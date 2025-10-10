Die besten Torjäger in Deutschlands Oberligen im Überblick

Zum Bomber der Nation reicht es womöglich nicht ganz, aber die Scouting-Abteilungen der Profi-Vereine dürften die unten stehenden Namen und ihre Profile allesamt in ihren Datenbanken aufweisen. Es sind die erfolgreichsten Torschützen aus allen deutschen Oberligen.
Denn wer auf dieser Liga-Ebene weiß, wo das Tor steht, der hat es mitunter nicht weit bis ins bezahlte Fußballgeschäft:
Torjäger der Oberliga Baden-Württemberg
1. Tasos Leonidis FC Nöttingen 8
2. Cristian Gilés Sanchez Türkspor Neckarsulm 7
Pasqual Pander VfR Mannheim 7
Marcel Sökler FC 08 Villingen 7
Marin Stefotic SV Oberachern 7
Torjäger der Bayernliga Nord
1. Lukas da Silva-Freundorfer SV Fortuna Regensburg 9
2. Morris Adelabu ASV Neumarkt 8
Lucas Seidel SpVgg Bayern Hof 8
4. Marco Weber FSV Stadeln 7
5. Niko Becker ASV Cham 6
Lucas Markert ATSV Erlangen 6
Selim Mjaki ASV Neumarkt 6
Torjäger der Bayern-Liga Süd
1. Raffael Ascher FC Sportfreunde Schwaig 9
Simon Gruber TSV Nördlingen 9
Lukas Riglewski SV Heimstetten 9
4. Alessandro Cazorla FC Ismaning 7
Markus Gallmaier SV Schalding-Heining 7
Torjäger der NOFV-Oberliga Nord
1. Abdulkadir Beyazit Berliner AK 7
Daniel Eidtner SV Siedenbollentin 7
Nils Wilko Stettin BSV Eintracht Mahlsdorf 7
4. Daniel Hänsch SV Sparta Lichtenberg 6
Sebastian Reiniger SV Lichtenberg 47 6
Torjäger der NOFV-Oberliga Süd
1. Jegor Jagupov VfL Halle 1896 7
2. Joel Marks VfL Halle 1896 5
Tyron Profis VFC Plauen 5
Sven Rupprecht FC Einheit Rudolstadt 5
Bruno Schiemann SC Freital 5
Philip Weidauer SC Freital 5
Torjäger der Bremen-Liga
1. Ebrima Camara BTS Neustadt 9
2. Tim Klowat ESC Geestemünde 8
3. Radin Amadou SV Hemelingen 6
Viktor Valentino Appiah FC Oberneuland 6
Jaeha Kim FC Union 60 Bremen 6
Kilian Lammers Blumenthaler SV 6
Geonhee Lee BTS Neustadt 6
Torjäger der Oberliga Hamburg
1. Erolind Krasniqi ETSV Hamburg 17
2. Selim Ajkic TSV Sasel 13
Merlin Sinanovic Eimsbütteler TV Hamburg 13
4. Christian Degener FC Türkiye Wilhelmsburg 9
Niklas Schulz TSV Buchholz 08 9
Torjäger der Hessenliga
1. Halil Ibrahim Yilmaz FC Eddersheim 16
2. Metehan Yildirim Eintracht Frankfurt II 9
3. Smail Kadrijaj SV Darmstadt 98 (U21) II 8
Daniel Starodid Eintracht Frankfurt II 8
5. Giuseppe Signorelli SV Hummetroth 7
Torjäger der Mittelrheinliga
1. Sinan Ak VfL Vichttal 6
2. Patrick Friesdorf-Weber SpVg Frechen 20 5
Mike Owusu SV Eintracht Hohkeppel 5
Ole Tillmann SV Bergisch Gladbach 09 5
Marc Wollersheim Sportfreunde Düren 5
Torjäger der Oberliga Niederrhein1. Emre Demircan Ratingen 04/19 7
Torjäger der Oberliga Niedersachsen
1. Noah Wallenßus BSV Schwarz-Weiß Rehden 10
2. Louis Malina VfV Borussia 06 Hildesheim 9
3. Moritz Raskopp TSV Wetschen 8
4. Nico Poplawski SV Atlas Delmenhorst 6
5. Terry Becker Heeslinger SC 5
Malte Meyer Lüneburger Sport-Klub Hansa 5
Torjäger der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
1. Marc Ehrhart FK Pirmasens 11
2. Luka Dimitrijevic FK Pirmasens 10
3. Jonah Arnolds SF Eisbachtal 9
Max Wilschrey FC Emmelshausen-Karbach 9
5. Janik Otto FC Emmelshausen-Karbach 7
Denys Vyrych TuS Koblenz 7
Florian Zimmer SC 07 Idar-Oberstein 7
Torjäger der Oberliga Schleswig-Holstein1. Louis Köster Holstein Kiel U23 II 9
Torjäger der Oberliga Westfalen
1. Marvin Schulz SC Preußen Münster II 7
2. Maximilian Podehl ASC 09 Dortmund 6
Kevin Schacht SG Wattenscheid 09 6
Bennet van den Berg Eintracht Rheine 6
Wladimir Wagner Westfalia Rhynern 6