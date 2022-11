Die besten EM-Torschützen aller Zeiten CR7 bei Europameisterschaften das Maß aller Dinge.

Seit 1960 gibt es die Europameisterschaft, alle vier Jahre messen sich die besten europäischen Nationalmannschaften. Rekordsieger sind Deutschland und Spanien, beide holten dreimal den Titel. Der beste EM-Torschütze aller Zeiten dürfte für viele nicht weniger überraschend sein: Cristiano Ronaldo führt das Ranking eindeutig an. Ob es nach CR7 dennoch Überraschungen in der Liste gibt?

Platz 1: Cristiano Ronaldo

Nation: Portugal

EM-Spiele: 25

EM-Tore: 14, davon 3 Elfmeter

EM-Teilnahmen: 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 (2021)

1. EM-Tor (2004) : gegen Griechenland zum 1:2 (90+3); 1:2

2. EM-Tor (2004) : gegen Niederlande zum 1:0 (26); 2:1

3. EM-Tor (2008) : gegen Tschechien zum 2:1 (63); 3:1

4. EM-Tor (2012) : gegen Niederlande zum 1:1 (28); 2:1

5. EM-Tor (2012) : gegen Niederlande zum 2:1 (74); 2:1

6. EM-Tor (2012) : gegen Tschechien zum 1:0 (79); 1:0

7. EM-Tor (2016) : gegen Ungarn zum 2:2 (50); 3:3

8. EM-Tor (2016) : gegen Ungarn zum 3:3 (62); 3:3

9. EM-Tor (2016) : gegen Wales zum 1:0 (50); 2:0

10. EM-Tor (2020) : gegen Ungarn zum 2:0 (87); 3:0

11. EM-Tor (2020) : gegen Ungarn zum 3:0 (90+2); 3:0

12. EM-Tor (2020) : gegen Deutschland zum 1:0 (15); 2:4

13. EM-Tor (2020) : gegen Frankreich zum 1:0 (30); 2:2

14. EM-Tor (2020) : gegen Frankreich zum 2:2 (60); 2:2

Tor-Quote: 0,56 Tore pro Spiel

Europameister: 1x (2016)

spielte für: Manchester United (Premier League), Real Madrid (LaLiga), Juventus Turin (Serie A)

geboren am: 05.02.1985

Platz 2: Michel Platini

Nation: Frankreich

EM-Spiele: 5

EM-Tore: 9, davon 1 Elfmeter

EM-Teilnahmen: 1984

1. EM-Tor (1984) : gegen Dänemark zum 1:0 (78); 1:0

2. EM-Tor (1984) : gegen Belgien zum 1:0 (5); 5:0

3. EM-Tor (1984) : gegen Belgien zum 4:0 (64); 5:0

4. EM-Tor (1984) : gegen Belgien zum 5:0 (89); 5:0

5. EM-Tor (1984) : gegen Jugoslawien zum 1:1 (59); 3:2

6. EM-Tor (1984) : gegen Jugoslawien zum 2:1 (62); 3:2

7. EM-Tor (1984) : gegen Jugoslawien zum 3:1 (77); 3:2

8. EM-Tor (1984) : gegen Portugal zum 3:2 (119); 3:2 n.V.

9. EM-Tor (1984) : gegen Spanien zum 1:0 (57); 2:0

Tor-Quote: 1,80 Tore pro Spiel

Europameister: 1x (1984)

spielte für: AS Nancy-Lorraine (Ligue 2), AS St.-Étienne (Ligue 1), Juventus Turin (Serie A)

