 2026-07-23T06:38:08.609Z

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Die Bayern sind angekommen – Testspiel gegen Rottach-Egern am Donnerstag

Vorbereitung der Bayern

von Stefanie Fischhaber · Heute, 09:58 Uhr · 0 Leser
Die ganz großen Stars sind noch nicht zu sehen.
Die ganz großen Stars sind noch nicht zu sehen. – Foto: THOMAS PLETTENBERG

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FC Bayern
RottachEgern

Große Prominenz in der oberbayerischen Idylle.

Die ganz großen Stars waren noch nicht dabei: Der FC Bayern ist am gestrigen Montag zum Trainingslager in Rottach-Egern angekommen. Am Nachmittag absolvierten Sven Ulreich und Co. bereits eine öffentliche Trainingseinheit vor zahlreichen Fans.

Do., 30.07.2026, 18:00 Uhr
FC Rottach-Egern
FC Rottach-EgernRottachEgern
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern
18:00live

Die WM-Fahrer um Manuel Neuer und Joshua Kimmich werden voraussichtlich ab heute zu sehen sein. Heute findet ein öffentliches Training ab 15.30 Uhr statt, am Mittwoch wird ab 10 Uhr trainiert. Einlass ist jeweils zwei Stunden vorher.