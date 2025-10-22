Die besten Teams am Niederrhein: Zwei Ligarivalen stehen oben

Nach zehn Spieltagen zeichnen sich in den unteren Ligen des Fußballverbands Niederrhein klare Dominatoren ab. An der Spitze steht GWR Meiderich, das in der Kreisliga C alle neun Saisonspiele gewonnen und dabei ein beeindruckendes Torverhältnis von 74:8 erzielt hat. Ebenfalls makellos präsentiert sich die Reserve der Sportfreunde Hamborn 07, die in der gleichen Liga nach zehn Spielen 70:7 Tore und die volle Punktzahl von 30 Zählern aufweisen. Spätestens am Sonntag wird die Quote allerdings reißen, denn dann steht das große Topspiel beider Klubs der Duisburger Kreisliga C, Gruppe 2, an.
Mit dem identischen Punkteschnitt folgt der VfL Rheinhausen II, der in der Kreisliga C auf 65:7 Tore kommt. Auch der SV Rheinwacht Stürzelberg II (68:13) und Borussia Veen II (52:2) bleiben mit jeweils drei Punkten im Schnitt pro Spiel makellos.
In der Kreisliga B überzeugen der Osterather SV Meerbusch II, der SSV Berghausen II und die DJK Adler Oberhausen mit lupenreinen Bilanzen und hohen Siegen. In der Kreisliga C mischen zudem C.S.I. Milano Wuppertal und Fatihspor Mülheim II ganz vorne mit. Alle diese Teams kommen ebenfalls auf einen Punkteschnitt von 3,0.
Auch im weiteren Feld finden sich zahlreiche Mannschaften mit nahezu perfekter Bilanz. Dazu zählen unter anderem die DJK/VfL Giesenkirchen, der Polizei SV Mönchengladbach II, der FC Aldekerk III, Grün-Weiß Holten, der RSV Hückeswagen und der MSV Hilden, die alle auf 27 oder 30 Punkte kommen. Selbst in den unteren Ligen wie der Kreisliga D zeigen die Playhouse Kickers Juniors mit sechs Siegen aus sechs Spielen (19:2 Tore) eine außergewöhnliche Dominanz.
Knapp dahinter folgen Teams mit einem Punkteschnitt von 2,8, darunter der SV Heckinghausen, der FC Türkspor Hilden, der SV Schottheide-Frasselt oder der DJK Rhede aus der Kreisliga A. Auch Mannschaften wie der MSV Moers, Germania Grefrath, Siegfried Materborn und Rot-Weiß Venn II mischen im Spitzenfeld mit. Auffällig ist zudem die enorme Offensivkraft von NK Croatia Essen II (74:5 Tore) und Grün-Weiß Vernum III (64:10 Tore), die trotz leichtem Punktverlust zu den torgefährlichsten Teams der Region gehören.
Honorable mention: Der VfL Rhede folgt mit einem Punkteschnitt von 2,7 als erster überkreislicher Klub auf Rang 53. Insbesondere ab der Bezirksliga aufwärts fällt das Leistungsgefälle deutlicher aus, entsprechend sind fast perfekte Quoten eher die Ausnahme. Landes- oder Oberligisten fehlen in der Top 100.
