 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Die besten Torjäger am Niederrhein: Wer ligaübergreifend herausragt

Die besten Goalgetter von der Oberliga bis zur Kreisliga C im Vergleich: Diese Stürmer erzielten in der Saison 2025/26 die meisten Treffer am Niederrhein.

von Markus Becker · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Niko Bosnjak schnappte sich mit seinem Wechsel an den Schetters Busch direkt die Torjägerkrone.
Niko Bosnjak schnappte sich mit seinem Wechsel an den Schetters Busch direkt die Torjägerkrone. – Foto: Markus Becker

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Landesliga 2 25/26
Bezirksliga 3 25/26
Bezirksliga 5 25/26
Bezirksliga 6 25/26
KL C2 Duisburg/D/M

Für den üblichen Goalgetter gibt es gemeinhin keinen besseren Leistungsnachweis als die Torjägerkrone. Doch gerade im Amateurbereich lohnt sich bei der Vielzahl an vergleichbaren Spieklassen auch der Blick über den Tellerrand. Wessen Torquote hat sich auch im Vergleich zum gesamten Niederrhein bewiesen?

Oberliga Niederrhein

Luca Puhe wird in der kommenden Spielzeit für den 1. FC Bochotl auf Torejagd gehen.
Luca Puhe wird in der kommenden Spielzeit für den 1. FC Bochotl auf Torejagd gehen. – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

Nach einer für seine Verhältnisse vergleichsweise ruhigen Saison mit 23 Treffern erreichte Moritz Paul wieder seine gewohnten Sphären. Mit 38 Toren führte der 23-Jährige den SV Budberg so nah wie nie zuvor an den Oberliga-Aufstieg heran. Punktgleich mit Meister SV Scherpenberg blieb am Ende jedoch nur die Vizemeisterschaft.

Mit René Biskup und Raphael Steinmetz finden sich zudem gleich zwei Spieler des VfB Bottrop unter den erfolgreichsten Torjägern. Biskup schob sich erst am letzten Spieltag mit sechs Treffern beim spektakulären 8:7 gegen die DJK Sportfreunde Katernberg in diese Liste. Beide verlassen den Verein im Sommer. Der einzige Aufsteiger unter den Top-Torjägern stammt aus Solingen: Enes Topal schoss die 1. Spvg Solingen-Wald 03 mit 25 Treffern souverän in die Oberliga.

  • Moritz Paul, SV Budberg: 38 Tore in 33 Spielen
  • René Biskup, VfB Bottrop: 25 Tore in 26 Spielen
  • Enes Topal, 1. Spvg Solingen-Wald 03: 25 Tore in 28 Spielen
  • Raphael Steinmetz, VfB Bottrop: 25 Tore in 33 Spielen

Landesliga

Moritz Paul war einmal mehr nur kaum von den gegnerischen Abwehrreihen zu stoppen.
Moritz Paul war einmal mehr nur kaum von den gegnerischen Abwehrreihen zu stoppen. – Foto: Markus Becker

Nach einer für seine Verhältnisse vergleichsweise ruhigen Saison mit 23 Treffern erreichte Moritz Paul wieder seine gewohnten Sphären. Mit 38 Toren führte der 23-Jährige den SV Budberg so nah wie nie zuvor an den Oberliga-Aufstieg heran. Punktgleich mit Meister SV Scherpenberg blieb am Ende jedoch nur die Vizemeisterschaft.

Mit René Biskup und Raphael Steinmetz finden sich zudem gleich zwei Spieler des VfB Bottrop unter den erfolgreichsten Torjägern. Biskup schob sich erst am letzten Spieltag mit sechs Treffern beim spektakulären 8:7 gegen die DJK Sportfreunde Katernberg in diese Liste. Beide verlassen den Verein im Sommer. Der einzige Aufsteiger unter den Top-Torjägern stammt aus Solingen: Enes Topal schoss die 1. Spvg Solingen-Wald 03 mit 25 Treffern souverän in die Oberliga.

