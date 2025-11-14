„...die beste Halbzeit gesehen, seit ich in Lohne bin"

Brode zeigte sich nach der Partie besonders beeindruckt von der ersten Halbzeit seines Teams – einer Vorstellung, die für ihn herausragend war:

„Also ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit mit die beste Halbzeit gespielt haben, die ich seit ich in Lohne bin als Trainer gesehen habe. Da war so viel Tempo drin, aber nicht nur von uns, sondern auch von Freren, die nach vorne hin natürlich richtig viel Tempo haben und richtig Gas gegeben haben.“

Der Lohner Coach betonte zudem, wie intensiv das Spiel gewesen sei:

„Es war, ich fand, ein sehr, sehr gutes Bezirksligaspiel, gerade in Hälfte eins von uns.“

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Brode und sein Team hatten erwartet, dass Freren stärker auf den Ausgleich drängen würde:

„Nach der Pause wussten wir, dass Freren sicherlich Druck machen wird.“

Diese Druckphase führte zu zwei Treffern der Gastgeber – beide nach Standardsituationen:

„Durch zwei Standards von Sebastian Meyer, der da zweimal zum Kopfball hochgeht und zwei Tore macht, kommen sie dann zum Ausgleich.“

Freren drückte anschließend weiter und hätte das Spiel sogar drehen können.

„Danach haben sie noch eine Riesenchance oder zwei Riesenchancen zum 3:2, wo unser Keeper, Jelle, dann richtig gut gehalten hat und zur Stelle war.“

Union Lohne fand jedoch wieder zurück in die Partie und übernahm im Anschluss erneut die Kontrolle:

„Und danach, fand ich, haben wir wieder den Druck mehr aufgebaut, um dann am Ende auch verdient 3:2 gewonnen und das Ding dann über die Zeit gerettet.“

Auch wenn der Ausgang knapp war, sah Brode sein Team knapp im Vorteil:

„Ich fand am Ende war es dann verdient. Einfach nur, weil wir das Quäntchen Glück auf unserer Seite hatten. Auch ein Unentschieden wäre okay gewesen, aber wir waren gerade in Halbzeit eins einfach einen Ticken besser. Von daher sind wir sehr, sehr zufrieden.“

Mit diesem Sieg erklimmt Union Lohne erneut die Tabellenspitze – ein wichtiger Schritt im engen Rennen der Bezirksliga.

Doch zur Ruhe kommt der neue Spitzenreiter nicht: Bereits am kommenden Sonntag wartet das nächste anspruchsvolle Duell. Brode warnt davor, den Erfolg zu hoch hängen zu lassen:

„Natürlich ist Sonntag Vorwärts II wieder ein richtig schwieriges Spiel. Wir haben im Hinspiel nur 2:2 gespielt. Und nach so einem euphorischen Sieg die Jungs wieder zu erden, um dann in einem anderen Spiel alles zu geben, ist dann immer wieder schwierig.“