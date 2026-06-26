Die besten Torjäger am Niederrhein: Wer ligaübergreifend herausragt Die besten Goalgetter von der Oberliga bis zur Kreisliga C im Vergleich: Diese Stürmer erzielten in der Saison 2025/26 die meisten Treffer am Niederrhein. von Markus Becker · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Niko Bosnjak schnappte sich mit seinem Wechsel an den Schetters Busch direkt die Torjägerkrone. – Foto: Markus Becker

Für den üblichen Goalgetter gibt es gemeinhin keinen besseren Leistungsnachweis als die Torjägerkrone. Doch gerade im Amateurbereich lohnt sich bei der Vielzahl an vergleichbaren Spieklassen auch der Blick über den Tellerrand. Wessen Torquote hat sich auch im Vergleich zum gesamten Niederrhein bewiesen?

Oberliga Niederrhein

Luca Puhe wird in der kommenden Spielzeit für den 1. FC Bochotl auf Torejagd gehen. – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

Nach einer für seine Verhältnisse vergleichsweise ruhigen Saison mit 23 Treffern erreichte Moritz Paul wieder seine gewohnten Sphären. Mit 38 Toren führte der 23-Jährige den SV Budberg so nah wie nie zuvor an den Oberliga-Aufstieg heran. Punktgleich mit Meister SV Scherpenberg blieb am Ende jedoch nur die Vizemeisterschaft.

Mit René Biskup und Raphael Steinmetz finden sich zudem gleich zwei Spieler des VfB Bottrop unter den erfolgreichsten Torjägern. Biskup schob sich erst am letzten Spieltag mit sechs Treffern beim spektakulären 8:7 gegen die DJK Sportfreunde Katernberg in diese Liste. Beide verlassen den Verein im Sommer. Der einzige Aufsteiger unter den Top-Torjägern stammt aus Solingen: Enes Topal schoss die 1. Spvg Solingen-Wald 03 mit 25 Treffern souverän in die Oberliga. Moritz Paul, SV Budberg: 38 Tore in 33 Spielen

René Biskup, VfB Bottrop: 25 Tore in 26 Spielen

Enes Topal, 1. Spvg Solingen-Wald 03: 25 Tore in 28 Spielen

Raphael Steinmetz, VfB Bottrop: 25 Tore in 33 Spielen Landesliga

Moritz Paul war einmal mehr nur kaum von den gegnerischen Abwehrreihen zu stoppen. – Foto: Markus Becker

Nach einer für seine Verhältnisse vergleichsweise ruhigen Saison mit 23 Treffern erreichte Moritz Paul wieder seine gewohnten Sphären. Mit 38 Toren führte der 23-Jährige den SV Budberg so nah wie nie zuvor an den Oberliga-Aufstieg heran. Punktgleich mit Meister SV Scherpenberg blieb am Ende jedoch nur die Vizemeisterschaft. Mit René Biskup und Raphael Steinmetz finden sich zudem gleich zwei Spieler des VfB Bottrop unter den erfolgreichsten Torjägern. Biskup schob sich erst am letzten Spieltag mit sechs Treffern beim spektakulären 8:7 gegen die DJK Sportfreunde Katernberg in diese Liste. Beide verlassen den Verein im Sommer. Der einzige Aufsteiger unter den Top-Torjägern stammt aus Solingen: Enes Topal schoss die 1. Spvg Solingen-Wald 03 mit 25 Treffern souverän in die Oberliga. Moritz Paul, SV Budberg: 38 Tore in 33 Spielen

René Biskup, VfB Bottrop: 25 Tore in 26 Spielen

Enes Topal, 1. Spvg Solingen-Wald 03: 25 Tore in 28 Spielen

Raphael Steinmetz, VfB Bottrop: 25 Tore in 33 Spielen Bezirksliga

Marcel Platzek schoss RWE in die Landesliga. – Foto: Markus Becker