geboren am: 21.06.1955

Platz 3: Alan Shearer

Nation: England

EM-Spiele: 9

EM-Tore: 7, davon 2 Elfmeter

EM-Teilnahmen: 1992, 1996, 2000

1. EM-Tor (1996) : gegen Schweiz zum 1:0 (23); 1:1

2. EM-Tor (1996) : gegen Schottland zum 1:0 (53); 2:0

3. EM-Tor (1996) : gegen Niederlande zum 1:0 (23); 4:1

4. EM-Tor (1996) : gegen Niederlande zum 3:0 (57); 4:1

5. EM-Tor (1996) : gegen Deutschland zum 1:0 (3); 5:6 i.E.

6. EM-Tor (2000) : gegen Deutschland zum 1:0 (53); 1:0

7. EM-Tor (2000) : gegen Deutschland zum 1:1 (42); 2:3

Tor-Quote: 0,78 Tore pro Spiel

Europameister: 0x

spielte für: FC Southampton (Premier League), Blackburn Rovers (The Championship), Newcastle United (Premier League)

geboren am: 13.08.1970

Platz 3: Antoine Griezmann

Nation: Frankreich

EM-Spiele: 11

EM-Tore: 7, davon 1 Elfmeter

EM-Teilnahmen: 2016, 2020(2021)

1. EM-Tor (2016) : gegen Albanien zum 1:0 (90); 2:0

2. EM-Tor (2016) : gegen Irland zum 1:1 (57); 2:1

3. EM-Tor (2016) : gegen Irland zum 2:1 (61); 2:1

4. EM-Tor (2016) : gegen Island zum 4:0 (45); 5:2

5. EM-Tor (2016) : gegen Deutschland zum 1:0 (45); 2:0

6. EM-Tor (2016) : gegen Deutschland zum 2:0 (72); 2:0

Tor-Quote: 0,64 Tore pro Spiel

Europameister: 0x

spielte für: Real Sociedad (LaLiga), Atlético Madrid (LaLiga), FC Barcelona (LaLiga)

geboren am: 21.03.1991

Platz 5: Ruud van Nistelrooy

Nation: Niederlande

EM-Spiele: 8

EM-Tore: 6, davon 1 Elfmeter

EM-Teilnahmen: 2004, 2008

1. EM-Tor (2004) : gegen Deutschland zum 1:1 (81); 1:1

2. EM-Tor (2004) : gegen Tschechien zum 2:0 (19); 2:3

3. EM-Tor (2004) : gegen Lettland zum 1:0 (27); 3:0

4. EM-Tor (2004) : gegen Lettland zum 2:0 (34); 3:0

5. EM-Tor (2008) : gegen Italien zum 1:0 (26); 3:0

6. EM-Tor (2008) : gegen Russland zum 1:1 (86); 1:3 n.V.

Tor-Quote: 0,75 Tore pro Spiel

Europameister: 0x

spielte für: FC Den Bosch (Eerste Divisie), SC Heerenveen (Eredivisie), PSV Eindhoven (Eredivisie), Manchester United (Premier League), Real Madrid (LaLiga), Hamburger SV (2. Bundesliga), FC Málaga (Segunda División)

geboren am: 01.07.1976

Platz 5: Patrick Kluivert

Nation: Niederlande

EM-Spiele: 9

EM-Tore: 6, davon 0 Elfmeter

EM-Teilnahmen: 1996, 2000

1. EM-Tor (1996) : gegen England zum 1:4 (78); 1:4

2. EM-Tor (2000) : gegen Dänemark zum 1:0 (57); 0:3

3. EM-Tor (2000) : gegen Frankreich zum 1:1 (14); 3:2

4. EM-Tor (2000) : gegen Jugoslawien zum 1:0 (24); 6:1

5. EM-Tor (2000) : gegen Jugoslawien zum 2:0 (38); 6:1

6. EM-Tor (2000) : gegen Jugoslawien zum 4:0 (53); 6:1

Tor-Quote: 0,67 Tore pro Spiel

Europameister: 0x

spielte für: Ajax Amsterdam (Eredivisie), AC Mailand (Serie A), FC Barcelona (LaLiga), Newcastle United (Premier League), FC Valencia (LaLiga), PSV Eindhoven (Eredivisie), LOSC Lille (Ligue 1)

geboren am: 01.07.1976

Platz 5: Álvaro Morata

Nation: Spanien

EM-Spiele: 10

EM-Tore: 6, davon 0 Elfmeter

EM-Teilnahmen: 2016, 2020(2021)

