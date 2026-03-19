Die besten Kreisliga-Torjäger Westfalens

FuPa Westfalen blickt auf die Spielklassen ab der Kreisliga A abwärts. Wer sticht in der Spielzeit 2025/26 mit seinen Torjägerqualitäten hervor?
Kreisliga A
1. Samet Kanoglu | RWT Herne | Kreisliga A Herne | 45 Tore | 13 Spiele
2. Jan-Luca Knop | DJK BW Huckarde | Kreisliga A1 Dortmund | 40 Tore | 19 Spiele
3. Leon Heinemann | BV Werther | Kreisliga A Bielefeld | 37 Tore | 20 Spiele
4. Süleyman Demirci | Genclikspor Recklinghausen | Kreisliga A2 Recklinghausen | 35 Tore | 18 Spiele
5. Frank Vollenberg | SC Sönnern | Kreisliga A Soest | 32 Tore | 16 Spiele
6. Burak Umar | SW Meckinghoven | Kreisliga A2 Recklinghausen | 31 Tore | 14 Spiele
7. Manfred Spruch | FC Frohlinde | Kreisliga A Herne | 31 Tore | 16 Spiele
7. Ben Mentzel | FSV Werdohl | Kreisliga A Lüdenscheid | 31 Tore | 16 Spiele
9. Denis Wyberny | SW Eppendorf | Kreisliga A1 Bochum | 30 Tore | 16 Spiele
10. Jannik Rother | SV Diestelbruch-Mosebeck | Kreisliga A Detmold | 30 Tore | 17 Spiele
11. Lyon Oskar Klapper | SpVgg Nachrodt | Kreisliga A Iserlohn | 29 Tore | 20 Spiele
12. Jan Jörg Griebsch | SpVgg Horsthausen II | Kreisliga A Herne | 28 Tore | 13 Spiele
13. Darius Stawski | VTS Iserlohn | Kreisliga A Iserlohn | 28 Tore | 17 Spiele
14. Kimaz Hamza | SuS Oespel Kley | Kreisliga A Dortmund | 28 Tore | 18 Spiele
14. Bastian Bone | VfL Ramsdorf | Kreisliga A Recklinghausen | 28 Tore | 18 Spiele
16. Mustafa Daoud | Germania Hovestadt | Kreisliga A Soest | 27 Tore | 20 Spiele
17. Lucas Stelter | SV Steinheim | Kreisliga A Höxter | 26 Tore | 16 Spiele
18. Constantin Brink | Borussia Ahsen | Kreisliga A Recklinghausen | 25 Tore | 13 Spiele
19. Furkan Öztürk | TIU Rünthe | Kreisliga A2 Unna/Hamm | 25 Tore | 19 Spiele
Kreisliga B
1. Andrej Kloster | FC GW Siegen | Kreisliga B1 Siegen | 42 Tore | 19 Spiele
2. Nick Schorn | DJK SpVgg Herten| Kreisliga B2 Recklinghausen | 41 Tore | 17 Spiele
3. Patrick Diehl | TSG Adler Dielfen | Kreisliga B1 Siegen/Wittgenstein | 41 Tore | 18 Spiele
4. Marco Tiemann | SV Germania Bochum-West | Kreisliga B2 Bochum | 41 Tore | 19 Spiele
5. Stylianos Mouratidis | FC Fortuna 66 | Kreisliga B3 Dortmund | 38 Tore | 17 Spiele
6. Johannes Janzen | TG Hörste | Kreisliga B1 Bielefeld | 37 Tore | 16 Spiele
7. Ahmed Fakhro | SuS SB Gladbach | Kreisliga B1 Gelsenkirchen | 34 Tore | 19 Spiele
8. Emir Aydin | VfL Winz-Baak | Kreisliga B3 Bochum | 33Tore | 16 Spiele
9. Said Salame | YEG Hassel II | Kreisliga B1 Gelsenkirchen | 33 Tore | 20 Spiele
10. Engin Duman | Gurbet Spor Bergkamen | Kreisliga B2 Unna/Hamm | 30 Tore | 13 Spiele
11. Nils Engmann | TuS Eintracht Hillegossen | Kreisliga B1 Bielefeld | 30 Tore | 17 Spiele
12. Danny Oeynhausen | TuS Blankenstein | Kreisliga B3 Bochum | 29 Tore | 17 Spiele
12. Shtefan Raush | OTSV Pr. Oldendorf | Kreisliga B Lübbecke | 29 Tore | 17 Tore
14. Marcel Todte | Union Minden II | Kreisliga B Minden | 28 Tore | 17 Spiele
15. Daniel Schadomsky | TuS Altenbeken | Kreisliga B2 Paderborn | 28 Tore | 18 Spiele
16. Alexander Maryniak | LFC Laer | Kreisliga B1 Bochum | 28 Tore | 19 Spiele
17. Shiyar Shaabo | CFK Bochum II | Kreisliga B1 Bochum | 28 Tore | 20 Spiele
Kreisliga C
1. Orkun Mehmet Kalayci | SV Sodingen II | Kreisliga C2 Herne | 74 Tore | 13 Spiele
2. Ramadan Khodr | SpVg Westfalia Buer II | Kreisliga C1 Gelsenkirchen | 65 Tore | 18 Spiele
3. Sven Igelbüscher | VfB Kirchhellen III | Kreisliga C1 Gelsenkirchen| 43 Tore | 17 Spiele
4. Enes Yiyit | SpVgg Westfalia Buer II | Kreisliga C1 Gelsenkirchen | 39 Tore | 14 Spiele
5. Semih Uludogan | SF Haverkamp II | Kreisliga C2 Herne | 39 Tore | 21 Spiele
6. Leon Patermann | Vorwärts Kornharpen | Kreisliga C1 Bochum | 38 Tore | 12 Spiele
7. Alexander Konradi | Adler Ellinghorst II | Kreisliga C1 Gelsenkirchen | 37 Tore | 18 Spiele
8. Andrea Martucci | FC Attendorn-Schwalbenohl | Kreisliga C2 Olpe | 36 Tore | 13 Spiele
9. Andre Schulze Hessing | VfL Ummeln II | Kreisliga C3 Bielefeld | 36 Tore | 15 Spiele
10. Yusuf Carkit | SF Haverkamp II | Kreisliga C2 Herne | 35 Tore | 18 Spiele
11. Alexander Deuchar | SC Bünde III | Kreisliga C3 Herford | 34 Tore | 16 Spiele
12. Marcel Koch | SC Marl-Hamm II | Kreisliga C2 Recklinghausen | 31 Tore | 15 Spiele
13. Ferhat Ekinci | BV Horst-Süd II | Kreisliga C2 Gelsenkirchen | 31 Tore | 20 Spiele
14. Okan Yilmazer | Westfalia Dortmund III | Kreisliga C3 Dortmund | 30 Tore | 15 Spiele
15. Enes Hökelek | TV Friesen Milse II | Kreisliga C2 Bielefeld | 30 Tore | 17 Spiele
16. Robin Brinkmann | SSV/FCA Rotthausen II | Kreisliga C2 Gelsenkirchen | 30 Tore | 19 Spiele
17. Jan-Luca Bentrup | TuS Bardüttingdof | Kreisliga C3 Herford | 29 Tore | 14 Spiele