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Vereinsnachrichten
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Die Bekonder Tugenden stehen hoch im Kurs
B 10: Wenn das Team von Andreas Kiemes spielt, geht’s oft rund. Für den restlichen Saisonverlauf hat der Trainer noch klare Ziele.
von Axel Kosch · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Andreas Kiemes bleibt dem SV Bekond über den Sommer hinaus erhalten. – Foto: FuPa
Der SV Bekond steht für attraktive Spiele und viele Tore: 59 erzielte Treffer stehen nach 20 Partien auf der einen Seite. Damit ist die Elf von Trainer Andreas Kiemes in diesem Ranking aktuell das viertbeste Team der Liga. Mit 58 Gegentreffern haben aber auch nur die drei Letzten in der Tabelle eine schlechtere Bilanz.