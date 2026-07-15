„Die beste zweite Mannschaft der Liga stellen“

– Foto: Jana Osswald

Im FuPa-Teamcheck zieht Florian Flaig, Sportlicher Leiter der TSV Bönnigheim II in der Kreisliga B7 Enz/Murr, Bilanz nach einer Saison, in der das Tabellenbild aus seiner Sicht nicht die Qualität der Mannschaft widerspiegelte. Mit einer besseren Trainingsbeteiligung, mehr Konstanz und einer schnellen Integration der Neuzugänge soll in der kommenden Spielzeit der nächste Schritt gelingen.

Mit der Saison 2025/2026 ist Florian Flaig nur teilweise zufrieden. Positiv bewertet er zunächst, dass die Mannschaft den Spielbetrieb ohne personelle Engpässe bewältigen konnte.

Sportlich sieht der Sportliche Leiter jedoch noch deutlich Luft nach oben. Nach seiner Einschätzung spiegelte das Abschneiden nicht die Möglichkeiten der Mannschaft wider.

„Wir sind mit der Saison insofern zufrieden, als dass wir kein Spiel absagen oder von unserer Seite aus im Flex-Modus bestreiten mussten“, sagt Florian Flaig gegenüber FuPa.

„Der Tabellenplatz spiegelt leider nicht das wahre Potenzial der Mannschaft wider.“

Als wichtigste Aufgaben für die kommende Saison nennt er vor allem die Einstellung und die Trainingsarbeit.

„Manchmal fehlt es bei den Spielern noch an der nötigen Ernsthaftigkeit. Ein Punkt, an dem wir in der kommenden Saison definitiv arbeiten müssen. Auch die Trainingsbeteiligung und Motivation hat noch deutliches Steigerungspotenzial. Eine anspruchsvolle Aufgabe für das Trainerteam.“

Vorbereitung mit Training, Testspielen und Trainingswochenende

Nach dem NEB-Turnier beginnt für die zweite Mannschaft die Vorbereitung auf die neue Saison. Neben den Trainingseinheiten stehen auch Testspiele auf dem Programm.

„Die zweite Mannschaft startet nach dem NEB-Turnier in ihre Vorbereitung und hat neben einigen Trainingseinheiten auch das ein oder andere Testspiel zu absolvieren. Besonders freuen wir uns auf das Trainingswochenende, welches unser Trainerteam aktuell plant.“

Die Vorbereitung soll genutzt werden, um die Mannschaft bestmöglich auf die neue Spielzeit einzustimmen und die Neuzugänge schnell zu integrieren.

Der Teamgedanke steht im Mittelpunkt

Einen einzelnen Spieler möchte Florian Flaig bewusst nicht hervorheben. Vielmehr sieht er die größte Stärke der Mannschaft im Zusammenhalt – nicht nur auf dem Platz, sondern auch darüber hinaus.

„Auch neben dem Platz ist die Mannschaft eine echte Einheit und unternimmt gerne etwas zusammen. Die gegenseitige Unterstützung am Spielfeldrand, insbesondere die Unterstützung bei unserer ersten Mannschaft, ist hervorragend und zeigt, dass der Teamgedanke bei uns über beide Mannschaften hinweg gelebt wird.“

Gerade dieses Miteinander soll auch in der kommenden Saison ein wichtiger Baustein für den sportlichen Erfolg sein.

Top fünf und Förderung junger Spieler

Für die neue Saison formuliert Florian Flaig klare Ziele. Zum einen soll sich die Mannschaft sportlich verbessern, zum anderen soll sie ihre Rolle innerhalb des Vereins weiter stärken.

„In der Kreisliga B7 ist es unser Ziel, die beste zweite Mannschaft der Liga zu stellen und die Saison in den Top 5 zu beenden. Des Weiteren sollen die neuen Spieler zügig integriert und Akteure mit Potenzial gezielt an die erste Mannschaft herangeführt werden. Dabei sollen der Spaß und das Gemeinschaftsgefühl natürlich nicht zu kurz kommen, dies stellt im Hinblick auf die Kadergröße eine spannende Herausforderung für unser Trainergespann dar.“

Damit verfolgt die zweite Mannschaft nicht nur sportliche Ziele, sondern versteht sich auch als wichtiger Unterbau für das Bezirksliga-Team des Vereins.

Kirchheim ist der Favorit

Im Rennen um die Meisterschaft sieht Florian Flaig einen klaren Favoriten.

„Meisterschaftsfavorit für uns ist der FV Kirchheim.“

Kontinuität und gezielte Verstärkungen

Personell setzt die TSV Bönnigheim II auf Kontinuität. Der Kern der Mannschaft bleibt zusammen, gleichzeitig wurde der Kader gezielt verstärkt.

„Wir freuen uns, dass unsere Mannschaft im Kern zusammenbleibt und wir zudem einige Neuzugänge verzeichnen können.“

Auch im Trainerteam gibt es eine Veränderung. Kevin Tavnicsek legt sein Amt als Co-Trainer nieder, wird die sportliche Leitung künftig aber weiterhin bei verschiedenen Aufgaben unterstützen. Seine Nachfolge übernimmt Niklas Schneider.

„Niklas war über Jahre hinweg ein absoluter Führungsspieler in unserer ersten Mannschaft. In der vergangenen Saison trat er etwas kürzer und spielte in der Zweiten, er kennt die Jungs also bestens. Wir sind absolut zuversichtlich, dass er mit seinen Ideen und seinem Engagement die perfekte Ergänzung zu unserem Cheftrainer Pasquale sein wird.“

Neu zum Verein stoßen Sercan Kaya (Mittelfeld, Sportfreunde Stockheim), Salvatore di Patti (Mittelfeld, Sportfreunde Stockheim), Enes Köylü (Abwehr, FV Kirchheim) und Frederico Bellarosa (Torhüter, FV Kirchheim).