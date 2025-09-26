Die besten Torjäger in Deutschlands Oberligen im Überblick

Zum Bomber der Nation reicht es womöglich nicht ganz, aber die Scouting-Abteilungen der Profi-Vereine dürften die unten stehenden Namen und ihre Profile allesamt in ihren Datenbanken aufweisen. Es sind die erfolgreichsten Torschützen aus allen deutschen Oberligen.
Denn wer auf dieser Liga-Ebene weiß, wo das Tor steht, der hat es mitunter nicht weit bis ins bezahlte Fußballgeschäft:
Torjäger der Oberliga Baden-Württemberg
1. Tasos Leonidis FC Nöttingen 8
2. Marcel Sökler FC 08 Villingen 7
3. Noah Lulic 1. CfR Pforzheim 6
Pasqual Pander VfR Mannheim 6
Hannes Scherer FSV Hollenbach 6
6. Fabijan Domic TSG Backnang 5
Daniele Gabriele FV Ravensburg 5
Tim Schwaiger 1. CfR Pforzheim 5
Marin Stefotic SV Oberachern 5
Torjäger der Bayernliga Nord
1. Lukas da Silva-Freundorfer SV Fortuna Regensburg 9
2. Lucas Seidel SpVgg Bayern Hof 8
3. Morris Adelabu ASV Neumarkt 7
4. Lucas Markert ATSV Erlangen 6
5. Niko Becker ASV Cham 5
Konstantin Landstorfer ASV Cham 5
Selim Mjaki ASV Neumarkt 5
Kelvin Onuigwe SSV Jahn Regensburg II 5
Marco Weber FSV Stadeln 5
Fabian Ziegler SSV Jahn Regensburg II 5
Torjäger der Bayern-Liga Süd
1. Simon Gruber TSV Nördlingen 9
2. Raffael Ascher FC Sportfreunde Schwaig 8
3. Lukas Riglewski SV Heimstetten 7
4. Alessandro Cazorla FC Ismaning 6
Markus Gallmaier SV Schalding-Heining 6
+++ Fehler entdeckt? Daten nicht gepflegt? So wirst du Vereinsverwalter! +++
Torjäger der NOFV-Oberliga Nord
1. Abdulkadir Beyazit Berliner AK 5
Etienne Nikol SV Sparta Lichtenberg 5
Nils Wilko Stettin BSV Eintracht Mahlsdorf 5
4. Kevin Coleman TuS Makkabi Berlin 4
Randy Dei SG Dynamo Schwerin 4
Daniel Eidtner SV Siedenbollentin 4
Konstantinos Grigoriadis SV Tasmania Berlin 4
Daniel Hänsch SV Sparta Lichtenberg 4
Ebrima Jobe Tennis Borussia Berlin 4
Evgeni Pataman FC Anker Wismar 4
Sebastian Reiniger SV Lichtenberg 47 4
Alessandro Schulz F.C. Hansa Rostock II 4
Torjäger der NOFV-Oberliga Süd
1. Jegor Jagupov VfL Halle 1896 7
2. Joel Marks VfL Halle 1896 5
Sven Rupprecht FC Einheit Rudolstadt 5
4. Tyron Profis VFC Plauen 4
Bruno Schiemann SC Freital 4
Manfred Starke FC Einheit Rudolstadt 4
Torjäger der Bremen-Liga
1. Tim Klowat ESC Geestemünde 8
2. Ebrima Camara BTS Neustadt 7
3. Radin Amadou SV Hemelingen 6
4. Viktor Valentino Appiah FC Oberneuland 5
Eric Baldus TV Eiche Horn 5
Jaeha Kim FC Union 60 Bremen 5
Noah Koch OSC Bremerhaven 5
Torjäger der Oberliga Hamburg
1. Erolind Krasniqi ETSV Hamburg 15
2. Selim Ajkic TSV Sasel 11
3. Niklas Schulz TSV Buchholz 08 9
Merlin Sinanovic Eimsbütteler TV Hamburg 9
5. Karim Ay Hamburger Turnerschaft 7
Torjäger der Hessenliga
1. Halil Ibrahim Yilmaz FC Eddersheim 16
2. Metehan Yildirim Eintracht Frankfurt II 9
3. Smail Kadrijaj SV Darmstadt 98 (U21) II 8
4. Daniel Starodid Eintracht Frankfurt II 7
5. Marcel Trägler Hünfelder SV 1919 6
Torjäger der Mittelrheinliga
1. Patrick Friesdorf-Weber SpVg Frechen 20 5
Marc Wollersheim Sportfreunde Düren 5
3. Marc Kleefisch FC Wegberg-Beeck 4
Mike Owusu SV Eintracht Hohkeppel 4
5. Sinan Ak VfL Vichttal 3
Bilal El Morabiti SSV Merten 3
Alexander Guiddir SV Eintracht Hohkeppel 3
Dogukan Türkmen VfL Vichttal 3
Torjäger der Oberliga Niederrhein1. Luca Puhe SV Biemenhorst 7
Torjäger der Oberliga Niedersachsen
1. Noah Wallenßus BSV Schwarz-Weiß Rehden 8
2. Moritz Raskopp TSV Wetschen 7
3. Louis Malina VfV Borussia 06 Hildesheim 6
Nico Poplawski SV Atlas Delmenhorst 6
5. Terry Becker Heeslinger SC 5
Malte Meyer Lüneburger Sport-Klub Hansa 5
Torjäger der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
1. Jonah Arnolds SF Eisbachtal 7
2. Luka Dimitrijevic FK Pirmasens 6
Max Wilschrey FC Emmelshausen-Karbach 6
4. Sören Maas FC Hertha Wiesbach 5
Janik Otto FC Emmelshausen-Karbach 5
Mert Özkaya VfR Wormatia Worms 5
Fabian Poß FV Diefflen 5
Denys Vyrych TuS Koblenz 5
Florian Zimmer SC 07 Idar-Oberstein 5
Torjäger der Oberliga Schleswig-Holstein1. Kjell Peeke Knaak MTSV Hohenwestedt 7
Torjäger der Oberliga Westfalen
1. Marvin Schulz SC Preußen Münster II 6
Wladimir Wagner Westfalia Rhynern 6
3. Nick Flock Victoria Clarholz 5
Kevin Schacht SG Wattenscheid 09 5
5. David Dören SV Lippstadt 08 4
Julius Gerster SpVgg Vreden 4
Tugay Gündoğan Eintracht Rheine 4
Maximilian Podehl ASC 09 Dortmund 4
Bennet van den Berg Eintracht Rheine 4
Fabian Witt 1. FC Gievenbeck 4