1. EM-Tor (2016) : gegen Türkei zum 1:0 (34); 3:0

2. EM-Tor (2016) : gegen Türkei zum 3:0 (48); 3:0

3. EM-Tor (2016) : gegen Kroatien zum 1:0 (7); 1:2

4. EM-Tor (2020) : gegen Polen zum 1:0 (25); 1:1

5. EM-Tor (2020) : gegen Kroatien zum 4:3 (100); 5:3 n.V.

6. EM-Tor (2020) : gegen Italien zum 1:1 (80); 3:5 i.E.

Tor-Quote: 0,60 Tore pro Spiel

Europameister: 0x

spielte für: Real Madrid (LaLiga), Juventus Turin (Serie A), FC Chelsea (Premier League), Atlético Madrid (LaLiga)

geboren am: 23.10.1992

Platz 5: Romelu Lukaku

Nation: Belgien

EM-Spiele: 10

EM-Tore: 6, davon 1 Elfmeter

EM-Teilnahmen: 2016, 2020(2021)

1. EM-Tor (2016) : gegen Irland zum 1:0 (48); 3:0

2. EM-Tor (2016) : gegen Irland zum 3:0 (70); 3:0

3. EM-Tor (2020) : gegen Russland zum 1:0 (10); 3:0

4. EM-Tor (2020) : gegen Russland zum 3:0 (88); 3:0

5. EM-Tor (2020) : gegen Finnland zum 2:0 (81); 2:0

6. EM-Tor (2020) : gegen Italien zum 1:2 (45+2); 1:2

Tor-Quote: 0,60 Tore pro Spiel

Europameister: 0x

spielte für: RSC Anderlecht (Erste Division), FC Chelsea (Premier League), West Bromwich Albion (The Championship), FC Everton (Premier League), Manchester United (Premier League), Inter Mailand (Serie A)

geboren am: 13.05.1993

Platz 5: Wayne Ronney

Nation: England

EM-Spiele: 10

EM-Tore: 6, davon 1 Elfmeter

EM-Teilnahmen: 2004, 2012, 2016

1. EM-Tor (2004) : gegen Schweiz zum 1:0 (23); 3:0

2. EM-Tor (2004) : gegen Schweiz zum 2:0 (75); 3:0

3. EM-Tor (2004) : gegen Kroatien zum 2:1 (45); 4:2

4. EM-Tor (2004) : gegen Kroatien zum 3:1 (68); 4:2

5. EM-Tor (2012) : gegen Ukraine zum 1:0 (48); 1:0

6. EM-Tor (2016) : gegen Island zum 1:0 (4); 1:2

Tor-Quote: 0,60 Tore pro Spiel

Europameister: 0x

spielte für: Manchester United (Premier League), FC Everton (Premier League), D.C. United (MLS), Derby Country (The Championship)

geboren am: 24.10.1985

Platz 5: Thierry Henry

Nation: Frankreich

EM-Spiele: 11

EM-Tore: 6, davon 0 Elfmeter

EM-Teilnahmen: 2000, 2004, 2008

1. EM-Tor (2000) : gegen Dänemark zum 2:0 (64); 3:0

2. EM-Tor (2000) : gegen Tschechien zum 1:0 (7); 2:1

3. EM-Tor (2000) : gegen Portugal zum 1:1 (51); 2:1 n.V.

4. EM-Tor (2004) : gegen Schweiz zum 2:1 (76); 3:1

5. EM-Tor (2004) : gegen Schweiz zum 3:1 (84); 3:1

6. EM-Tor (2008) : gegen Niederlande zum 1:2 (71); 1:4

Tor-Quote: 0,55 Tore pro Spiel

Europameister: 1x (2000)

spielte für: AS Monaco (Ligue 1), Juventus Turin (Serie A), FC Arsenal (Premier League), FC Barcelona (LaLiga), New York RB (MLS)

