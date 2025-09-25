Die besten Kreisliga-Torjäger Westfalens

FuPa Westfalen blickt auf die Spielklassen ab der Kreisliga A abwärts. Wer sticht in der Spielzeit 2025/26 mit seinen Torjägerqualitäten hervor?
Kreisliga A
1. Samet Kanoglu | RWT Herne | Kreisliga A Herne | 22 Tore | 5 Spiele
2. Burak Umar | SW Meckinghoven | Kreisliga A2 Recklinghausen | 20 Tore | 4 Spiele
3. Darius Stawski | VTS Iserlohn | Kreisliga A Iserlohn | 17 Tore | 7 Spiele
4. Leon Heinemann | BV Werther | Kreisliga A Bielefeld | 16 Tore | 7 Spiele
4. Jan-Luca Knop | DJK BW Huckarde | Kreisliga A1 Dortmund | 16 Tore | 7 Spiele
6. Michael Swierczewski | FC Lübbecke II | Kreisliga A Lübbecke | 14 Tore | 7 Spiele
6. Frank Vollenberg | SC Sönnern | Kreisliga A Soest | 14 Tore | 7 Spiele
6. Maksym Yaroshcuk | DJK SG Bösperde | Kreisliga A Iserlohn | 14 Tore | 7 Spiele
9. Bastian Bone | VfL Ramsdorf | Kreisliga A1 Recklinghausen | 13 Tore | 6 Spiele
9. Denis Wyberny | SW Eppendorf | Kreisliga A1 Bochum | 13 Tore | 6 Spiele
9. Jan Jörg Griebsch | SpVgg Horsthausen II | Kreisliga A Herne | 13 Tore | 6 Spiele
___
Kreisliga B
1. Johannes Janzen | TG Hörste | Kreisliga B1 Bielefeld | 21 Tore | 7 Spiele
2. Marcel Todte | Union Minden II | Kreisliga B Minden | 19 Tore | 8 Spiele
3. Stylianos Mouratidis | FC Fortuna 66 | Kreisliga B3 Dortmund | 15 Tore | 6 Spiele
4. Danny Oeynhausen | TuS Blankenstein | Kreisliga B3 Bochum | 14 Tore | 5 Spiele
5. Andrej Kloster | FC GW Siegen | Kreisliga B1 Siegen | 14 Tore | 7 Spiele
5. Nick Schorn | DJK SpVgg Herten | Kreisliga B1 Recklinghausen | 14 Tore | 7 Spiele
___
Kreisliga C
1. Orkun Mehmet Kalayci | SV Sodingen II | Kreisliga C2 Herne | 30 Tore | 6 Spiele
2. Sven Bosch-Wesholek | Dorstfelder SC IV | Kreisliga C4 Dortmund | 23 Tore | 7 Spiele
3. Maxim Kusurmann | Wambeler SV | Kreisliga C3 Dortmund | 21 Tore | 6 Spiele
4. Marcel Koch | SC Marl-Hamm | Kreisliga C2 Recklinghausen | 19 Tore | 5 Spiele
5. Ramadan Khodr | SpVgg Westfalia Buer II | Kreisliga C1 Gelsenkirchen | 18 Tore | 4 Spiele
6. Osama Alamin | Ugarit FC | Kreisliga C4 Dortmund | 18 Tore | 6 Spiele
6. Enes Yiyit | SpVgg Westfalia Buer II | Kreisliga C1 Gelsenkirchen | 18 Tore | 6 Spiele
8. Alexander Deuchar | SC Bünde III | Kreisliga C3 Herford | 18 Tore | 7 Spiele
8. Mohamed Elias | SpVg Bönen II | Kreisliga C1 Unna/Hamm | 18 Tore | 7 Spiele