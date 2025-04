Die beiden Dachauer Mannschaften zittern: ASV II und AEG enttäuschen

In der Fußball-Kreisklasse München 1 stecken zwei Mannschaften aus der Stadt Dachau in den größten Schwierigkeiten. Der ASV Dachau II „festigte“ mit einer glatten 0:3-Heimniederlage gegen Spitzenreiter Günding den 14. und damit letzten Platz. Bleiben die Dachauer am Tabellenende, spielen sie in der kommenden Saison in der A-Klasse. Von dort kam nach der Spielzeit 2023/34 AEG Dachau, und die Griechen kämpfen heuer ebenfalls darum, drinzubleiben in der Liga. Zuletzt gab es eine 1:2-Heimniederlage im Kellerduell gegen Tandern.

ASV Dachau II – SV Günding 0:3: Günding wollte den Platz an der Tabellenspitze verteidigen, die ASV-Zweite mit einer Sensation näher an den Relegationsplatz heranrücken. Zunächst lief es gut für den ㈠Außenseiter, denn viele Unterbrechungen störten den Spielfluss. Das spielte den Dachauern mehr in die Karten. Günding hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz und die Hoheit im Mittelfeld, konnte sich aber nicht dauerhaft vor dem Tor der Dachauer festsetzen. Doch als sich die ASV-Zweite einen Ballverlust erlaubte, schlug der SVG zu: Okan Yenisu lief allein aufs Tor zu und blieb im Abschluss eiskalt (26.). Kurz darauf legte Christian Roth mit einem direkt verwandelten Frei㈠stoß das 2:0 nach (30.). Dabei blieb es bis zur Pause.