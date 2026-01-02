Die Bensheimer Stadtmeisterschaften sind entschieden

Bensheim (niwa/ü). Die Nummer eins in der Stadt bleibt für ein weiteres Jahr der VfR Fehlheim. Dies war das Ergebnis von fünf Tagen sportlichen Wettkampfes bei den Bensheimer Hallenfußball-Stadtmeisterschaften. Sowohl bei den Senioren als auch bei den Alten Herren gelang den Fehlheimern der abermalige Titelgewinn. Beide Finalspiele waren hochumkämpft, wurden emotional, aber stets fair geführt. Die Paarungen waren dieselben wie im Vorjahr. Bei den AH traf Fehlheim auf die TSV Auerbach, bei den Senioren bekam es Fehlheim mit der FSG Bensheim zu tun.

Bei den Senioren hatten die TSV Auerbach das Spiel um Platz drei mit 2:1 gegen die SG Gronau gewonnen. Wie schon beim Duell in der Gruppenphase tat sich Auerbach extrem schwer. Der Siegtreffer gelang Jonathan Pommerenke quasi mit der Schlusssirene. Zuvor hatte Walter für die TSV und Rettig für die SG getroffen. Pommerenke war mit zehn Treffern auch bester Torjäger des Turniers vor den beiden FSGlern Lukas Merk und Alexander Quadt (je sieben).

Im Halbfinale wirkten die Rot-Weißen maßgeblich an einem der denkwürdigsten Spiele mit, die die Stadtmeisterschaften wohl jemals gesehen haben. Bis zur 24. Minute führte Auerbach mit 6:1 gegen Gastgeber FSG. Dann aber leitete Merk eine furiose Aufholjagd ein, die 25 Sekunden vor Ende Pascal Quentin mit dem 7:6-Siegtreffer krönte.

Im Seniorenfinale ging es gleich von Beginn an intensiv zur Sache. Nach Toren Müller, Herbel (VfR) und Quadt (2) stand es 2:2, ehe 70 Sekunden vor der Pause Vrba das 3:2 für den Titelverteidiger erzielte. Diesen knappen Vorsprung brachte der Gruppenligist über die Zeit, auch weil Merk in der Schlussminute nur den Pfosten traf. „Gestern wäre der reingegangen“, sagte FSG-Abteilungsleiter Holger Rettig in Erinnerung an das Halbfinale. Für die FSG war es dennoch ein erfolgreiches Turnier. „Wir können daraus Motivation für die Rückrunde mitnehmen“, befand Rettig. Auch wenn es in der Liga für die FSG nicht gut aussieht, „hat man gesehen, dass die Jungs kämpfen können“.

VfR-Trainer Sebastian Lindner, der im Halbfinale beim 3:1 gegen Gronau doppelt traf und auch im Finale spielte, freute sich, dass es trotz der angespannten Personalsituation zum abermaligen Titelgewinn reichte: „Wir haben das Beste draus gemacht.“ Er dankte der Reserve, „ohne die wir das Turnier so nicht hätten spielen können“. Für Fehlheim beginnt am 9. Januar die Vorbereitung und die Mission Aufstieg in die Verbandsliga.

Das AH-Finale nahm erst in der zweiten Halbzeit Fahrt auf. Fehlheim ging durch Ritzert in Führung, Weller sorgte mit einer Energieleistung für den Ausgleich. Aber Fehlheim legte noch einen Gang zu - 2:1 durch Kuhn. Kurz vor Schluss sorgte Koch nach Vorarbeit von Bozanovic für die Entscheidung und für ausgelassenen Jubel beim VfR- Anhang.

Das Spiel um Platz drei gewann die SG Gronau gegen die SG Einhausen/Schwanheim im Sechsmeterschießen. Hier wurde Gronaus Torhüter Torsten Kistinger zum Matchwinner. Er erhielt auch die Auszeichnung als bester Torhüter des Turniers.



