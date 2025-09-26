 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
– Foto: Ulrich Laakmann

Die besten Torjäger in Deutschlands Oberligen im Überblick

Die Scouts der höherklassigen Teams werden die Namen auf ihrer Liste haben

Zum Bomber der Nation reicht es womöglich nicht ganz, aber die Scouting-Abteilungen der Profi-Vereine dürften die unten stehenden Namen und ihre Profile allesamt in ihren Datenbanken aufweisen. Es sind die erfolgreichsten Torschützen aus allen deutschen Oberligen.

Denn wer auf dieser Liga-Ebene weiß, wo das Tor steht, der hat es mitunter nicht weit bis ins bezahlte Fußballgeschäft:

Torjäger der Oberliga Baden-Württemberg

1. Tasos Leonidis FC Nöttingen 8
2. Marcel Sökler FC 08 Villingen 7
3. Noah Lulic 1. CfR Pforzheim 6
Pasqual Pander VfR Mannheim 6
Hannes Scherer FSV Hollenbach 6
6. Fabijan Domic TSG Backnang 5
Daniele Gabriele FV Ravensburg 5
Tim Schwaiger 1. CfR Pforzheim 5
Marin Stefotic SV Oberachern 5

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Bayernliga Nord

1. Lukas da Silva-Freundorfer SV Fortuna Regensburg 9
2. Lucas Seidel SpVgg Bayern Hof 8
3. Morris Adelabu ASV Neumarkt 7
4. Lucas Markert ATSV Erlangen 6
5. Niko Becker ASV Cham 5
Konstantin Landstorfer ASV Cham 5
Selim Mjaki ASV Neumarkt 5
Kelvin Onuigwe SSV Jahn Regensburg II 5
Marco Weber FSV Stadeln 5
Fabian Ziegler SSV Jahn Regensburg II 5

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Bayern-Liga Süd

1. Simon Gruber TSV Nördlingen 9
2. Raffael Ascher FC Sportfreunde Schwaig 8
3. Lukas Riglewski SV Heimstetten 7
4. Alessandro Cazorla FC Ismaning 6
Markus Gallmaier SV Schalding-Heining 6

-> zur kompletten Rangliste

+++ Fehler entdeckt? Daten nicht gepflegt? So wirst du Vereinsverwalter! +++

Torjäger der NOFV-Oberliga Nord

1. Abdulkadir Beyazit Berliner AK 5
Etienne Nikol SV Sparta Lichtenberg 5
Nils Wilko Stettin BSV Eintracht Mahlsdorf 5
4. Kevin Coleman TuS Makkabi Berlin 4
Randy Dei SG Dynamo Schwerin 4
Daniel Eidtner SV Siedenbollentin 4
Konstantinos Grigoriadis SV Tasmania Berlin 4
Daniel Hänsch SV Sparta Lichtenberg 4
Ebrima Jobe Tennis Borussia Berlin 4
Evgeni Pataman FC Anker Wismar 4
Sebastian Reiniger SV Lichtenberg 47 4
Alessandro Schulz F.C. Hansa Rostock II 4

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der NOFV-Oberliga Süd

1. Jegor Jagupov VfL Halle 1896 7
2. Joel Marks VfL Halle 1896 5
Sven Rupprecht FC Einheit Rudolstadt 5
4. Tyron Profis VFC Plauen 4
Bruno Schiemann SC Freital 4
Manfred Starke FC Einheit Rudolstadt 4

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Bremen-Liga

1. Tim Klowat ESC Geestemünde 8
2. Ebrima Camara BTS Neustadt 7
3. Radin Amadou SV Hemelingen 6
4. Viktor Valentino Appiah FC Oberneuland 5
Eric Baldus TV Eiche Horn 5
Jaeha Kim FC Union 60 Bremen 5
Noah Koch OSC Bremerhaven 5

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Oberliga Hamburg

1. Erolind Krasniqi ETSV Hamburg 15
2. Selim Ajkic TSV Sasel 11
3. Niklas Schulz TSV Buchholz 08 9
Merlin Sinanovic Eimsbütteler TV Hamburg 9
5. Karim Ay Hamburger Turnerschaft 7

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Hessenliga

1. Halil Ibrahim Yilmaz FC Eddersheim 16
2. Metehan Yildirim Eintracht Frankfurt II 9
3. Smail Kadrijaj SV Darmstadt 98 (U21) II 8
4. Daniel Starodid Eintracht Frankfurt II 7
5. Marcel Trägler Hünfelder SV 1919 6

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Mittelrheinliga

1. Patrick Friesdorf-Weber SpVg Frechen 20 5
Marc Wollersheim Sportfreunde Düren 5
3. Marc Kleefisch FC Wegberg-Beeck 4
Mike Owusu SV Eintracht Hohkeppel 4
5. Sinan Ak VfL Vichttal 3
Bilal El Morabiti SSV Merten 3
Alexander Guiddir SV Eintracht Hohkeppel 3
Dogukan Türkmen VfL Vichttal 3

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Oberliga Niederrhein

1. Luca Puhe SV Biemenhorst 7
2. Emre Demircan Ratingen 04/19 6
3. Mohamed Cisse VfB 03 Hilden 5
Timo Dapprich DJK Adler Union Frintrop 5
Talha Demir 1. FC Monheim 5

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Oberliga Niedersachsen

1. Noah Wallenßus BSV Schwarz-Weiß Rehden 8
2. Moritz Raskopp TSV Wetschen 7
3. Louis Malina VfV Borussia 06 Hildesheim 6
Nico Poplawski SV Atlas Delmenhorst 6
5. Terry Becker Heeslinger SC 5
Malte Meyer Lüneburger Sport-Klub Hansa 5

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

1. Jonah Arnolds SF Eisbachtal 7
2. Luka Dimitrijevic FK Pirmasens 6
Max Wilschrey FC Emmelshausen-Karbach 6
4. Sören Maas FC Hertha Wiesbach 5
Janik Otto FC Emmelshausen-Karbach 5
Mert Özkaya VfR Wormatia Worms 5
Fabian Poß FV Diefflen 5
Denys Vyrych TuS Koblenz 5
Florian Zimmer SC 07 Idar-Oberstein 5

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Oberliga Schleswig-Holstein

1. Kjell Peeke Knaak MTSV Hohenwestedt 7
Louis Köster Holstein Kiel U23 II 7
Jens Nicolas Wollesen SV Eichede 7
4. Morten Liebert SV Todesfelde 6
5. Timo Barendt Polizei SV Union Neumünster 5
Nils Drauschke Polizei SV Union Neumünster 5
Jonah Gieseler Heider SV 5
Daniel Junge Oldenburger SV 1865 5
Vladyslav Kraiev 1. FC Phönix Lübeck II 5
Rico Mielke Oldenburger SV 1865 5
Benjamin Petrick SV Todesfelde 5
Felix Peter Struck TuS Rotenhof 5
Jorden Winter Holstein Kiel U23 II 5

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Oberliga Westfalen

1. Marvin Schulz SC Preußen Münster II 6
Wladimir Wagner Westfalia Rhynern 6
3. Nick Flock Victoria Clarholz 5
Kevin Schacht SG Wattenscheid 09 5
5. David Dören SV Lippstadt 08 4
Julius Gerster SpVgg Vreden 4
Tugay Gündoğan Eintracht Rheine 4
Maximilian Podehl ASC 09 Dortmund 4
Bennet van den Berg Eintracht Rheine 4
Fabian Witt 1. FC Gievenbeck 4

-> zur kompletten Rangliste

Aufrufe: 026.9.2025, 12:59 Uhr
redAutor