Die besten Kreisliga-Torjäger Westfalens

FuPa Westfalen blickt auf die Spielklassen ab der Kreisliga A abwärts. Wer sticht in der Spielzeit 2025/26 mit seinen Torjägerqualitäten hervor?
Kreisliga A
1. Samet Kanoglu | RWT Herne | Kreisliga A Herne | 40 Tore | 12 Spiele
2. Jan-Luca Knop | DJK BW Huckarde | Kreisliga A1 Dortmund | 36 Tore | 17 Spiele
3. Leon Heinemann | BV Werther | Kreisliga A Bielefeld | 34 Tore | 18 Spiele
4. Süleyman Demirci | Genclikspor Recklinghausen | Kreisliga A2 Recklinghausen | 32 Tore | 16 Spiele
5. Burak Umar | SW Meckinghoven | Kreisliga A2 Recklinghausen | 31 Tore | 13 Spiele
6. Manfred Spruch | FC Frohlinde | Kreisliga A Herne | 30 Tore | 15 Spiele
6. Frank Vollenberg | SC Sönnern | Kreisliga A Soest | 30 Tore | 15 Spiele
8. Lyon Oskar Klapper | SpVgg Nachrodt | Kreisliga A Iserlohn | 29 Tore | 18 Spiele
9. Darius Stawski | VTS Iserlohn | Kreisliga A Iserlohn | 27 Tore | 16 Spiele
10. Denis Wyberny | SW Eppendorf | Kreisliga A1 Bochum | 26 Tore | 14 Spiele
11. Bastian Bone | VfL Ramsdorf | Kreisliga A Recklinghausen | 26 Tore | 16 Spiele
12. Jannik Rother | SV Diestelbruch-Mosebeck | Kreisliga A Detmold | 25 Tore | 15 Spiele
13. Ben Mentzel | FSV Werdohl | Kreisliga A Lüdenscheid | 25 Tore | 16 Spiele
14. Furkan Öztürk | TIU Rünthe | Kreisliga A2 Unna/Hamm | 25 Tore | 17 Spiele
15. Alexander Völkel | SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden | Kreisliga A Siegen | 24 Tore | 18 Spiele
16. Lucas Stelter | SV Steinheim | Kreisliga A Höxter | 23 Tore | 14 Spiele
17. Ercan Taymaz | TuS Uentrop | Kreisliga A Unna/Hamm | 23 Tore | 16 Spiele
18. Mustafa Daoud | Germania Hovestadt | Kreisliga A Soest | 23 Tore | 17 Spiele
Kreisliga B
1. Andrej Kloster | FC GW Siegen | Kreisliga B1 Siegen | 40 Tore | 17 Spiele
2. Marco Tiemann | SV Germania Bochum-West | Kreisliga B2 Bochum | 39 Tore | 17 Spiele
3. Emir Aydin | VfL Winz-Baak | Kreisliga B3 Bochum | 38 Tore | 16 Spiele
4. Johannes Janzen | TG Hörste | Kreisliga B1 Bielefeld | 36 Tore | 14 Spiele
5. Patrick Diehl | TSG Adler Dielfen | Kreisliga B1 Siegen/Wittgenstein | 35 Tore | 16 Spiele
6. Nick Schorn | DJK SpVgg Herten| Kreisliga B2 Recklinghausen | 33 Tore | 15 Spiele
7. Stylianos Mouratidis | FC Fortuna 66 | Kreisliga B3 Dortmund | 27 Tore | 13 Spiele
8. Ahmed Fakhro | SuS SB Gladbach | Kreisliga B1 Gelsenkirchen | 30 Tore | 18 Spiele
9. Nils Engmann | TuS Eintracht Hillegossen | Kreisliga B1 Bielefeld | 29 Tore | 16 Spiele
10. Said Salame | YEG Hassel II | Kreisliga B1 Gelsenkirchen | 29 Tore | 18 Spiele
11. Engin Duman | Gurbet Spor Bergkamen | Kreisliga B2 Unna/Hamm | 28 Tore | 12 Spiele
12. Danny Oeynhausen | TuS Blankenstein | Kreisliga B3 Bochum | 27 Tore | 16 Spiele
13. Justin Andjelkovic | VfB Hüls II | Kreisliga B2 Recklinghausen | 27 Tore | 18 Spiele
15. Eduardo Filipe Dominques | SV BW Etteln | Kreisliga B2 Paderborn | 26 Tore | 16 Spiele
16. Adnan Alickovic | FC Sandzak | Kreisliga B1 Dortmund | 25 Tore | 12 Spiele
16. Luc Lillmeyer | RSV Borgholzhausen | Kreisliga B1 Bielefeld | 25 Tore | 12 Spiele
18. Shtefan Raush | OTSV Pr. Oldendorf | Kreisliga B Lübbecke | 25 Tore | 15 Tore
Kreisliga C
1. Orkun Mehmet Kalayci | SV Sodingen II | Kreisliga C2 Herne | 63 Tore | 12 Spiele
2. Ramadan Khodr | SpVg Westfalia Buer II | Kreisliga C1 Gelsenkirchen | 57 Tore | 17 Spiele
3. Semih Uludogan | SF Haverkamp II | Kreisliga C2 Herne | 42 Tore | 21 Spiele
4. Enes Yiyit | SpVgg Westfalia Buer II | Kreisliga C1 Gelsenkirchen | 39 Tore | 14 Spiele
6. Leon Patermann | Vorwärts Kornharpen | Kreisliga C1 Bochum | 36 Tore | 11 Spiele
7. Andre Schulze Hessing | VfL Ummeln II | Kreisliga C3 Bielefeld | 36 Tore | 14 Spiele
8. Sven Igelbüscher | VfB Kirchhellen III | Kreisliga C1 Gelsenkirchen| 35 Tore | 16 Spiele
9. Yusuf Carkit | SF Haverkamp II | Kreisliga C2 Herne | 35 Tore | 18 Spiele
10. Andrea Martucci | FC Attendorn-Schwalbenohl | Kreisliga C2 Olpe | 33 Tore | 12 Spiele
11. Robin Brinkmann | SSV/FCA Rotthausen II | Kreisliga C2 Gelsenkirchen | 33 Tore | 20 Spiele
12. Alexander Deuchar | SC Bünde III | Kreisliga C3 Herford | 32 Tore | 15 Spiele
12. Alexander Konradi | Adler Ellinghorst II | Kreisliga C1 Gelsenkirchen | 32 Tore | 15 Spiele
14. Marcel Koch | SC Marl-Hamm II | Kreisliga C2 Recklinghausen | 31 Tore | 13 Spiele
15. Ferhat Ekinci | BV Horst-Süd II | Kreisliga C2 Gelsenkirchen | 30 Tore | 19 Spiele
16. Jan-Luca Bentrup | TuS Bardüttingdof | Kreisliga C3 Herford | 28 Tore | 13 Spiele