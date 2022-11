Sasa Ilic und Finn Cleres (weiß) im Einsatz für den SV Horchheim gegen den SV Klein-Winternheim. – Foto: Claus-Walter Dinger

Die besondere Verbindung beim SV Horchheim Sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft befinden sich in ihren Ligen in der Spitzengruppe +++ Die eigene Jugend legt die Basis

Worms. In der Bezirksliga Rheinhessen befindet sich der SV Horchheim nach dem deutlichen 9:1-Sieg gegen den SV Klein-Winternheim weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz. Mit dem neuen Trainer Sascha Löcher überzeugt die erste Mannschaft aus Horchheim auch spielerisch. Vor allem die Offensive rund um Kapitän Lars Freese liefert in der Bezirksliga Topleistungen ab. 57 Tore in 15 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. In der A-Klasse belegt die Horchheimer Zweitvertretung den vierten Tabellenplatz. Bezirksliga-Trainer Sascha Löcher betonte, dass der Austausch zwischen den Herrenmannschaften und der eigenen Jugend ein wichtiger Erfolgsfaktor sei.

SVH - ein Ausbildungsverein Ein Großteil der Kader beider Herrenmannschaften wurde in der eigenen Jugend ausgebildet. Das Herzstück des Bezirksliga-Kaders: Lars Freese. Kaum ein anderer verkörpert den Verein so wie der SVH-Angreifer. Seit seinem frühen Jugendalter läuft Freese für seinen Heimatverein auf. Seine Torausbeute Jahr für Jahr überragend. In dieser Saison glänzt der Kapitän bereits mit 19 Toren. Auch sein Trainer Sascha Löcher lobt den Führungsspieler: "Er bringt enorm viel mit. Er lebt den Verein auf sowie neben dem Platz wie kein Zweiter. Ich bin mir sicher, dass er Landesliga spielen kann, am Besten natürlich mit seinem SVH." Doch das Team von Trainer Löcher sei keineswegs auf einen Spieler ausgerichtet. Profitieren könne man von solch einem Torjäger natürlich trotzdem. Bilder zum Kantersieg gegen den SV Klein-Winternheim findet ihr hier. Das Ziel des SVH für die kommenden Jahre ist klar: weiterhin möglichst viele Jugendspieler in die Aktive übernehmen. Eine Philosophie, die schon zur Vereins-DNA gehört. Im Sommer konnte man mit Kevin Lehnhardt auch einen Spieler zurück zum SVH lotsen, der bereits in der Jugend mehrere Jahre für den Bezirksliga-Zweiten auflief. "Die Besonderheiten des Vereins verstehen viele Externe nicht", erklärt Sascha Löcher, "wenn man schon in der Jugend bei uns war, ist es mit Sicherheit einfacher jemanden zu einer Rückkehr zu bewegen als einen gänzlich fremden Spieler zu verpflichten." Ein flüssiger Übergang In dieser Saison drängen sich vor allem Finn Cleres und Mohamed Lamine Jalloh als jüngste Generation beim SV Horchheim auf. Beide gehören regelmäßig zum Kader der Bezirksliga-Mannschaft. Cleres, der gerade erst 18 wurde, bestritt bis jetzt jedes Spiel in der ersten Mannschaft und konnte nicht nur Sascha Löcher überzeugen. Doch ein flüssiger Übergang solle laut Trainer Sascha Löcher nicht ausschließlich zwischen den A-Junioren und der ersten Mannschaft stattfinden. Auch zwischen erster und zweiter Mannschaft solle dieser in Zukunft weitergeführt werden. Hierfür gibt es ebenfalls zwei passende Beispiele: Malte Rheinheimer und Sasa Ilic. Zu Beginn der Saison gehörten beide Spieler noch zum Kader der Zweitvertretung, mittlerweile sind beide regelmäßig in der Bezirksliga im Einsatz.

Der 18-jährige Finn Cleres (weiß) darf eigentlich noch in der A-Jugend des SVH spielen, doch seit Rundenbeginn gehört er fest zur Startelf der ersten Mannschaft. – Foto: Claus-Walter Dinger