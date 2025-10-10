 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Die besten Torjäger in Deutschlands Oberligen im Überblick

Die Scouts der höherklassigen Teams werden die Namen auf ihrer Liste haben

Zum Bomber der Nation reicht es womöglich nicht ganz, aber die Scouting-Abteilungen der Profi-Vereine dürften die unten stehenden Namen und ihre Profile allesamt in ihren Datenbanken aufweisen. Es sind die erfolgreichsten Torschützen aus allen deutschen Oberligen.

Denn wer auf dieser Liga-Ebene weiß, wo das Tor steht, der hat es mitunter nicht weit bis ins bezahlte Fußballgeschäft:

Torjäger der Oberliga Baden-Württemberg

1. Tasos Leonidis FC Nöttingen 8
2. Cristian Gilés Sanchez Türkspor Neckarsulm 7
Pasqual Pander VfR Mannheim 7
Marcel Sökler FC 08 Villingen 7
Marin Stefotic SV Oberachern 7

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Bayernliga Nord

1. Lukas da Silva-Freundorfer SV Fortuna Regensburg 9
2. Morris Adelabu ASV Neumarkt 8
Lucas Seidel SpVgg Bayern Hof 8
4. Marco Weber FSV Stadeln 7
5. Niko Becker ASV Cham 6
Lucas Markert ATSV Erlangen 6
Selim Mjaki ASV Neumarkt 6

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Bayern-Liga Süd

1. Raffael Ascher FC Sportfreunde Schwaig 9
Simon Gruber TSV Nördlingen 9
Lukas Riglewski SV Heimstetten 9
4. Alessandro Cazorla FC Ismaning 7
Markus Gallmaier SV Schalding-Heining 7

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der NOFV-Oberliga Nord

1. Abdulkadir Beyazit Berliner AK 7
Daniel Eidtner SV Siedenbollentin 7
Nils Wilko Stettin BSV Eintracht Mahlsdorf 7
4. Daniel Hänsch SV Sparta Lichtenberg 6
Sebastian Reiniger SV Lichtenberg 47 6

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der NOFV-Oberliga Süd

1. Jegor Jagupov VfL Halle 1896 7
2. Joel Marks VfL Halle 1896 5
Tyron Profis VFC Plauen 5
Sven Rupprecht FC Einheit Rudolstadt 5
Bruno Schiemann SC Freital 5
Philip Weidauer SC Freital 5

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Bremen-Liga

1. Ebrima Camara BTS Neustadt 9
2. Tim Klowat ESC Geestemünde 8
3. Radin Amadou SV Hemelingen 6
Viktor Valentino Appiah FC Oberneuland 6
Jaeha Kim FC Union 60 Bremen 6
Kilian Lammers Blumenthaler SV 6
Geonhee Lee BTS Neustadt 6

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Oberliga Hamburg

1. Erolind Krasniqi ETSV Hamburg 17
2. Selim Ajkic TSV Sasel 13
Merlin Sinanovic Eimsbütteler TV Hamburg 13
4. Christian Degener FC Türkiye Wilhelmsburg 9
Niklas Schulz TSV Buchholz 08 9

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Hessenliga

1. Halil Ibrahim Yilmaz FC Eddersheim 16
2. Metehan Yildirim Eintracht Frankfurt II 9
3. Smail Kadrijaj SV Darmstadt 98 (U21) II 8
Daniel Starodid Eintracht Frankfurt II 8
5. Giuseppe Signorelli SV Hummetroth 7

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Mittelrheinliga

1. Sinan Ak VfL Vichttal 6
2. Patrick Friesdorf-Weber SpVg Frechen 20 5
Mike Owusu SV Eintracht Hohkeppel 5
Ole Tillmann SV Bergisch Gladbach 09 5
Marc Wollersheim Sportfreunde Düren 5

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Oberliga Niederrhein

1. Emre Demircan Ratingen 04/19 7
Luca Puhe SV Biemenhorst 7
3. Timo Dapprich DJK Adler Union Frintrop 6
Talha Demir 1. FC Monheim 6
Mario Knops SC St. Tönis 1911/20 6

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Oberliga Niedersachsen

1. Noah Wallenßus BSV Schwarz-Weiß Rehden 10
2. Louis Malina VfV Borussia 06 Hildesheim 9
3. Moritz Raskopp TSV Wetschen 8
4. Nico Poplawski SV Atlas Delmenhorst 6
5. Terry Becker Heeslinger SC 5
Malte Meyer Lüneburger Sport-Klub Hansa 5

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

1. Marc Ehrhart FK Pirmasens 11
2. Luka Dimitrijevic FK Pirmasens 10
3. Jonah Arnolds SF Eisbachtal 9
Max Wilschrey FC Emmelshausen-Karbach 9
5. Janik Otto FC Emmelshausen-Karbach 7
Denys Vyrych TuS Koblenz 7
Florian Zimmer SC 07 Idar-Oberstein 7

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Oberliga Schleswig-Holstein

1. Louis Köster Holstein Kiel U23 II 9
Jens Nicolas Wollesen SV Eichede 9
3. Morten Liebert SV Todesfelde 8
4. Kastriot Alija VfR Neumünster 7
Kjell Peeke Knaak MTSV Hohenwestedt 7

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Oberliga Westfalen

1. Marvin Schulz SC Preußen Münster II 7
2. Maximilian Podehl ASC 09 Dortmund 6
Kevin Schacht SG Wattenscheid 09 6
Bennet van den Berg Eintracht Rheine 6
Wladimir Wagner Westfalia Rhynern 6

-> zur kompletten Rangliste

