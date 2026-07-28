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Die Bayern sind angekommen – Testspiel gegen Rottach-Egern am Donnerstag
Vorbereitung der Bayern
von Stefanie Fischhaber · Heute, 09:58 Uhr · 0 Leser
Die ganz großen Stars sind noch nicht zu sehen. – Foto: THOMAS PLETTENBERG
Die ganz großen Stars waren noch nicht dabei: Der FC Bayern ist am gestrigen Montag zum Trainingslager in Rottach-Egern angekommen. Am Nachmittag absolvierten Sven Ulreich und Co. bereits eine öffentliche Trainingseinheit vor zahlreichen Fans.
Die WM-Fahrer um Manuel Neuer und Joshua Kimmich werden voraussichtlich ab heute zu sehen sein. Heute findet ein öffentliches Training ab 15.30 Uhr statt, am Mittwoch wird ab 10 Uhr trainiert. Einlass ist jeweils zwei Stunden vorher.