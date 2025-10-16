Die besten Torjäger in Deutschlands Oberligen im Überblick

Zum Bomber der Nation reicht es womöglich nicht ganz, aber die Scouting-Abteilungen der Profi-Vereine dürften die unten stehenden Namen und ihre Profile allesamt in ihren Datenbanken aufweisen. Es sind die erfolgreichsten Torschützen aus allen deutschen Oberligen.
Denn wer auf dieser Liga-Ebene weiß, wo das Tor steht, der hat es mitunter nicht weit bis ins bezahlte Fußballgeschäft:
Torjäger der Oberliga Baden-Württemberg
1. Pasqual Pander VfR Mannheim 9
2. Tasos Leonidis FC Nöttingen 8
Marcel Sökler FC 08 Villingen 8
4. Cristian Gilés Sanchez Türkspor Neckarsulm 7
Hannes Scherer FSV Hollenbach 7
Marin Stefotic SV Oberachern 7
Torjäger der Bayernliga Nord
1. Lukas da Silva-Freundorfer SV Fortuna Regensburg 9
2. Morris Adelabu ASV Neumarkt 8
Lucas Seidel SpVgg Bayern Hof 8
4. Marco Weber FSV Stadeln 7
5. Niko Becker ASV Cham 6
Aykut Civelek FC Coburg 6
Ognjen Drakulic FC Ingolstadt 04 II 6
Timo Kräftner SC Großschwarzenlohe 6
Lucas Markert ATSV Erlangen 6
Selim Mjaki ASV Neumarkt 6
Kelvin Onuigwe SSV Jahn Regensburg II 6
Torjäger der Bayern-Liga Süd
1. Raffael Ascher FC Sportfreunde Schwaig 10
Simon Gruber TSV Nördlingen 10
3. Lukas Riglewski SV Heimstetten 9
4. Markus Gallmaier SV Schalding-Heining 8
Jonas Kronbichler SV Kirchanschöring 8
+++ Fehler entdeckt? Daten nicht gepflegt? So wirst du Vereinsverwalter! +++
Torjäger der NOFV-Oberliga Nord
1. Abdulkadir Beyazit Berliner AK 7
Daniel Eidtner SV Siedenbollentin 7
Nils Wilko Stettin BSV Eintracht Mahlsdorf 7
4. Daniel Hänsch SV Sparta Lichtenberg 6
Sebastian Reiniger SV Lichtenberg 47 6
Torjäger der NOFV-Oberliga Süd
1. Jegor Jagupov VfL Halle 1896 7
2. Joel Marks VfL Halle 1896 5
Tyron Profis VFC Plauen 5
Sven Rupprecht FC Einheit Rudolstadt 5
Bruno Schiemann SC Freital 5
Philip Weidauer SC Freital 5
Torjäger der Bremen-Liga
1. Ebrima Camara BTS Neustadt 9
2. Tim Klowat ESC Geestemünde 8
3. Radin Amadou SV Hemelingen 6
Viktor Valentino Appiah FC Oberneuland 6
Jaeha Kim FC Union 60 Bremen 6
Kilian Lammers Blumenthaler SV 6
Geonhee Lee BTS Neustadt 6
Torjäger der Oberliga Hamburg
1. Erolind Krasniqi ETSV Hamburg 20
2. Selim Ajkic TSV Sasel 14
3. Merlin Sinanovic Eimsbütteler TV Hamburg 13
4. Christian Degener FC Türkiye Wilhelmsburg 10
5. Niklas Schulz TSV Buchholz 08 9
Torjäger der Hessenliga
1. Halil Ibrahim Yilmaz FC Eddersheim 17
2. Daniel Starodid Eintracht Frankfurt II 10
3. Metehan Yildirim Eintracht Frankfurt II 9
4. Smail Kadrijaj SV Darmstadt 98 (U21) II 8
5. Giuseppe Signorelli SV Hummetroth 7
Torjäger der Mittelrheinliga
1. Patrick Friesdorf-Weber SpVg Frechen 20 10
2. Sinan Ak VfL Vichttal 6
Metin Kizil SpVg Porz 1919 6
4. Marc Kleefisch FC Wegberg-Beeck 5
Mike Owusu SV Eintracht Hohkeppel 5
Ole Tillmann SV Bergisch Gladbach 09 5
Marc Wollersheim Sportfreunde Düren 5
Torjäger der Oberliga Niederrhein1. Emre Demircan Ratingen 04/19 8
Torjäger der Oberliga Niedersachsen
1. Noah Wallenßus BSV Schwarz-Weiß Rehden 10
2. Louis Malina VfV Borussia 06 Hildesheim 9
3. Moritz Raskopp TSV Wetschen 8
4. Nico Poplawski SV Atlas Delmenhorst 7
5. Terry Becker Heeslinger SC 5
Malte Meyer Lüneburger Sport-Klub Hansa 5
Torjäger der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
1. Luka Dimitrijevic FK Pirmasens 11
Marc Ehrhart FK Pirmasens 11
3. Jonah Arnolds SF Eisbachtal 9
Max Wilschrey FC Emmelshausen-Karbach 9
5. Janik Otto FC Emmelshausen-Karbach 8
Torjäger der Oberliga Schleswig-Holstein1. Kjell Peeke Knaak MTSV Hohenwestedt 9
Torjäger der Oberliga Westfalen
1. Marvin Schulz SC Preußen Münster II 9
2. Bennet van den Berg Eintracht Rheine 7
3. Maximilian Podehl ASC 09 Dortmund 6
Kevin Schacht SG Wattenscheid 09 6
Wladimir Wagner Westfalia Rhynern 6