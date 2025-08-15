Die Bayernliga Nord auf der Jagd nach Delay Sports

Den Aufruf startete Delay Sports-Gründer Elias Nerlich (27) am Mittwoch in einem Livestream: „Wir würden uns gern gegen einen dieser Vereine messen – auf ihrem Gelände. Das soll ein lockeres Freundschaftsspiel werden“, so Nerlich, adressiert an die 17 Nord-Bayernligisten. Gespannt ist er auf das Leistungsniveau der Bayernliga Nord, welches er als sehr hoch einschätzt. Die Partie soll unter der Woche stattfinden: „Die Liga steckt ja bereits im Spielbetrieb.“ Weiter erklärt Nerlich: „Da würden bestimmt viele Zuschauer kommen, das wäre ein nettes Event. Für den gegnerischen Verein gäbe es eigentlich nur Vorteile.“



In der Tat: Freundschaftsspiele mit Beteiligung von Delay Sports Berlin lockten in der Vergangenheit meist weit über 1000 Zuschauer an. Aber warum eigentlich? Der 2021 von Twitch-Star Elias Nerlich und Sidney Friede gegründete Verein erlangte schnell deutschlandweite Aufmerksamkeit, gehört inzwischen zu den reichweitenstärksten Klubs in ganz Deutschland. Über eine halbe Millionen Menschen folgen Delay auf Instagram. (Zumeist junge) Fans hat der Verein überall in Deutschland. Natürlich auch auf bayerischem Boden, wo man bis jetzt noch nie ein Spiel austrug.



Sportlich geht die Berliner Mannschaft nach drei Aufstiegen in Folge zur neuen Saison in der achtklassigen Bezirksliga an den Start. Das soll aber nicht das Ende der Fahnenstange sein. Mittelfristig wird der Aufstieg in der 5. oder 6. Liga angestrebt. Auch ein neues Vereinsgelände soll gekauft und auf Vordermann gebracht werden.



Das Echo auf Nerlichs Aufruf ist groß. „Ich dachte, ich sehe nicht richtig“, sagte er dazu am Donnerstag. Nach FuPa-Informationen bekundete bereits über die halbe Liga Interesse an einem Spiel gegen die Berliner Truppe. Darunter der SC Eltersdorf und Fortuna Regensburg. Die Oberpfälzer ließen ihre Kontakte spielen. Das führte so weit, dass sich Kenan Yildiz, Mega-Talent von Juventus Turin und gebürtiger Regensburger, einschaltete und bei Nerlich anklopfte. Ein Ass im Ärmel hätten auch die „Quecken“ und der TSV Kornburg. Für beide Vereine lief nämlich in der Vergangenheit Tim Sulmer auf. Der spielt mittlerweile selbst bei Delay Sports.



Letztlich eine schöne Randgeschichte – für die Nord-Bayernligisten liegt der Fokus aber natürlich auf dem Ligabetrieb. Und da steht der 5. Spieltag bevor. Bereits am heutigen Freitagabend geht es mit drei Matches in die Vollen. Im Fokus steht sicherlich das große Erlangen-Derby zwischen dem SC Eltersdorf und dem ATSV. Titelkandidat Eltersdorf steht nach der jüngsten Niederlage in Hof durchaus schon unter Zugzwang. Auf den ersten Saisonsieg hoffen die bisherigen „Remis-Könige“ vom Würzburger FV sowie die DJK Gebenbach. Sie spielen am Samstag gegeneinander. Gleiches gilt für Aufsteiger SC Großschwarzenlohe, der schon heute bei der SpVgg SV Weiden gastiert. Derweil wird die tolle Frühform von Überraschungs-Tabellenführer FSV Stadeln vom gastgebenden FC Ingolstadt II überprüft.





