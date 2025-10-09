Die besten Kreisliga-Torjäger Westfalens

FuPa Westfalen blickt auf die Spielklassen ab der Kreisliga A abwärts. Wer sticht in der Spielzeit 2025/26 mit seinen Torjägerqualitäten hervor?
Kreisliga A
1. Burak Umar | SW Meckinghoven | Kreisliga A2 Recklinghausen | 25 Tore | 6 Spiele
2. Samet Kanoglu | RWT Herne | Kreisliga A Herne | 24 Tore | 7 Spiele
3. Darius Stawski | VTS Iserlohn | Kreisliga A Iserlohn | 20 Tore | 9 Spiele
4. Leon Heinemann | BV Werther | Kreisliga A Bielefeld | 19 Tore | 9 Spiele
5. Süleyman Demirci | Genclikspor Recklinghausen | Kreisliga A2 Recklinghausen | 18 Tore | 8 Spiele
6. Linus Coerschulte | SG Herdringen/Müschede | Kreisliga A Arnsberg | 18 Tore | 9 Spiele
6. Jan-Luca Knop | DJK BW Huckarde | Kreisliga A1 Dortmund | 18 Tore | 9 Spiele
8. Furkan Öztürk | TIU Rünthe | Kreisliga A2 Unna/Hamm | 17 Tore | 9 Spiele
9. Shpetim Hajdini | SC Hoetmar | Kreisliga A Beckum | 16 Tore | 8 Spiele
10. Ercan Taymaz | TuS Uentrop | Kreisliga A1 Unna/Hamm | 16 Tore | 9 Spiele
10. Mustafa Daoud | Germania Hovestadt | Kreisliga A Soest | 16 Tore | 9 Spiele
12. Michael Swierczewski | FC Lübbecke | Kreisliga A Lübbecke | 16 Tore | 10 Spiele
13. Denis Wyberny | SW Eppendorf | Kreisliga A1 Bochum | 15 Tore | 7 Spiele
13. Tom Petermeier | SV Westfalen Liesborn | Kreisliga A Beckum | 15 Tore | 7 Spiele
___
Kreisliga B
1. Johannes Janzen | TG Hörste | Kreisliga B1 Bielefeld | 23 Tore | 9 Spiele
2. Engin Duman | Gurbet Spor Bergkamen | Kreisliga B2 Unna/Hamm | 21 Tore | 7 Spiele
3. Marcel Todte | Union Minden II | Kreisliga B Minden | 20 Tore | 10 Spiele
4. Malte Stahl | Kirchhörder SC II | Kreisliga B2 Dortmund | 18 Tore | 8 Spiele
5. Nils Engmann | TuS Eintracht Hillegossen | Kreisliga B1 Bielefeld | 18 Tore | 9 Spiele
6. Danny Oeynhausen | TuS Blankenstein | Kreisliga B3 Bochum | 17 Tore | 7 Spiele
6. Luc Lillmeyer | RSV Borgholzhausen | Kreisliga B1 Bielefeld | 17 Tore | 7 Spiele
8. Stylianos Mouratidis | FC Fortuna 66 | Kreisliga B3 Dortmund | 17 Tore | 8 Spiele
9. Friedrich Dieckmann-Großhundorf | TuS SG Oestinghausen II | Kreisliga B1 Soest | 16 Tore | 9 Spiele
9. Andrej Kloster | FC GW Siegen | Kreisliga B1 Siegen | 16 Tore | 9 Spiele
11. Marco Tiemann | SV Germania Bochum-West | Kreisliga B2 Bochum | 15 Tore | 7 Spiele
___
Kreisliga C
1. Orkun Mehmet Kalayci | SV Sodingen II | Kreisliga C2 Herne | 30 Tore | 6 Spiele
2. Sven Bosch-Wesholek | Dorstfelder SC IV | Kreisliga C4 Dortmund | 24 Tore | 8 Spiele
3. Andre Schulze Hessing | VfL Ummeln II | Kreisliga C3 Bielefeld | 23 Tore | 7 Spiele
3. Enes Yiyit | SpVgg Westfalia Buer II | Kreisliga C1 Gelsenkirchen | 23 Tore | 7 Spiele
5. Alexander Deuchar | SC Bünde III | Kreisliga C3 Herford | 22 Tore | 9 Spiele
6. Marcel Koch | SC Marl-Hamm | Kreisliga C2 Recklinghausen | 21 Tore | 6 Spiele
6. Maxim Kusurmann | Wambeler SV | Kreisliga C3 Dortmund | 21 Tore | 6 Spiele
8. Leon Patermann | Vorwärts Kornharpen | Kreisliga C1 Bochum | 20 Tore | 5 Spiele
9. Osama Alamin | Ugarit FC | Kreisliga C4 Dortmund | 20 Tore | 8 Spiele
10. Stephan Gross | SF Waltringen | Kreisliga C Soest | 19 Tore | 6 Spiele
10. Andrea Martucci | FC Attendorn-Schwalbenohl | Kreisliga C2 Olpe | 19 Tore | 6 Spiele
12. Ramadan Khodr | SpVgg Westfalia Buer II | Kreisliga C1 Gelsenkirchen | 18 Tore | 4 Spiele
13. Mohamed Elias | SpVg Bönen II | Kreisliga C1 Unna/Hamm | 18 Tore | 7 Spiele