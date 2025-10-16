 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Olaf Wegerich, Y. Le Madon

Die besten Torjäger in Deutschlands Oberligen im Überblick

Die Scouts der höherklassigen Teams werden die Namen auf ihrer Liste haben

Zum Bomber der Nation reicht es womöglich nicht ganz, aber die Scouting-Abteilungen der Profi-Vereine dürften die unten stehenden Namen und ihre Profile allesamt in ihren Datenbanken aufweisen. Es sind die erfolgreichsten Torschützen aus allen deutschen Oberligen.

Denn wer auf dieser Liga-Ebene weiß, wo das Tor steht, der hat es mitunter nicht weit bis ins bezahlte Fußballgeschäft:

Torjäger der Oberliga Baden-Württemberg

1. Pasqual Pander VfR Mannheim 9
2. Tasos Leonidis FC Nöttingen 8
Marcel Sökler FC 08 Villingen 8
4. Cristian Gilés Sanchez Türkspor Neckarsulm 7
Hannes Scherer FSV Hollenbach 7
Marin Stefotic SV Oberachern 7

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Bayernliga Nord

1. Lukas da Silva-Freundorfer SV Fortuna Regensburg 9
2. Morris Adelabu ASV Neumarkt 8
Lucas Seidel SpVgg Bayern Hof 8
4. Marco Weber FSV Stadeln 7
5. Niko Becker ASV Cham 6
Aykut Civelek FC Coburg 6
Ognjen Drakulic FC Ingolstadt 04 II 6
Timo Kräftner SC Großschwarzenlohe 6
Lucas Markert ATSV Erlangen 6
Selim Mjaki ASV Neumarkt 6
Kelvin Onuigwe SSV Jahn Regensburg II 6

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Bayern-Liga Süd

1. Raffael Ascher FC Sportfreunde Schwaig 10
Simon Gruber TSV Nördlingen 10
3. Lukas Riglewski SV Heimstetten 9
4. Markus Gallmaier SV Schalding-Heining 8
Jonas Kronbichler SV Kirchanschöring 8

-> zur kompletten Rangliste

+++ Fehler entdeckt? Daten nicht gepflegt? So wirst du Vereinsverwalter! +++

Torjäger der NOFV-Oberliga Nord

1. Abdulkadir Beyazit Berliner AK 7
Daniel Eidtner SV Siedenbollentin 7
Nils Wilko Stettin BSV Eintracht Mahlsdorf 7
4. Daniel Hänsch SV Sparta Lichtenberg 6
Sebastian Reiniger SV Lichtenberg 47 6

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der NOFV-Oberliga Süd

1. Jegor Jagupov VfL Halle 1896 7
2. Joel Marks VfL Halle 1896 5
Tyron Profis VFC Plauen 5
Sven Rupprecht FC Einheit Rudolstadt 5
Bruno Schiemann SC Freital 5
Philip Weidauer SC Freital 5

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Bremen-Liga

1. Ebrima Camara BTS Neustadt 9
2. Tim Klowat ESC Geestemünde 8
3. Radin Amadou SV Hemelingen 6
Viktor Valentino Appiah FC Oberneuland 6
Jaeha Kim FC Union 60 Bremen 6
Kilian Lammers Blumenthaler SV 6
Geonhee Lee BTS Neustadt 6

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Oberliga Hamburg

1. Erolind Krasniqi ETSV Hamburg 20
2. Selim Ajkic TSV Sasel 14
3. Merlin Sinanovic Eimsbütteler TV Hamburg 13
4. Christian Degener FC Türkiye Wilhelmsburg 10
5. Niklas Schulz TSV Buchholz 08 9

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Hessenliga

1. Halil Ibrahim Yilmaz FC Eddersheim 17
2. Daniel Starodid Eintracht Frankfurt II 10
3. Metehan Yildirim Eintracht Frankfurt II 9
4. Smail Kadrijaj SV Darmstadt 98 (U21) II 8
5. Giuseppe Signorelli SV Hummetroth 7

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Mittelrheinliga

1. Patrick Friesdorf-Weber SpVg Frechen 20 10
2. Sinan Ak VfL Vichttal 6
Metin Kizil SpVg Porz 1919 6
4. Marc Kleefisch FC Wegberg-Beeck 5
Mike Owusu SV Eintracht Hohkeppel 5
Ole Tillmann SV Bergisch Gladbach 09 5
Marc Wollersheim Sportfreunde Düren 5

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Oberliga Niederrhein

1. Emre Demircan Ratingen 04/19 8
Luca Puhe SV Biemenhorst 8
3. Talha Demir 1. FC Monheim 7
Mario Knops SC St. Tönis 1911/20 7
5. Mohamed Cisse VfB 03 Hilden 6
Timo Dapprich DJK Adler Union Frintrop 6
Linus Krajac SV Sonsbeck 6
Alexander Lipinski KFC Uerdingen 6

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Oberliga Niedersachsen

1. Noah Wallenßus BSV Schwarz-Weiß Rehden 10
2. Louis Malina VfV Borussia 06 Hildesheim 9
3. Moritz Raskopp TSV Wetschen 8
4. Nico Poplawski SV Atlas Delmenhorst 7
5. Terry Becker Heeslinger SC 5
Malte Meyer Lüneburger Sport-Klub Hansa 5

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

1. Luka Dimitrijevic FK Pirmasens 11
Marc Ehrhart FK Pirmasens 11
3. Jonah Arnolds SF Eisbachtal 9
Max Wilschrey FC Emmelshausen-Karbach 9
5. Janik Otto FC Emmelshausen-Karbach 8

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Oberliga Schleswig-Holstein

1. Kjell Peeke Knaak MTSV Hohenwestedt 9
Louis Köster Holstein Kiel U23 II 9
Morten Liebert SV Todesfelde 9
Jens Nicolas Wollesen SV Eichede 9
5. Kastriot Alija VfR Neumünster 7

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Oberliga Westfalen

1. Marvin Schulz SC Preußen Münster II 9
2. Bennet van den Berg Eintracht Rheine 7
3. Maximilian Podehl ASC 09 Dortmund 6
Kevin Schacht SG Wattenscheid 09 6
Wladimir Wagner Westfalia Rhynern 6

-> zur kompletten Rangliste

Aufrufe: 016.10.2025, 08:48 Uhr
redAutor