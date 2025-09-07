Die Beecker erfüllen ihrem Torjäger einen Wunsch

Der gefährlichste Spieler auf dem Platz hatte vorab einen Wunsch geäußert: Dass es im Strafraum des eigenen Teams möglichst ungefährlich zugeht. „Ich habe den Jungs vor dem Anstoß gesagt: Mir ist egal, ob wir ein, zwei oder drei Tore schießen. Hauptsache wir kassieren keins“, verriet Marc Kleefisch. Rudi Kiambeli hätte dem Stürmer des FC Wegberg-Beeck Anfang der zweiten Hälfte diesen Wunsch fast verwehrt – aber eben nur fast.

So blieb der Fußball-Mittelrheinligist im Spiel bei Teutonia Weiden ohne Gegentreffer und gewann das Duell mit 3:0 (1:0). „Ich glaube, dass wir heute hier über 90 Minuten ein sehr souveränes Spiel auf den Platz bekommen und mit umgestellter Abwehr sehr gut verteidigt haben. Es war eine Steigerung im Vergleich zur Vorwoche“, meinte Gästetrainer Mike Schmalenberg auch mit Blick auf das Fehlen von Nils Hühne und Yannik Leersmacher. „Für uns ist es ein schmerzhaftes Ergebnis. Trotzdem bin ich mit der Leistung meiner Jungs gegen eine Mannschaft, die aufsteigen will, zufrieden“, meinte sein Gegenüber Sawwas Panagiotidis.

In einer spielerisch mäßigen ersten Halbzeit hatten die Gäste trotzdem ein deutliches Chancenplus: Nach 30 Minuten stand es in dieser Kategorie 8:0 für Beeck – auf der Anzeigetafel prangte aber weiter ein 0:0. „Wir hätten ein, zwei Tore machen können, vielleicht müssen“, meinte Schmalenberg.

Die Rollen waren vor dem Spiel klar verteilt. Hier der Gastgeber, für den es einzig und allein um den Klassenerhalt geht. Dort die Gäste, die den Aufstieg als Saisonziel ausgerufen haben. Den Rollen wurden beide Teams in der ersten Halbzeit meist auch gerecht: Die Beecker hatten meist den Ball, ließen ihn und den Gegner ordentlich laufen, ohne dass die Weidener regelmäßig in die Zweikämpfe kamen. Die tiefstehende Teutonia setzte auf das Umschaltspiel. „Wir gehen an unsere Leistungsgrenze heran. Das ist das, was wir spielen können und wollen“, erklärte Panagiotidis.

FC-Torjäger Marc Kleefisch war Spitzenreiter in der Kategorie „Chancen kreieren“ und versuchte es dreimal (3./13./19.) und legte einmal auf „den anderen Marc“ zurück: Doch Brasnic drosch den Ball aus guter Distanz drüber (11.). Nach einem weiteren Versuch des Neuzugangs vom Bonner SC klirrte das Aluminium (22.) – genauso wie eine Minute später.

Und dann meldete sich Vinzent Zingel an: Über rechts dribbelte sich der Beecker ziemlich einfach durch, scheiterte aber an Weidens Torwart Souheil Zeddoug (26.). Kurze Zeit später war es dann aber geschehen: Nach einer Ecke bekam Zingel den Ball zurückgelegt und setzte ihn überlegt ins lange Eck zur Führung der Gäste (30.).

„Das tut weh, ein Gegentor so aus einer ungeordneten Situation im Fünfmeterraum zu kassieren und nicht nach einem herausgespielten Angriff“, sagte Panagiotidis. „Vinzent hat in dieser Woche die meisten Trainingstore erzielt“, verriet Schmalenberg und begründete damit auch dessen Hereinnahme in die Startelf: „Wir nehmen natürlich wahr, was im Training passiert.“

Auftrieb gaben der Treffer und die Trinkpause dem FC aber nicht unbedingt; bis zur Pause kamen die Beecker nicht mehr gefährlich vors Teutonia-Tor. „Schlechtes Timing“, kommentierte Schmalenberg mit einem Augenzwinkern. Weidens Trainer Panagiotidis musste zwei angeschlagene Spieler auswechseln; eine Chance gab es für die Teutonia: Eine Ecke von Kapitän Meik Kühnel musste Beecks Torwart Yannik Hasenbein so gerade noch zu einer weiteren Ecke klären.

Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit war die entscheidende Phase des Spiels: Einen schönen Steckpass Richtung Strafraumgrenze setzte Weidens Stürmer Kiambeli zwar an Hasenbein, allerdings auch knapp am Beecker Tor vorbei (49.). „Wir sind gut aus der Pause gekommen“, lobte Panagiotidis. „Wer weiß, was bei einem 1:1 passiert wäre“, unkte Schmalenberg. Die Teutonia vergab die Großchance zum Ausgleich – und Beeck bestrafte das: Zingel legte drei Minuten später den Ball im Strafraum überlegt zurück zu Brasnic, der ihn trocken unter die Latte nagelte.

Anders als beim 3:3 zum Auftakt gegen Porz hatten die Beecker jetzt mehr Lust auf den dritten Treffer: Nach schöner Vorlage von Brasnic aus dem Stand vergab Kleefisch (56.). Beecks gefährlichster Mann belohnte sich dafür etwas später und vollendete einen schönen Angriff der Gäste zum 3:0 (67.) – unmittelbar vor der zweiten Trinkpause der Partie.

Anders als in Durchgang eins bekamen die Zuschauer jetzt aber noch mehrere Chancen auf beiden Seiten zu sehen – unter anderem köpfte Kleefisch einen Ball an den Pfosten (79.), Weidens Joker Gaël Deves verzog im direkten Duell gegen Hasenbein deutlich (83.). Ein Tor fiel nicht mehr; die Beecker feierten den ersten Saisonsieg, Weiden wartet noch auf den ersten Ligatreffer und -Punkt in dieser Spielzeit.

Vier Punkte aus zwei Spielen

„Ich denke, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Den werden wir auch weiter beschreiten“, bilanzierte Schmalenberg nach vier Punkten aus zwei Spielen. Am kommenden Sonntag (15 Uhr) empfangen die Beecker den Siegburger SV.

„Hintenraus geht das Ergebnis mit Sicherheit in Ordnung. Wir müssen unsere Torchancen besser nutzen, in den ein, zwei Situationen hat uns vielleicht auch das Glück gefehlt“, fasste Panagiotidis zusammen. Auf die Weidener warten nun zwei spannende Gegner: Kommenden Sonntag geht es nach Porz; danach empfängt die Teutonia Aufsteiger Sportfreunde Düren.

Weiden: Zeddoug - Peters, Kühnel, Brendel, Pacolli - H. Kilic - Mohren (44. Don Futi), Barata (46. Tuncer), Kabuya-Badibanga (34. Ber. Gediktas), B. Kilic (64. Deves) - Kiambeli

Beeck: Hasenbein - Hoffmanns, Khadraoui, Daniels, Bini – Zingel (71. Arize), Bösing (64. Gelber), Fensky, Koppitz – Brasnic (79. L. Braun), Kleefisch (86. Winkens)