  • Moritz Paul, SV Budberg: 38 Tore in 33 Spielen
  • René Biskup, VfB Bottrop: 25 Tore in 26 Spielen
  • Enes Topal, 1. Spvg Solingen-Wald 03: 25 Tore in 28 Spielen
  • Raphael Steinmetz, VfB Bottrop: 25 Tore in 33 Spielen

Bezirksliga

Marcel Platzek schoss RWE in die Landesliga.
Marcel Platzek schoss RWE in die Landesliga. – Foto: Markus Becker

Auch mit 36 Jahren hat Marcel Platzek seinen Torriecher nicht verloren. Als Zielspieler von Rot-Weiss Essen II funktioniert der ehemalige Regionalligaspieler weiterhin hervorragend und schoss die Reserve mit zwei Treffern im entscheidenden Relegationsspiel gegen die Sportfreunde Broekhuysen in die Landesliga.

Nils Bonsels hat sich statistisch längst für höhere Aufgaben empfohlen, bleibt TuRa Brüggen aber treu. 153 Tore in den vergangenen fünf Bezirksliga-Spielzeiten sprechen eine deutliche Sprache. Eine derart starke Saison war von Boran Sezen dagegen nicht unbedingt zu erwarten. Der frühere Oberligaspieler erzielte mehr als die Hälfte aller Treffer von Schwarz-Weiß Alstaden, was letztlich aber auch nur für Platz 13 reichte.

  • Marcel Platzek, Rot-Weiss Essen II: 47 Tore in 28 Spielen
  • Nils Bonsels, TuRa Brüggen: 47 Tore in 33 Spielen
  • Boran Sezen, Schwarz-Weiß Alstaden: 45 Tore in 31 Spielen

Hinweis: Unterhalb der Bezirksliga verwendet dieser Text ausschließlich die im DFBnet hinterlegten Daten

Kreisliga A

Im FuPa-Gespräch schilderte Leroy Badu bereits die Hintergründe seiner außergewöhnlichen Trefferquote und formulierte das Ziel, die Marke von 50 Toren zu knacken. Dieses Vorhaben übertraf der Angreifer des SV Spellen deutlich. Auch Fynn Jonathan Schneider und Samet Altun durchbrachen die 50-Tore-Marke, verpassten mit ihren Mannschaften den Aufstieg ebenfalls recht klar.

  • Leroy Badu, SV Spellen: 57 Tore in 33 Spielen
  • Fynn Jonathan Schneider, SC Radevormwald: 52 Tore in 32 Spielen
  • Samet Altun, ESV Hohenbudberg: 51 Tore in 32 Spielen

Kreisliga B

Abdou Nassirou Ouro-Akpo kommt in seiner schillernden Vita gar auf zwei Einsätze in der 2. Bundesliga für RW Oberhausen. Im Spätherbst seiner Laufbahn weiß der 44-Jährige aber immer noch ganz genau, wo das Tor steht. In der Aufstiegsrunde mit Fortuna Bottrop II erzielte er zwar wieder drei der vier Treffer seines Teams, letztich solte es aber doch nicht für den ganz großen Erfolg reichen.

  • Abdou Nassirou Ouro-Akpo, Post SV Oberhausen: 86 Tore in 29 Spielen
  • Adriano Toch, SV Heckinghausen: 66 Tore in 30 Spielen
  • Florin Alexandru Varzaru, SV Werth: 61 Tore in 27 Spielen

Kreisliga C

Dreistellige Trefferausbeuten sind auch auf Kreisniveua außergewöhnlich. Bulut Aksoy meinte es in dieser Spielzeit alles andere als gnädig mit den gegnerischen Abwehrreihen. Der bullige Angreifer durfte sich zu Beginn seiner Laufbahn noch Hoffnungen auf eine Karriere bei den Profis machen. Verletzungen warfen Aksoy allerdings zurück. Immerhin kommt er auf vereinzelte Einsätze in der Regionalliga für Borussia Mönchengladbach II und in der NRW-Liga für die SG Wattenscheid.

  • Bulut Aksoy, FSV Duisburg II: 118 Tore in 30 Spielen
  • Omar Nemr, Sportfreunde Walsum III: 79 Tore in 32 Spielen
  • Pattrick Walch, GWR Meiderich: 72 Tore in 29 Spielen

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