"Die beste Mannschaft der Liga" zu Gast bei Frechen 20

In zwei Pflichtspielen in dieser Saison konnte sich beide Male Eintracht Hohkeppel durchsetzen. – Foto: Nick Förster

Hohkeppels Trainer Abdullah Keseroglu blickt voller Selbstvertrauen auf die anstehende Aufgabe, warnt jedoch vor jeglicher Nachlässigkeit. „Wir wollen unsere Serie unbedingt fortsetzen. Wir haben zuletzt zwei Kaliber geschlagen, die meiner Meinung nach mit die stärksten Kader der Liga haben – auch individuell. Diese Mannschaften musst du erst einmal schlagen, und das haben wir sehr bravourös gemeistert“, erklärt der 38-Jährige. Trotz der Dominanz der vergangenen Wochen sieht er keinen Anlass für Bequemlichkeit: „Wir haben keinen Grund, uns zurückzulehnen. Aber es ist natürlich immer einfacher zu arbeiten, wenn man erfolgreich ist. Die Jungs geben weiterhin Vollgas, sind sehr professionell und das Arbeiten mit der Mannschaft macht im Moment unfassbar viel Spaß.“

Die Nachricht schlug am Mittwoch hohe Wellen in der Mittelrheinliga: Okan Özbay wird die SpVg Frechen 20 nach acht Jahren im Verein und fünf Jahren als Cheftrainer zum Saisonende verlassen. Doch bevor der Abschiedsschmerz den Alltag bestimmt, wartet auf den Tabellensechsten die wohl schwerste Aufgabe der aktuellen Spielzeit. Mit Eintracht Hohkeppel gastiert die Mannschaft der Stunde im Kurt-Bornhoff-Sportpark – ein Team, das mit 39 Punkten dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen ist und zuletzt das Topspiel gegen Merten mit 2:1 für sich entschied.

Özbay über Hohkeppel: "Die beste Mannschaft der Liga"

Die Gastgeber aus Frechen, die sich am vergangenen Spieltag mit einem 3:1 im Derby gegen Königsdorf rehabilitierten, blicken auf eine bislang bittere Bilanz gegen die Eintracht zurück. Sowohl das Hinspiel (0:4) als auch das Achtelfinale im Mittelrheinpokal (1:3) gingen verloren. Okan Özbay begegnet dem Favoriten daher mit großem Respekt, aber auch mit einem klaren Plan: „Uns erwartet die beste Mannschaft der Liga – und das auch noch in absoluter Top-Verfassung. Im Hinspiel sind wir eigentlich gut gestartet, haben es aber nie geschafft, selbst in Führung zu gehen. Stattdessen wurden wir für jeden Fehler gnadenlos bestraft.“ Für das Heimspiel fordert er eine geschlossene Einheit: „Unser Ziel ist es, gefühlt mit zwanzig Spielern auf dem Platz zu stehen und nicht nur mit elf. Dieses Gefühl hatten wir im Kurt-Bornhoff-Sportpark schon in einigen Phasen – und genau das wird auch nötig sein, um drei Punkte zu holen.“

Frechen will Heimvorteil nutzen

Auch Keseroglu zollt der Arbeit seines Gegenübers Anerkennung, blendet die personelle Nachricht aber für die 90 Minuten aus. „Vom Abschied von Okan habe ich gerade erst erfahren. Er hat dem Verein in den letzten Jahren sehr viel Stabilität gegeben und sehr akribisch gearbeitet – und das auch erfolgreich“, so der Hohkeppeler Coach. Sportlich stellt er sich auf die besonderen Bedingungen in Frechen ein: „Der Platz in Frechen ist nicht leicht zu bespielen. Es ist ein großer Platz und der Untergrund macht es zusätzlich schwierig. Darauf werden wir uns bestmöglich vorbereiten.“ Personell muss Keseroglu womöglich auf den angeschlagenen Joel Vieting sowie Torwart Justin Strauch verzichten, kann ansonsten aber auf seinen schlagkräftigen Kader zurückgreifen.

Özbay setzt derweil auf den Heimvorteil und die Unterstützung der Fans, um die individuelle Qualität des Gegners zu brechen. „Wir werden mit Sicherheit auch unsere Chancen bekommen, da mache ich mir keine Sorgen. Entscheidend wird sein, dass wir diese dann auch nutzen. Wenn man ein solches Spiel gewinnen will, muss man seine Möglichkeiten konsequent verwerten“, betont der 33-Jährige. Es bleibt abzuwarten, ob die Frechener Disziplin ausreicht, um dem Hohkeppeler Express erstmals seit acht Spielen wieder Einhalt zu gebieten.