GWR Meiderich – Kreisliga C – 9 Spiele – 27 Punkte – 74:8 Tore – 3,00
SF Hamborn 07 II – Kreisliga C – 10 Spiele – 30 Punkte – 70:7 Tore – 3,00
VfL Rheinhausen II – Kreisliga C – 10 Spiele – 30 Punkte – 65:7 Tore – 3,00
SV Rheinwacht Stürzelberg II – Kreisliga C – 10 Spiele – 30 Punkte – 68:13 Tore – 3,00
SV Borussia Veen II – Kreisliga C – 9 Spiele – 27 Punkte – 52:2 Tore – 3,00
Osterather SV Meerbusch II – Kreisliga B – 10 Spiele – 30 Punkte – 52:5 Tore – 3,00
SSV Berghausen II – Kreisliga B – 8 Spiele – 24 Punkte – 50:4 Tore – 3,00
DJK Adler Oberhausen – Kreisliga B – 9 Spiele – 27 Punkte – 52:7 Tore – 3,00
C.S.I. Milano Wuppertal – Kreisliga C – 8 Spiele – 24 Punkte – 49:4 Tore – 3,00
Fatihspor Mülheim II – Kreisliga C – 10 Spiele – 30 Punkte – 52:12 Tore – 3,00
DJK/VfL Giesenkirchen – Kreisliga B – 9 Spiele – 27 Punkte – 45:7 Tore – 3,00
Polizei SV Mönchengladbach II – Kreisliga C – 6 Spiele – 18 Punkte – 45:7 Tore – 3,00
FC Aldekerk III – Kreisliga C – 10 Spiele – 30 Punkte – 43:9 Tore – 3,00
GW Holten – Kreisliga B – 9 Spiele – 27 Punkte – 39:7 Tore – 3,00
RSV Hückeswagen – Kreisliga B – 8 Spiele – 24 Punkte – 40:8 Tore – 3,00
MSV Hilden – Kreisliga B – 10 Spiele – 30 Punkte – 40:13 Tore – 3,00
Playhouse Kickers Juniors – Kreisliga D – 6 Spiele – 18 Punkte – 19:2 Tore – 3,00
SV Heckinghausen – Kreisliga B – 10 Spiele – 28 Punkte – 64:9 Tore – 2,80
FC Türkspor Hilden – Kreisliga B – 10 Spiele – 28 Punkte – 61:13 Tore – 2,80
SV Schottheide-Frasselt – Kreisliga C – 10 Spiele – 28 Punkte – 56:8 Tore – 2,80
SV Bedburdyck/Gierath – Kreisliga B – 10 Spiele – 28 Punkte – 57:10 Tore – 2,80
SF Broekhuysen II – Kreisliga B – 10 Spiele – 28 Punkte – 46:3 Tore – 2,80
Rot-Weiß Venn II – Kreisliga C – 10 Spiele – 28 Punkte – 44:8 Tore – 2,80
DJK Rhede – Kreisliga A – 10 Spiele – 28 Punkte – 44:12 Tore – 2,80
MSV Moers – Kreisliga B – 10 Spiele – 28 Punkte – 42:10 Tore – 2,80
SV Germania Grefrath – Kreisliga A – 10 Spiele – 28 Punkte – 41:16 Tore – 2,80
SV Siegfried Materborn – Kreisliga A – 10 Spiele – 28 Punkte – 23:7 Tore – 2,80
NK Croatia Essen II – Kreisliga C – 9 Spiele – 25 Punkte – 74:5 Tore – 2,78
SV Grün-Weiß Vernum III – Kreisliga C – 9 Spiele – 25 Punkte – 64:10 Tore – 2,78
SV Biemenhorst III – Kreisliga C – 9 Spiele – 25 Punkte – 50:8 Tore – 2,78
SC Rot-Weiß Oberhausen II – Kreisliga B – 9 Spiele – 25 Punkte – 45:7 Tore – 2,78
Dümptener TV 85 – Kreisliga B – 9 Spiele – 25 Punkte – 46:9 Tore – 2,78
Rhenania Hochdahl II – Kreisliga C – 9 Spiele – 25 Punkte – 42:10 Tore – 2,78
SC Buschhausen 1912 – Kreisliga A – 9 Spiele – 25 Punkte – 39:9 Tore – 2,78
DJK Rhenania Kleve – Kreisliga C – 9 Spiele – 25 Punkte – 36:8 Tore – 2,78
DJK Barlo – Kreisliga B – 9 Spiele – 25 Punkte – 32:6 Tore – 2,78