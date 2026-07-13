Die besten Talentschmieden Westfalens: Dortmunder führen Ranking an

Die U19 des Hombrucher SV verpasste den Klassenerhalt in der DFB Nachwuchsliga nur knapp. – Foto: Joachim Josephs

Die folgende Statistik zeigt eindrucksvoll, welche Vereine in Westfalen über die breiteste und qualitativ stärkste Nachwuchsarbeit verfügen. Bewertet wurden die Juniorenmannschaften von der U14 bis zur U19, also von den C-Junioren bis zu den A-Junioren, anhand ihrer Spielklassenzugehörigkeit. Je höher die Liga, desto mehr Punkte erhielt ein Verein (Bezirksliga = 1, Landesliga = 2, Westfalenliga = 4 und höchste Liga = 6).

Dortmund führt die Talentschmieden Westfalens an

Der TSC Eintracht Dortmund und der Hombrucher SV teilen sich mit jeweils 20 Punkten den Spitzenplatz der Rangliste. Beide Vereine zeichnen sich vor allem durch eine außergewöhnlich breite Präsenz in den höchsten westfälischen Spielklassen aus. Der TSC, dessen 1. Mannschaft seit Jahren nur in der Kreisliga spielt, ist neben Gievenbeck der einzige Verein, der mit allen sechs Mannschaften überkreislich spielt.

Auf Rang drei folgt der SC Verl (18 Punkte), der insbesondere mit seiner U17 zuletzt überzeugt hat und den Klassenerhalt in der DFB Nachwuchsliga feiern durfte. Ebenfalls 18 Punkte erreicht der SV Rödinghausen, dessen Nachwuchsabteilung in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen ist.