geboren am: 17.08.1977

Platz 5: Zlatan Ibrahimovic

Nation: Schweden

EM-Spiele: 13

EM-Tore: 6, davon 1 Elfmeter

EM-Teilnahmen: 2004, 2008,2012, 2016

1. EM-Tor (2004) : gegen Bulgarien zum 4:0 (78); 5:0

2. EM-Tor (2004) : gegen Italien zum 1:1 (85); 1:1

3. EM-Tor (2008) : gegen Griechenland zum 1:0 (67); 2:0

4. EM-Tor (2008) : gegen Spanien zum 1:1 (34); 1:2

5. EM-Tor (2012) : gegen Ukraine zum 1:0 (52); 1:2

6. EM-Tor (2012) : gegen Frankreich zum 1:0 (54); 2:0

Tor-Quote: 0,46 Tore pro Spiel

Europameister: 0x

spielte für: Malmö FF (Allsvenskan), Ajax Amsterdam (Eredivisie), Juventus Turin (Serie A), Inter Mailand (Serie A), FC Barcelona (LaLiga), AC Mailand (Serie A), Paris Saint-Germain (Ligue 1), Manchester United (Premier League), Los Angeles Galaxy (MLS)

geboren am: 03.10.1981

Platz 5: Nuno Gomes

Nation: Portugal

EM-Spiele: 14

EM-Tore: 6, davon 0 Elfmeter

EM-Teilnahmen: 2000, 2004, 2008

1. EM-Tor (2000) : gegen England zum 3:2 (59); 3:2

2. EM-Tor (2000) : gegen Türkei zum 1:0 (44); 2:0

3. EM-Tor (2000) : gegen Türkei zum 2:0 (56); 2:0

4. EM-Tor (2000) : gegen Frankreich zum 1:0 (19); 1:2 n.V.

5. EM-Tor (2004) : gegen Spanien zum 1:0 (57); 1:0

6. EM-Tor (2008) : gegen Deutschland zum 1:2 (40); 2:3

Tor-Quote: 0,43 Tore pro Spiel

Europameister: 0x

spielte für: Boavista Porto (Primeiro Liga), SL Benfica (Primeiro Liga), AC Fiorentina (Serie A), Sporting Braga (Primeiro Liga), Blackburn Rovers (The Chamoinship)

geboren am: 05.07.1976

Platz 13: Savo Milosevic

Nation: Jugoslawien

EM-Spiele: 4

EM-Tore: 5, davon 0 Elfmeter

EM-Teilnahmen: 2000

1. EM-Tor (2000) : gegen Slowenien zum 1:3 (67); 3:3

2. EM-Tor (2000) : gegen Slowenien zum 3:3 (73); 3:3

3. EM-Tor (2000) : gegen Norwegen zum 1:0 (8); 1:0

4. EM-Tor (2000) : gegen Spanien zum 1:0 (30); 3:4

5. EM-Tor (2000) : gegen Niederlande zum 1:6 (90); 1:6

Tor-Quote: 1,25 Tore pro Spiel

Europameister: 0x

spielte für: FK Partizan Belgrad (Serbische SuperLiga), Aston Villa (Premier League), Real Saragossa (Segunda División), Parma Calcio (Serie B), Espanyol Barcelona (LaLiga), Celta Vigo (LaLiga), CA Osasuna (LaLiga), Rubin Kasan (Premjer-Liga)

geboren am: 02.09.1973

Platz 13: Patrik Schick

Nation: Tschechien

EM-Spiele: 5

EM-Tore: 5, davon 1 Elfmeter

EM-Teilnahmen: 2020(2021)

1. EM-Tor (2020) : gegen Schottland zum 1:0 (42); 2:0

2. EM-Tor (2020) : gegen Schottland zum 2:0 (52); 2:0

3. EM-Tor (2020) : gegen Kroatien zum 1:0 (37); 1:1

4. EM-Tor (2020) : gegen Niederlande zum 2:0 (80); 2:0

5. EM-Tor (2020) : gegen Dänemark zum 1:2 (49); 1:2

Tor-Quote: 1,00 Tore pro Spiel

Europameister: 0x

spielte für: Sparta Praha (1. tschechische Liga), Bohemians Prag 1905 (1. tschechische Liga), Sampdoria Genua (Serie A), AS Rom (Serie A), RB Leipzig (1. Bundesliga), Bayer Leverkusen (1. Bundesliga)

