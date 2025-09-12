 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: Volker Schlichting

Die besten Torjäger in Deutschlands Oberligen im Überblick

Die Scouts der höherklassigen Teams werden die Namen auf ihrer Liste haben

Zum Bomber der Nation reicht es womöglich nicht ganz, aber die Scouting-Abteilungen der Profi-Vereine dürften die unten stehenden Namen und ihre Profile allesamt in ihren Datenbanken aufweisen. Es sind die erfolgreichsten Torschützen aus allen deutschen Oberligen.

Denn wer auf dieser Liga-Ebene weiß, wo das Tor steht, der hat es mitunter nicht weit bis ins bezahlte Fußballgeschäft:

Torjäger der Oberliga Baden-Württemberg

1. Marcel Sökler FC 08 Villingen 6
2. Tasos Leonidis FC Nöttingen 5
Tim Schwaiger 1. CfR Pforzheim 5
4. Fabijan Domic TSG Backnang 4
Nico Engel Karlsruher SC II 4
Noah Lulic 1. CfR Pforzheim 4
Dean Melo VfR Aalen 4
Pasqual Pander VfR Mannheim 4
Hannes Scherer FSV Hollenbach 4
Sebastian Weizel FC Denzlingen 4

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Bayernliga Nord

1. Lukas da Silva-Freundorfer SV Fortuna Regensburg 7
Lucas Seidel SpVgg Bayern Hof 7
3. Morris Adelabu ASV Neumarkt 6
Lucas Markert ATSV Erlangen 6
5. Selim Mjaki ASV Neumarkt 5
Kelvin Onuigwe SSV Jahn Regensburg II 5

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Bayern-Liga Süd

1. Simon Gruber TSV Nördlingen 7
2. Raffael Ascher FC Sportfreunde Schwaig 6
Alessandro Cazorla FC Ismaning 6
4. Jeton Abazi TSV Landsberg 5
Dominique Girtler SV Heimstetten 5
Valdrin Konjuhi FC Pipinsried 5
Cristian Leone TSV 1860 München II 5

-> zur kompletten Rangliste

+++ Fehler entdeckt? Daten nicht gepflegt? So wirst du Vereinsverwalter! +++

Torjäger der NOFV-Oberliga Nord

1. Etienne Nikol SV Sparta Lichtenberg 5
2. Abdulkadir Beyazit Berliner AK 3
Randy Dei SG Dynamo Schwerin 3
Konstantinos Grigoriadis SV Tasmania Berlin 3
Daniel Hänsch SV Sparta Lichtenberg 3
Evgeni Pataman FC Anker Wismar 3
Dominic Schmüser SV Sparta Lichtenberg 3
Nils Wilko Stettin BSV Eintracht Mahlsdorf 3

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der NOFV-Oberliga Süd

1. Jegor Jagupov VfL Halle 1896 6
2. Joel Marks VfL Halle 1896 4
Manfred Starke FC Einheit Rudolstadt 4
4. Samyr Farkas SG Union Sandersdorf 3
Anxhelo Kurti VfL Halle 1896 3
Saheed Mustapha RSV Eintracht 1949 3
Miguel Pereira Rodrigues VfB 1921 Krieschow 3
Bruno Schiemann SC Freital 3

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Bremen-Liga

1. Tim Klowat ESC Geestemünde 8
2. Radin Amadou SV Hemelingen 5
Viktor Valentino Appiah FC Oberneuland 5
4. Eric Baldus TV Eiche Horn 4
Ebrima Camara BTS Neustadt 4
Noah Koch OSC Bremerhaven 4

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Oberliga Hamburg

1. Selim Ajkic TSV Sasel 10
2. Erolind Krasniqi ETSV Hamburg 9
3. Niklas Schulz TSV Buchholz 08 8
Merlin Sinanovic Eimsbütteler TV Hamburg 8
5. Karim Ay Hamburger Turnerschaft 7

