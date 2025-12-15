– Foto: NFV

Die besseren Nerven Die U19 des VfL Wolfsburg erreicht nach einem 5:4 im Elfmeterschießen gegen den 1. FC Heidenheim das DFB-Pokal-Halbfinale. Verlinkte Inhalte A-Jugend-DFB-Pokal Heidenheim Wolfsburg

Die U19 des VfL Wolfsburg hat sich im Viertelfinale des DFB-Pokals der A-Junioren durchgesetzt und überwintert im Wettbewerb. Die Mannschaft von Interimstrainer Niklas Bräuer gewann am Sonntagmittag im AOK Stadion gegen den 1. FC Heidenheim mit 5:4 im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten und einer torlosen Verlängerung fiel die Entscheidung vom Punkt. Wie schon in der Vorsaison steht der VfL damit im Halbfinale, das im März ausgetragen wird.

Beide Teams lieferten sich von Beginn an ein intensives und taktisch geprägtes Duell. Heidenheim agierte kompakt, ließ wenig Räume und war vor der Pause die aktivere Mannschaft. Die beste Gelegenheit der Gäste hatte Jarne Lang, dessen Distanzschuss an die Querlatte klatschte (36.). Wolfsburg tat sich zunächst schwer, ins letzte Drittel zu kommen, blieb defensiv aber stabil. Gestern, 12:00 Uhr VfL Wolfsburg Wolfsburg 1. FC Heidenheim Heidenheim 5 n.E. 4 Abpfiff

Nach dem Seitenwechsel verschob sich das Spielgeschehen zunehmend. Der VfL, personell im Vergleich zum Ligaauftritt in Rostock mehrfach verändert, kam besser in die Partie und erspielte sich mehr Ballbesitzphasen. Zwingende Abschlüsse blieben jedoch auf beiden Seiten Mangelware. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit verhinderte Jakub Zielinski mit einer starken Parade nach einem Heidenheimer Kopfball den Rückstand (88.). In der Verlängerung bot sich Trevor Benedict per Kopf die beste Wolfsburger Chance, blieb aber ohne Torerfolg (117.). Zielinski wird zum Matchwinner