Die Beharrlichkeit des VfL Tönisberg könnte sich lohnen

Der OSV Meerbusch hatte gegen die SpVg Odenkirchen in der Gruppe 3 der Bezirksliga zwar vorgelegt, doch die DJK Neuss-Gnadental legte gegen den Abstiegskandidaten VfL Willich mit sage und schreibe 8:0 nach und behauptete dadurch letztlich Platz eins. In dieser Verfassung sind die Willicher kaum noch zu retten.

Aller Sorgen um den Klassenerhalt ledig, und da war im Vorfeld nicht mit zu rechnen, ist unterdessen hingegen der Neuling SC St. Tönis II. Der SSV Grefrath dagegen verlor die zweite von drei Partien, in denen der neue Trainer Alexander Thamm am Ruder ist und ist deshalb unten noch nicht raus. Der CSV Marathon Krefeld konnte den Tordrang von Mönchengladbachs Leo Stegner zwar ebenfalls nicht komplett stoppen, behielt beim 2:1-Erfolg aber die Punkte durch einen späten Treffer von Abwehrchef Almin Arapovic doch an der Horkesgath. Trainerbruder Emre Özkaya sah Gelb-Rot und fehlt nächsten Sonntag.

VfB Uerdingen noch nicht gerettet

So schnell kann es gehen. Vor einigen Wochen sprach einiges dafür, dass der VfL Tönisberg in der Gruppe 4 im Rennen um Platz zwei schon alle Chancen verspielt hat. Doch seit Sonntag stehen die Schützlinge von Trainer Justin Müller eben auf diesem Rang. Sie schlugen im Kreisderby den VfB Uerdingen mit 4:1 deutlicher als erwartet und profitierten vom nicht unerwarteten Ausrutscher des bisherigen Zweiten FC Neukirchen-Vluyn in Twisteden, der schon seit längerem schwächelt. Nächsten Sonntag sind die Tönisberger zum Top-Spiel beim FCNV zu Gast. Im Falle eines Erfolges wären die Rot-Weißen schon ganz nah an der Relegationsrunde mit zwei weiteren Teams.

Der VfB Uerdingen muss derweil nun doch wieder ängstlicher nach unten schauen, weil Xanten und Pfalzdorf gegen die Schlusslichter zu den eingeplanten Siegen kamen. Deshalb muss kommende Woche gegen Absteiger TSV Wachtendonk-Wankum der Befreiungsschlag gelingen. Die Zeichen der Zeit erkannt hat aber der TSV Bockum. Mit aller Kraft wurde das frühe 1:0 von Milos Jesic nach knapp 100 Sekunden gegen Repelen verteidigt und am Schluss bejubelt.