Die besten 45 Minuten der Saison Westfalenligist SC Verl II feiert ersten Auswärtssieg. Dag und Ucar treffen.

„In den ersten 45 Minuten haben wir die bisher beste Halbzeit in der 6. Liga abgeliefert“, lobte Przemek Czapp sein Team. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung. „Wir mussten schon zur Pause deutlich führen“, bemängelte der Coach Fehlschüsse von Koray Dag, Wladimir Wagner und Mateo Biondic. „Wir haben als Mannschaft richtig gut verteidigt, waren sehr präsent in den Zweikämpfen und auch im Kampf um den zweiten Ball stets hellwach“, stellte Czapp heraus.

In der 56. Minute legte Koray Dag nach einer sehenswerten Spielverlagerung im letzten Drittel endlich das Führungstor vor – und doch dauerte es bis zur 79. Minute, bevor Tufan Ucar das 2:0 nachlegte.

„Gewiss hätten wir die vom offensiver werdenden Gegner angebotenen Räume noch effektiver nutzen können, aber das kann unsere Freude über den Sieg und die Leistung nur unwesentlich schmälern“, sagte eine zufriedener Verler Trainer, der jetzt eine Woche länger Zeit hat, um sein Team auf den nächsten Gegner, den SV Mesum, vorzubereiten. Denn am kommenden Wochenende ist die U21 des SC Verl in der 15er-Liga spielfrei.

SC Verl II: Pekruhl – Borgmeier, Schubert, Kaps – Ucar (80. Lamkemeyer), Yolmaz, Dag (72. Peters), Kohl (72. Wehmhöner), Pululu – Biondic (80. Prepelita), Wagner (72. Klein).