„Die beste Truppe der Welt“ gewinnt Stadtmeister-Pokal

Xanten feiert den Turniersieg – Foto: Pascal Derks

Definitiv als gelungen darf die Wiederaufnahme der Xantener Stadtmeisterschaften im Fußball nach sieben Jahren bezeichnet werden. Von allen Seiten bekam der SV Vynen-Marienbaum, der das kleine Turnier um den RP-Wanderpokal wieder ins Leben gerufen und organisiert hat, für sein Engagement und die Ausrichtung Lob zugesprochen.

Das sehr gute Miteinander zeigte sich auch auf dem Platz. Natürlich lässt sich nicht jedes Foul vermeiden, das gehört zum Fußball, aber böse Grätschen oder andere Attacken blieben aus. Regelmäßig sah man stattdessen, dass sich die Spieler gegnerischer Mannschaften gegenseitig wieder auf die Beine halten, bei einem Foul artig entschuldigten.

Der 1. Vorsitzende des SV VyMa, Alexander Breloh, dankte im Rahmen der Siegerehrung Abteilungsleiter Nils Bremer sowie dessen Stellvertreter Oliver Koppers, der sich sogar mit gebrochenem Bein enorm engagiert hatte. Bremer selbst freute sich angesichts der guten Resonanz aus den Vereinen. „Das Turnier wird gut angenommen, es ist alles sehr fair, sehr freundschaftlich.“

Sportlich blieben große Überraschungen aus. Bei dem Modus jeder gegen jeden hatten die Planer die Paarungen so angesetzt, dass sich mit B-Ligist Viktoria Birten und C-Ligist SV VyMa im vorletzten Spiel die beiden klassenniedrigsten Teams gegenüberstehen. Tatsächlich hatten beide ihre ersten Begegnungen verloren.

„Man kennt sich, alle haben schon mal irgendwo miteinander gespielt“, fasste Bremer das freundschaftliche Miteinander noch einmal zusammen. Was auch Schiedsrichter Markus Nebor bestätigte: „Ein sehr faires Turnier.“ Die einzige Gelbe Karte gab es im Finale – wegen Meckerns.

Wie in allen Partien wurden auch hier 2x20 Minuten gespielt. Die erste Hälfte hatte erwartungsgemäß Birten Feldvorteile, kam aber nicht zwingend vors Tor. Nach dem Wechsel warf der Gastgeber noch einmal alles nach vorne und schaffte damit die Überraschung des Tages und schlug Birten mit 2:0.

Der neue Trainer Thomas Pellen war entsprechend stolz auf seine Mannschaft. „Wir studieren grade ein neues System ein, das klappt schon ganz gut. Wir haben uns in keinem Spiel versteckt. Als Dritter hier raus zu gehen macht mich schon stolz auf meine Mannschaft.“

Birtens Trainer Oliver Kraft war weniger begeistert, seine Mannschaft agierte ihm deutlich zu passiv. „Wir sind mit einer Mischung aus erster und zweiter Mannschaft hier. Das wichtigste ist, das sich keiner verletzt“, lautete seine Devise. „Ergebnisse sind nachrangig, das ist eine schöne Trainingseinheit.“

Wojciechowski wieder dabei

Im letzten Spiel trafen die beiden bis dahin verlustpunktfreien Mannschaften des SSV Lüttingen und TuS Xanten aufeinander. „Wir haben acht Spieler aus der ersten Mannschaft, der Rest ist aufgefüllt“, verriet Co-Trainer Thilo Munkes, der von der Veranstaltung an sich absolut begeistert war. „Es herrscht ein unfassbar gutes Miteinander“, weiß er, dass das Klima unter den Vereinen nicht immer so gut war.

Bei Titelverteidiger und Favorit TuS Xanten stand der neue Co-Trainer Sebastian Wahle, der just von VyMa an den Fürstenberg gewechselt ist, an der Seitenlinie. Nur mit einem Rumpfkader von 14 Spielern war der TuS angereist, konnte am Ende aber dennoch seiner Favoritenstellung gerecht werden.

Mit dabei war auch Wito Wojciechowski, der nach seiner langen Verletzungspause zwei Partien komplett durchspielte. Schmerzen hat er keine mehr, aber „ich bin erst bei etwa 90 Prozent wieder, zu Saisonbeginn werde ich voll da sein“, so sein Versprechen. Das sollte auch Velibor Geroschus, der nach einem heftigen „Pferdekuss“ nur noch Zuschauer war. „Ich glaube, der hat meinen ganzen Oberschenkel getroffen“, war ihm das Scherzen trotz Blessur nicht vergangen.

David Epp trifft doppelt gegen Lüttingen

Im „Finale“ wehrte sich Lüttingen nach Kräften, doch ging Xanten schnell durch David Epp in Führung. Der A-Ligist hatte einmal richtig Pech, als ein Schuss die Latte traf und Fabian Wenten den Abpraller per Kopf an den Pfosten setzte. Andererseits ging der TuS auch mit diversen Großchancen sehr leichtfertig um, hätte eigentlich früh den Sack zumachen müssen. So traf Epp noch ein zweites Mal und der TuS durfte die erfolgreiche Titelverteidigung feiern.

„Gratulation an den TuS“, sagte denn auch Lüttingens Trainer Mirko Poplawski, „für uns war nicht mehr drin.“ Die laut Wojciechowski „beste Truppe der Welt“ jedenfalls durfte noch ausgelassen feiern.