Die Bayernliga rückt für Geretsried näher

2:0-Erfolg beim TSV Grünwald – TuS gewinnt auch das zweite Relegationsduell

Wenn es einmal läuft, dann läuft’s. Und Daniel Dittmann bewies, dass er nicht nur über enormen fußballerischen Sachverstand verfügt, sondern auch das berühmte „goldene Händchen“ hat. 71 Minuten waren in Grünwald gespielt und die Gastgeber bemühten sich nach Kräften um eine Resultatsverbesserung nach dem 0:4-Debakel im Hinspiel. Da nahm der TuS-Coach seinen Dauerläufer Daniel Krebs und den engagierten, aber glücklosen Belmin Idrizovic vom Feld nahm und brachte Taso Karpouzidis und Fabio Pech. Die zwei waren kaum auf dem Platz, als Marco Bornhauser ein Großchance für Grünwald vergab, aus der Drehung den Ball übers Tor trat. Im Gegenzug landete der Ball bei Karpouzidis, der von der rechten Angriffsseite scharf nach Innen passte, am hinteren Fünfmetereck nahm Pech den Ball mit vollem Risiko direkt und traf zum 1:0 für die Gäste ins lange Eck.

Damit war die bis dahin offene Partie entschieden. „Ich finde, das ist mehr als verdient“, stellte Daniel Dittmann nach Spielschluss fest. Obschon Grünwald dieses Mal deutlich engagierter auftrat als beim völlig verkorksten Hinspiel, blieben zwingende Torchancen Mangelware. Davon zählte der Geretsrieder Trainer deutlich mehr zu Gunsten seines eigenen Teams. Schon kurz nach Anpfiff bewahrte TSV-Torhüter Stefan Marinovic die Gastgeber gegen TuS-Angreifer Belmin Idrizovic vor einem Rückstand, wenig später verfehlte Goalgetter Srdan Ivkovic mit einem Lupfer das Ziel. Auf Seiten der Gastgeber zielte Linor Shabani knapp daneben.

In der 24. Minute mussten die Geretsrieder Fans gleich zwei Mal den Torjubel runterschlucken: Sebastian Schrills scheiterte allein vor Marinovic, den Nachschuss von Belmin Idrizovic schlug TSV-Verteidiger Nick Starke von der Linie. Solche Gelegenheiten meinte TuS-Trainer Dittmann, als er später anmerkte: „Wir hätten schon zur Pause 2:0 führen müssen, wir haben viele Hochkaräter liegen lassen.“ Das hätte kurz vor der Pause bestraft werden können: In der 40. Minute jagte Marcel Kosuch den Ball aus spitzem Winkel übers Tor, eine Minute später flog ein Kopfball von Daniel Lengner vorbei, der nächste Versuch von Kosuch landete in den Armen von TuS-Torhüter Cedomir Radic.

Nach dem Seitenwechsel verpasste hüben Idrizovic die Führung, weil Keeper Marinovic seinen Schuss mit der Schulter über die Latte lenkte, während drüben David Halbich freistehend den Ball neben das Tor trat und ein Drehschuss von Alessandro Cazorla zur Ecke geblockt wurde. Dann betraten Karpouzidis und Pech die Bühne – und ließen prompt die deutliche Mehrzahl unter den rund 460 Zuschauern jubeln. Drei Minuten nach der Führung legte Sebastian Schrills nach Flanke von Slavko Radovanovic das 2:0 nach. „Ich habe immer gesagt, dass der gewinnt, der den größeren Willen hat. Und das waren wir“, freute sich der TuS-Kapitän. „Wir haben gegen einen Bayernligisten sechs Tore geschossen und keins kassiert – das sagt doch viel aus.“ Dittmann gab seinem Team für das Wochenende frei „zum Genießen und Freuen. Und dann bereiten wir uns auf das nächste Highlight vor.“