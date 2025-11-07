Die beiden Karlsfelder Co-Trainer hören auf

Das Heimspiel des Fußball-Landesligisten TSVE Karlsfeld gegen Manching ist eines der letzten für das Eintracht-Trainertrio Beutlhauser, Meiskis und Traub.

Vier Spieltage müssen die Fußballer in der Landesliga Südost bis zur Winterpause noch bestreiten. So zumindest der Plan. Für das Trainertrio von Eintracht Karlsfeld sind es die letzten Spiele in dieser Konstellation, denn Fabio Meikis und Christoph Traub stellen ihre Ämter danach zur Verfügung. Davor wollen sie noch so viele Punkte wie möglich sammeln – am besten bereits am Samstag (14 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Schwabing. Für Abteilungsleiter Michael Lang steht derweil die Trainersuche ganz oben auf der Agenda.

„Wir wurden überrumpelt. Denn eigentlich hatten wir ein paar Tage vorher als Abteilungsleitung beschlossen, mit unserem Trainerteam weiterzumachen – auch im Fall eines Abstiegs”, erklärte Lang. Denn trotz Tabellenplatz 16 waren die Karlsfelder mit der Entwicklung zufrieden. „Die Kommunikation im Trainerteam hat sich gut entwickelt, das Feedback aus der Mannschaft war positiv. Es gab aus unserer Sicht keinen Grund, etwas zu ändern.” Doch Meikis und Traub konnten und wollten die Kombination aus Trainertätigkeit und Beruf nicht mehr stemmen. Zum 1. Dezember ist Schluss.

Traub wird dem Landesligateam auch als Torjäger nicht mehr zur Verfügung stehen. „Sein Pass bleibt aber hier“, berichtet Florian Beutlhauser, der dritte Part des Trainertrios. „Vielleicht spielt er hin und wieder für die vierte Mannschaft.”

Beutlhauser soll auch ein Teil des neuen Trainerteams werden. „Flo ist seit rund 18 Jahren Trainer in Karlsfeld. Er kennt den Verein und ist ein wichtiges Bindeglied zu den anderen Mannschaften”, sagt Abteilungsleiter Lang. Die Trainersuche wird vielleicht dessen letzte große Herausforderung, ehe er ab 1. April zum Geschäftsführer des Gesamtvereins aufsteigt.

Am Samstag steht aber erst einmal das Spiel gegen Schwabing an. „Wir haben noch eine offene Rechnung aus dem Hinspiel”, sagt Lang. Da musste sich Eintracht knapp mit 0:1 geschlagen geben. Es war der Anfang einer Serie von 13 Spielen ohne Sieg. Für die Münchner ging es danach steil nach oben – im zweiten Jahr nach dem Aufstieg ist die Mannschaft von Trainer Steven Zepeda endgültig in der Liga angekommen. Neben dem sportlichen Erfolg glänzt der Tabellenfünfte mit Fairness: Als einziges Team kassierte Schwabing in dieser Saison weder eine Zeitstrafe, eine Ampelkarte noch eine Rote Karte.

Karlsfeld liegt auch in der Fairnesstabelle im hinteren Drittel. Möglicherweise ein Resultat des Abstiegskampfes. Am Samstag kann die Eintracht mit einem Sieg den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen herstellen. Personell sieht es gut aus. Nur Fabian Barth fehlt, sonst ist der Kader komplett. Das heißt: Auch Deniz Yilmaz ist nach abgesessener Rotsperre wieder zurück.