„Die beiden Derbys werden wieder im absoluten Fokus liegen“

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Der FuPa-Teamcheck zum Brandenburger SC Süd 05 in der Brandenburgliga: René Görisch, Trainer der Mannschaft, zieht ein positives Fazit der Vorbereitung, spricht über die Integration der Neuzugänge, die Stärken seiner Mannschaft, die Saisonziele sowie die Favoriten im Titelrennen und richtet den Blick auf den Saisonauftakt.

Für René Görisch verlief die Vorbereitung nach Wunsch. Die Mannschaft habe in den vergangenen Wochen wichtige Fortschritte gemacht und zugleich wertvolle Erkenntnisse aus den Testspielen gewonnen.

„Wir sind mit der Vorbereitungsphase und den Erkenntnissen aus den Testspielen sehr zufrieden. Viele Ansätze, die wir mit und ohne Ball verinnerlichen wollen, wurden schon gut umgesetzt und uns wurde auch gezeigt, in welchen Bereichen wir uns noch verbessern können“, sagt Görisch gegenüber FuPa.

Personell hat sich beim BSC Süd von 1905 einiges getan. Neu im Kader stehen Julien Korn (Sparta Lichtenberg), Niklas Spirius (Empor Schenkenberg), Owen Osaghae (Viktoria Potsdam), Multazem Munajjed (SG Bornim U19), Leo Schönemann (Optik Rathenow U19) und Ebrahim Bakthiari (SV Hohennauen).

Mit dem bisherigen Eindruck der Neuzugänge zeigt sich der Trainer sehr zufrieden. „Sie haben sich bislang sehr gut integriert und zeigen auch in den Testspielen, warum wir sie unbedingt bei uns haben wollten.“

Weitere Verstärkungen möglich

Die Kaderplanung könnte noch nicht abgeschlossen sein. Der Coach schließt weitere Verpflichtungen nicht aus. „Es könnte durchaus sein, dass wir noch ein bis zwei Spieler, die momentan sogar schon mittrainieren, verpflichten werden.“

Auf der anderen Seite rechnet René Görisch aktuell nicht mit weiteren Veränderungen im Kader. „Nein, keine weiteren Abgänge.“

Geschlossenheit als größte Stärke

Die größte Qualität seiner Mannschaft sieht der Trainer nicht in Einzelspielern, sondern im Zusammenhalt. Dass 17 Akteure aus dem Vorjahreskader geblieben sind, bewertet er als wichtiges Fundament für die kommende Spielzeit.

„Ich sehe ganz klar unsere mannschaftliche Geschlossenheit als größte Stärke. 17 Spieler aus dem letztjährigen Kader sind geblieben, das ist schon ein gutes Zeichen. Wir haben eine super homogene Gruppe, die wirklich gut zusammenpasst. Auch diese Spieler sind dafür mitverantwortlich, dass unsere Neuzugänge auf Anhieb integriert wurden", behauptet Görisch.

Entwicklung und Siege im Fokus

Für die neue Saison formuliert René Görisch klare Ziele. Im Mittelpunkt steht weiterhin die sportliche Entwicklung der Mannschaft, gleichzeitig soll das Team den Zuschauern besonders in den Heimspielen attraktiven Fußball bieten. Auch die Derbys (gegen die BSG Stahl) genießen einen hohen Stellenwert.

„In erster Linie, und das sage ich ja schon seit über einem Jahr, wollen wir uns weiter entwickeln. Wir wollen eine Mannschaft sein, die ihren Zuschauern gerade zu Hause etwas bietet und Vollgas gibt."

Natürlich werden auch wieder die beiden Derbys im absoluten Fokus liegen. Dennoch werden wir auch jedes andere Spiel so angehen wie in der Vergangenheit, wir wollen gewinnen", fügt er hinzu.

Vier Mannschaften im Favoritenkreis

Bei der Frage nach den Titelanwärtern sieht der Trainer mehrere Teams mit den besten Chancen.

„Natürlich sind wieder alle wahre Meister im Understatement, keiner will sich die Favoritenrolle so richtig zusprechen. Wenn man aber die Transferperiode mal ein wenig beobachtet, dann kristallisiert sich für mich auch ganz klar heraus, wer dort oben mitspielen möchte. Aus meiner Sicht sind das ganz klar Schöneiche, Ahrensfelde, Viktoria Potsdam und Neuruppin.“

Mit Vorfreude in den Saisonstart

Zum Auftakt wartet mit dem Werderaner FC Viktoria von 1920 eine Mannschaft, die für den Chefcoach nur schwer einzuschätzen ist. Dennoch fühlt sich der Brandenburger SC Süd 05 gut vorbereitet und reist mit einer klaren Zielsetzung in das erste Punktspiel.

„Das erste Spiel ist immer etwas Besonderes, niemand weiß so richtig, wo man steht. Werder wird, im Vergleich zur Vorsaison, mit einer komplett neuen Mannschaft antreten, die schwer einzuschätzen ist. Natürlich habe ich schon die ein oder andere Spielbeobachtung von unseren ersten Gegnern gemacht. Wir werden gut vorbereitet sein und wollen natürlich gewinnen", unterstreicht René Görisch.