga Süd
1. Simon Gruber TSV Nördlingen 11
2. Raffael Ascher FC Sportfreunde Schwaig 10
Lukas Riglewski SV Heimstetten 10
4. Markus Gallmaier SV Schalding-Heining 9
Jonas Kronbichler SV Kirchanschöring 9
+++ Fehler entdeckt? Daten nicht gepflegt? So wirst du Vereinsverwalter! +++
Torjäger der NOFV-Oberliga Nord
1. Nils Wilko Stettin BSV Eintracht Mahlsdorf 8
2. Abdulkadir Beyazit Berliner AK 7
Daniel Eidtner SV Siedenbollentin 7
Sebastian Reiniger SV Lichtenberg 47 7
Abdoul Karim Soumah TuS Makkabi Berlin 7
Torjäger der NOFV-Oberliga Süd
1. Jegor Jagupov VfL Halle 1896 7
2. Philip Weidauer SC Freital 6
3. Joel Marks VfL Halle 1896 5
Tyron Profis VFC Plauen 5
Sven Rupprecht FC Einheit Rudolstadt 5
Bruno Schiemann SC Freital 5
Philip Witte 1. FC Lok Stendal 5
Torjäger der Bremen-Liga
1. Ebrima Camara BTS Neustadt 10
2. Viktor Valentino Appiah FC Oberneuland 8
Anas Eboazatan FC Oberneuland 8
Tim Klowat ESC Geestemünde 8
5. Radin Amadou SV Hemelingen 7
Geonhee Lee BTS Neustadt 7
Torjäger der Oberliga Hamburg
1. Erolind Krasniqi ETSV Hamburg 20
2. Merlin Sinanovic Eimsbütteler TV Hamburg 16
3. Selim Ajkic TSV Sasel 15
4. Christian Degener FC Türkiye Wilhelmsburg 10
Luca Joel Palzer SC Victoria Hamburg 10
Torjäger der Hessenliga
1. Halil Ibrahim Yilmaz FC Eddersheim 18
2. Smail Kadrijaj SV Darmstadt 98 (U21) II 11
Daniel Starodid Eintracht Frankfurt II 11
4. Metehan Yildirim Eintracht Frankfurt II 9
5. Mirco Geisler FC Gießen 8
Torjäger der Mittelrheinliga
1. Patrick Friesdorf-Weber SpVg Frechen 20 10
2. Alexander Guiddir SV Eintracht Hohkeppel 8
Metin Kizil SpVg Porz 1919 8
4. Sinan Ak VfL Vichttal 6
5. Marc Kleefisch FC Wegberg-Beeck 5
Mike Owusu SV Eintracht Hohkeppel 5
Ole Tillmann SV Bergisch Gladbach 09 5
Marc Wollersheim Sportfreunde Düren 5
Torjäger der Oberliga Niederrhein1. Emre Demircan Ratingen 04/19 9
Torjäger der Oberliga Niedersachsen
1. Noah Wallenßus BSV Schwarz-Weiß Rehden 10
2. Louis Malina VfV Borussia 06 Hildesheim 9
Moritz Raskopp TSV Wetschen 9
4. Nico Poplawski SV Atlas Delmenhorst 7
5. Gean Rodrigo Baumgratz "Tigrinho" 1. FC Germania Egestorf-Langreder 6
Malte Meyer Lüneburger Sport-Klub Hansa 6
Torjäger der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
1. Marc Ehrhart FK Pirmasens 13
2. Luka Dimitrijevic FK Pirmasens 12
3. Jonah Arnolds SF Eisbachtal 11
4. Denys Vyrych TuS Koblenz 9
Max Wilschrey FC Emmelshausen-Karbach 9
Torjäger der Oberliga Schleswig-Holstein1. Kjell Peeke Knaak MTSV Hohenwestedt 10
Torjäger der Oberliga Westfalen
1. Marvin Schulz SC Preußen Münster II 9
2. Maximilian Podehl ASC 09 Dortmund 8
3. Kevin Schacht SG Wattenscheid 09 7
Bennet van den Berg Eintracht Rheine 7
5. Agon Arifi TSG Sprockhövel 6
Julius Gerster SpVgg Vreden 6
Maximilian Hinkelmann SpVgg Vreden 6
Wladimir Wagner Westfalia Rhynern 6