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Hessenliga

1. Halil Ibrahim Yilmaz FC Eddersheim 12
2. Smail Kadrijaj SV Darmstadt 98 (U21) II 7
Daniel Starodid Eintracht Frankfurt II 7
4. Metehan Yildirim Eintracht Frankfurt II 6
5. Marcel Trägler Hünfelder SV 1919 5

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Mittelrheinliga

1. Marc Wollersheim Sportfreunde Düren 5
2. Patrick Friesdorf-Weber SpVg Frechen 20 4
3. Bilal El Morabiti SSV Merten 3
Marc Kleefisch FC Wegberg-Beeck 3
5. Bryant Baidoo 1. FC Düren 2
Alexander Guiddir SV Eintracht Hohkeppel 2
Mate Herbak TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 2
Mike Owusu SV Eintracht Hohkeppel 2
Andre Rosteck SpVg Porz 1919 2
Finn Stromberg SV Bergisch Gladbach 09 2
Ole Tillmann SV Bergisch Gladbach 09 2

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Oberliga Niederrhein

1. Luca Puhe SV Biemenhorst 6
2. Talha Demir 1. FC Monheim 4
Emre Demircan Ratingen 04/19 4
Mario Knops SC St. Tönis 1911/20 4
5. Mohamed Cisse VfB 03 Hilden 3
Timo Dapprich DJK Adler Union Frintrop 3
Andres Gerardo Gomez Dimas VfB Homberg 3
Lukas Korytowski ETB Schwarz-Weiß Essen 3
Sven Kreyer Ratingen 04/19 3
Alexander Lipinski KFC Uerdingen 3
Etienne-Noel Reck KFC Uerdingen 3
Marcello Romano ETB Schwarz-Weiß Essen 3
Mohamed Salman SV Blau-Weiß Dingden 3
Jannis Schmitz SV Biemenhorst 3
Noah Tomson KFC Uerdingen 3

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Oberliga Niedersachsen

1. Moritz Raskopp TSV Wetschen 6
Noah Wallenßus BSV Schwarz-Weiß Rehden 6
3. Louis Malina VfV Borussia 06 Hildesheim 5
4. Terry Becker Heeslinger SC 4
Nico Poplawski SV Atlas Delmenhorst 4
Tom Winnemöller SC Spelle-Venhaus 4

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

1. Jonah Arnolds SF Eisbachtal 6
2. Fabian Poß FV Diefflen 5
Max Wilschrey FC Emmelshausen-Karbach 5
4. Dennis Krob FK Pirmasens 4
Nao Oriyama FC Cosmos Koblenz 4
Denys Vyrych TuS Koblenz 4
Nico Wiltz FK Pirmasens 4

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Oberliga Schleswig-Holstein

1. Louis Köster Holstein Kiel U23 II 7
2. Kjell Peeke Knaak MTSV Hohenwestedt 6
Morten Liebert SV Todesfelde 6
4. Timo Barendt Polizei SV Union Neumünster 5
Nils Drauschke Polizei SV Union Neumünster 5
Rico Mielke Oldenburger SV 1865 5
Benjamin Petrick SV Todesfelde 5
Jens Nicolas Wollesen SV Eichede 5

-> zur kompletten Rangliste

Torjäger der Oberliga Westfalen

1. Wladimir Wagner Westfalia Rhynern 5
2. David Dören SV Lippstadt 08 4
Tugay Gündoğan Eintracht Rheine 4
Bennet van den Berg Eintracht Rheine 4
5. Zakaria Anhari TSG Sprockhövel 3
Agon Arifi TSG Sprockhövel 3
Nick Flock Victoria Clarholz 3
Philpp Lamkemeyer Victoria Clarholz 3
Louis Martin 1. FC Gievenbeck 3
Eren Özat SV Schermbeck 3
Mika Schroers DSC Arminia Bielefeld II 3
Marvin Schulz SC Preußen Münster II 3
Hakan Sezer Rot Weiss Ahlen 3
Fabian Witt 1. FC Gievenbeck 3

-> zur kompletten Rangliste

Aufrufe: 012.9.2025, 18:56 Uhr
redAutor