Die besten Torjäger der Vorsaison: Wo spielen die Top-Schützen jetzt?

– Foto: Horst Vogler

Doch nicht alle treffsichersten Angreifer der vergangenen Saison werden auch 2026/27 weiterhin in der Liga auflaufen. Ein Blick auf die acht erfolgreichsten Torjäger und ihre neuen beziehungsweise alten Wirkungsstätten.

Der prominenteste Abgang ist Terry Becker. Der Offensivspieler des Heeslinger SC kam in der vergangenen Saison auf starke 19 Tore und neun Vorlagen in 29 Einsätzen und war damit einer der entscheidenden Faktoren für den dritten Tabellenplatz seines Teams. Künftig läuft der 23-Jährige für den Regionalligisten SV Drochtersen/Assel auf.

Von den acht erfolgreichsten Torschützen der vergangenen Spielzeit haben sich lediglich zwei Spieler für einen Wechsel entschieden. Beide wagen den Sprung in die Regionalliga Nord.

Die Torjägerkrone sicherte sich in der vergangenen Saison Moritz Raskopp vom TSV Wetschen. Mit 23 Treffern und fünf Vorlagen war der 25-Jährige der erfolgreichste Offensivspieler der Liga.

Ebenfalls eine Liga höher zieht es Hannes Joppich. Der 21-Jährige erzielte für den MTV Wolfenbüttel zwölf Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. Nach dem Abstieg der Wolfenbütteler schließt sich Joppich dem Regionalligisten FSV Schöningen an.

Trotz des Abstiegs seines Vereins hält Raskopp den Niedersachsen die Treue und wird auch in der kommenden Saison für den TSV Wetschen auf Torejagd gehen – allerdings in der Landesliga statt in der Oberliga.

Damit ist der erfolgreichste Schütze der Vorsaison der einzige Spieler aus den Top Acht, der künftig nicht mehr in einer überregionalen Spielklasse aktiv ist.

Rehden setzt weiter auf Wallenßus

Beim BSV Rehden bleibt Noah Wallenßus das Gesicht der Offensive. Der 21-Jährige erzielte in der vergangenen Saison 17 Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. Nach zwei starken Jahren im Rehdener Trikot bleibt der Angreifer dem Verein erhalten und dürfte erneut zu den Kandidaten für die Spitzenplätze in der Torjägerliste gehören.

Auch der TuS Bersenbrück kann weiterhin auf die Qualitäten von Markus Lührmann bauen. Der 26-Jährige kam auf 15 Tore und acht Vorlagen und war damit einer der komplettesten Offensivspieler der Liga.

Beim SC Spelle-Venhaus bleibt ebenfalls ein wichtiger Leistungsträger an Bord. Tom Winnemöller erzielte in nur 24 Einsätzen starke 15 Treffer und gehörte damit zu den effektivsten Angreifern der Saison. Beide Vereine setzen damit weiterhin auf ihre bewährten Offensivkräfte.

Mit Louis Malina und Darvin Stüve bleiben zwei weitere Top-Torjäger der Liga erhalten. Malina erzielte für den VfV Borussia Hildesheim 13 Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor. Der 24-Jährige zählt auch in der neuen Saison zu den wichtigsten Offensivspielern der Domstädter.

Beim Heeslinger SC bleibt neben dem Abgang von Terry Becker zumindest Darvin Stüve an Bord. Der 30-Jährige steuerte zwölf Treffer und fünf Assists bei und wird nun noch stärker in die Verantwortung rücken müssen.

Die gute Nachricht für die Oberliga Niedersachsen: Fünf der acht erfolgreichsten Torschützen der vergangenen Saison bleiben der Liga erhalten. Lediglich Terry Becker und Hannes Joppich wechseln in die Regionalliga Nord, während Moritz Raskopp nach dem Wetschener Abstieg künftig in der Landesliga aufläuft.

Damit dürfen sich die Zuschauer auch in der Saison 2026/27 wieder auf zahlreiche bekannte Offensivgesichter freuen. Besonders Wallenßus, Lührmann, Winnemöller, Malina und Stüve zählen bereits jetzt zu den heißesten Kandidaten auf die nächste Torjägerkrone