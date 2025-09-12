Die besten Torjäger in Deutschlands Oberligen im Überblick

Zum Bomber der Nation reicht es womöglich nicht ganz, aber die Scouting-Abteilungen der Profi-Vereine dürften die unten stehenden Namen und ihre Profile allesamt in ihren Datenbanken aufweisen. Es sind die erfolgreichsten Torschützen aus allen deutschen Oberligen.
Denn wer auf dieser Liga-Ebene weiß, wo das Tor steht, der hat es mitunter nicht weit bis ins bezahlte Fußballgeschäft:
Torjäger der Oberliga Baden-Württemberg
1. Marcel Sökler FC 08 Villingen 6
2. Tasos Leonidis FC Nöttingen 5
Tim Schwaiger 1. CfR Pforzheim 5
4. Fabijan Domic TSG Backnang 4
Nico Engel Karlsruher SC II 4
Noah Lulic 1. CfR Pforzheim 4
Dean Melo VfR Aalen 4
Pasqual Pander VfR Mannheim 4
Hannes Scherer FSV Hollenbach 4
Sebastian Weizel FC Denzlingen 4
Torjäger der Bayernliga Nord
1. Lukas da Silva-Freundorfer SV Fortuna Regensburg 7
Lucas Seidel SpVgg Bayern Hof 7
3. Morris Adelabu ASV Neumarkt 6
Lucas Markert ATSV Erlangen 6
5. Selim Mjaki ASV Neumarkt 5
Kelvin Onuigwe SSV Jahn Regensburg II 5
Torjäger der Bayern-Liga Süd
1. Simon Gruber TSV Nördlingen 7
2. Raffael Ascher FC Sportfreunde Schwaig 6
Alessandro Cazorla FC Ismaning 6
4. Jeton Abazi TSV Landsberg 5
Dominique Girtler SV Heimstetten 5
Valdrin Konjuhi FC Pipinsried 5
Cristian Leone TSV 1860 München II 5
Torjäger der NOFV-Oberliga Nord
1. Etienne Nikol SV Sparta Lichtenberg 5
2. Abdulkadir Beyazit Berliner AK 3
Randy Dei SG Dynamo Schwerin 3
Konstantinos Grigoriadis SV Tasmania Berlin 3
Daniel Hänsch SV Sparta Lichtenberg 3
Evgeni Pataman FC Anker Wismar 3
Dominic Schmüser SV Sparta Lichtenberg 3
Nils Wilko Stettin BSV Eintracht Mahlsdorf 3
Torjäger der NOFV-Oberliga Süd
1. Jegor Jagupov VfL Halle 1896 6
2. Joel Marks VfL Halle 1896 4
Manfred Starke FC Einheit Rudolstadt 4
4. Samyr Farkas SG Union Sandersdorf 3
Anxhelo Kurti VfL Halle 1896 3
Saheed Mustapha RSV Eintracht 1949 3
Miguel Pereira Rodrigues VfB 1921 Krieschow 3
Bruno Schiemann SC Freital 3
Torjäger der Bremen-Liga
1. Tim Klowat ESC Geestemünde 8
2. Radin Amadou SV Hemelingen 5
Viktor Valentino Appiah FC Oberneuland 5
4. Eric Baldus TV Eiche Horn 4
Ebrima Camara BTS Neustadt 4
Noah Koch OSC Bremerhaven 4
Torjäger der Oberliga Hamburg
1. Selim Ajkic TSV Sasel 10
2. Erolind Krasniqi ETSV Hamburg 9
3. Niklas Schulz TSV Buchholz 08 8
Merlin Sinanovic Eimsbütteler TV Hamburg 8
5. Karim Ay Hamburger Turnerschaft 7
Torjäger der Hessenliga
1. Halil Ibrahim Yilmaz FC Eddersheim 12
2. Smail Kadrijaj SV Darmstadt 98 (U21) II 7
Daniel Starodid Eintracht Frankfurt II 7
4. Metehan Yildirim Eintracht Frankfurt II 6
5. Marcel Trägler Hünfelder SV 1919 5
Torjäger der Mittelrheinliga
1. Marc Wollersheim Sportfreunde Düren 5
2. Patrick Friesdorf-Weber SpVg Frechen 20 4
3. Bilal El Morabiti SSV Merten 3
Marc Kleefisch FC Wegberg-Beeck 3
5. Bryant Baidoo 1. FC Düren 2
Alexander Guiddir SV Eintracht Hohkeppel 2
Mate Herbak TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 2
Mike Owusu SV Eintracht Hohkeppel 2
Andre Rosteck SpVg Porz 1919 2
Finn Stromberg SV Bergisch Gladbach 09 2
Ole Tillmann SV Bergisch Gladbach 09 2
Torjäger der Oberliga Niederrhein1. Luca Puhe SV Biemenhorst 6
Torjäger der Oberliga Niedersachsen
1. Moritz Raskopp TSV Wetschen 6
Noah Wallenßus BSV Schwarz-Weiß Rehden 6
3. Louis Malina VfV Borussia 06 Hildesheim 5
4. Terry Becker Heeslinger SC 4
Nico Poplawski SV Atlas Delmenhorst 4
Tom Winnemöller SC Spelle-Venhaus 4
Torjäger der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
1. Jonah Arnolds SF Eisbachtal 6
2. Fabian Poß FV Diefflen 5
Max Wilschrey FC Emmelshausen-Karbach 5
4. Dennis Krob FK Pirmasens 4
Nao Oriyama FC Cosmos Koblenz 4
Denys Vyrych TuS Koblenz 4
Nico Wiltz FK Pirmasens 4
Torjäger der Oberliga Schleswig-Holstein1. Louis Köster Holstein Kiel U23 II 7
Torjäger der Oberliga Westfalen
1. Wladimir Wagner Westfalia Rhynern 5
2. David Dören SV Lippstadt 08 4
Tugay Gündoğan Eintracht Rheine 4
Bennet van den Berg Eintracht Rheine 4
5. Zakaria Anhari TSG Sprockhövel 3
Agon Arifi TSG Sprockhövel 3
Nick Flock Victoria Clarholz 3
Philpp Lamkemeyer Victoria Clarholz 3
Louis Martin 1. FC Gievenbeck 3
Eren Özat SV Schermbeck 3
Mika Schroers DSC Arminia Bielefeld II 3
Marvin Schulz SC Preußen Münster II 3
Hakan Sezer Rot Weiss Ahlen 3
Fabian Witt 1. FC Gievenbeck 3