Die besten Sprüche von Werner "Beinhart" Lorant

Werner Lorant ist am Ostersonntag nach schwerer Krankheit verstorben. Als Trainer des TSV 1860 München feierte der ehemalige Defensivspieler seine größten Erfolge. Und prägte den Klub aus Giesing mit kernigen Sprüchen.

Werner Lorant war die Trainerlegende schlechthin beim TSV 1860 München. Von 1992 bis 2001 coachte Werner "Beinhart" die Löwen und sorgte für die erfolgreichste Zeit des Vereins in der jüngeren Vergangenheit. In seiner Ära stieg 1860 aus der drittklassigen Bayernliga in die Bundesliga auf und qualifizierte sich für den UEFA-Cup.

Zuletzt wohnte Lorant in Waging am See. Die Trainerlegende sorgte mit flotten Zitaten immer wieder für Lacher. Seine besten 15 Sprüche im Überblick.