geboren am: 24.01.1996

Platz 13: Marco Van Basten

Nation: Niederlande

EM-Spiele: 9

EM-Tore: 5, davon 0 Elfmeter

EM-Teilnahmen: 1988, 1992

1. EM-Tor (1988) : gegen England zum 1:0 (44); 3:1

2. EM-Tor (1988) : gegen England zum 2:1 (72); 3:1

3. EM-Tor (1988) : gegen England zum 3:1 (76); 3:1

4. EM-Tor (1988) : gegen Deutschland zum 2:1 (89); 2:1

5. EM-Tor (1988) : gegen UdSSR zum 2:0 (54); 2:0

Tor-Quote: 0,56 Tore pro Spiel

Europameister: 1x (1988)

spielte für: Ajax Amsterdam (Eredivisie), AC Mailand (Serie A)

geboren am: 31.10.1964

Platz 13: Milan Baros

Nation: Tschechien

EM-Spiele: 10

EM-Tore: 5, davon 0 Elfmeter

EM-Teilnahmen: 2004, 2008, 2012

1. EM-Tor (2004) : gegen Lettland zum 1:1 (73); 2:1

2. EM-Tor (2004) : gegen Niederlande zum 2:2 (71); 3:2

3. EM-Tor (2004) : gegen Deutschland zum 2:1 (77); 2:1

4. EM-Tor (2004) : gegen Dänemark zum 2:0 (63); 3:0

5. EM-Tor (2004) : gegen Dänemark zum 3:0 (65); 3:0

Tor-Quote: 0,50 Tore pro Spiel

Europameister: 0x

spielte für: Baník Ostrova (1. tschechische Liga), FC Liverpool (Premier League), Aston Villa (Premier League), Olympique Lyon (Ligue 1), Portsmouth FC (Football League One), Galatasaray Istanbul (Süper Lig), Antalyaspor (Süper Lig), FK Mladá Boleslav (1. tschechische Liga), Slovan Liberec (1. tschechische Liga)

geboren am: 28.10.1981

Platz 13: Robert Lewandowski

Nation: Polen

EM-Spiele: 11

EM-Tore: 5, davon 0 Elfmeter

EM-Teilnahmen: 2012, 2016, 2020(2021)

1. EM-Tor (2012) : gegen Griechenland zum 1:0 (17); 1:1

2. EM-Tor (2016) : gegen Portugal zum 1:0 (2); 4:6 i.E.

3. EM-Tor (2020) : gegen Spanien zum 1:1 (54); 1:1

4. EM-Tor (2020) : gegen Schweden zum 1:2 (61); 2:3

5. EM-Tor (2020) : gegen Schweden zum 2:2 (84); 2:3

Tor-Quote: 0,45 Tore pro Spiel

Europameister: 0x

spielte für: Lech Posen (Ekstraklasa), Borussia Dortmund (1. Bundesliga), FC Bayern München (1. Bundesliga)

geboren am: 21.08.1988

Platz 13: Mario Gómez

Nation: Deutschland

EM-Spiele: 13

EM-Tore: 5, davon 0 Elfmeter

EM-Teilnahmen: 2008, 2012, 2016

1. EM-Tor (2012) : gegen Portugal zum 1:0 (72); 1:0

2. EM-Tor (2012) : gegen Niederlande zum 1:0 (24); 2:1

3. EM-Tor (2012) : gegen Niederlande zum 2:0 (38); 2:1

4. EM-Tor (2016) : gegen Nordirland zum 1:0 (30); 1:0

5. EM-Tor (2016) : gegen Slowakei zum 2:0 (43); 3:0

Tor-Quote: 0,38 Tore pro Spiel

Europameister: 0x

spielte für: VfB Stuttgart (1. Bundesliga), FC Bayern München (1. Bundesliga), AC Fiorentina (Serie A), Besiktas Istanbul (Süper Lig), VfL Wolfsburg (1. Bundesliga)

geboren am: 10.07.1985