Die Bekonder Tugenden stehen hoch im Kurs

Kiemes, in seinem zweiten Jahr als Trainer des SV Bekond, meint dazu: „Wir waren in dieser Saison schon öfters mit einem oder zwei Toren in Rückstand. Doch dann gilt es, unsere Bekonder Tugenden zu zeigen, zu kämpfen und kein Spiel aufzugeben. Gegen Pölich waren wir am vorvergangenen Wochenende 40 Minuten lang in Unterzahl, haben aber noch ein 1:3 in ein 4:3 gedreht, ehe wir am Ende mit dem 4:4 einen Punkt geholt haben. Eine Woche zuvor gelang uns in der fünften Minute der Nachspielzeit der 3:3-Ausgleichstreffer im Heimspiel gegen die SG Osburg.“ Hier geht's zum kompletten Artikel