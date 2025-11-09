Die Beecker bauen die Serie aus

Keine 45 Minuten brauchte der FC Wegberg-Beeck, um seine Serie fortzusetzen und den Anschluss an die oberen Mittelfeldränge zu schaffen: Mit 5:0 (4:0) gewann der Fußball-Mittelrheinligist gegen den Tabellen-14. FC Hennef und kletterte damit auf den neunten Rang.

Timo Braun hatte die Beecker schon früh auf die Siegerstraße gebracht (4.). Noch vor der Pause erhöhten zweimal Linksaußen Kai Bösing (30./42.) und Mittelstürmer Marc Kleefisch (39.). auf einen komfortablen 4:0-Halbzeitstand gegen den um den Klassenerhalt kämpfenden FC.

Toremäßig ruhiger ließ es der Gastgeber dann nach der Pause angehen. Ein Treffer gelang den Beeckern aber noch; Kleefisch schnürte ebenfalls seinen Doppelpack (68.). Die Kleeblätter sind damit seit vier Ligaspielen unbesiegt und haben dabei dreimal zu Null gespielt.

Dementsprechend zufrieden war auch Trainer Albert Deuker: „Wir haben viel umgesetzt von dem, was wir uns vorgenommen haben und in der ersten Halbzeit im Ballbesitz sehr mutig unsere Idee auf den Platz gebracht.“

Hennef habe nach der Pause umgestellt und mannorientierter gespielt. „Da haben wir gut zwanzig Minuten gebraucht, um mit ihrem Pressing klarzukommen“, sagte Deuker und fügte hinzu: „Ich bin aber sehr zufrieden, dass die Jungs heute die Disziplin gehalten und wir kein Gegentor kassiert haben.“

Beeck: Seidenfaden - Schlosser, Hühne (88. Khadraoui), Daniels - Hoffmanns, Leersmacher, Koppitz, Fensky - T. Braun (69. Gelber), Kleefisch (80. Mühlen), Bösing (46. P. Winkens)

