Die Bayern kommen - »vielleicht gerade zur richtigen Zeit«

Die Freude auf das Bayern-Gastspiel war im Dorfbuam-Lager aufgrund der 0:4-Heimpleite gegen den FC Memmingen getrübt, zumal mit Simon Pichlmeier und Brian Wagner zwei wichtige Akteure bereits im ersten Durchgang des Feldes verwiesen wurden. "Das war ein gebrauchter Abend. Trotz der widrigen Umstände haben es die Jungs aber hervorragend gemacht. Wir haben fußballerisch ein richtig gutes Spiel gemacht und hatten auch mit acht Feldspielern noch sehr gute Möglichkeiten. Von der Moral war das top", lobt Hankofens Chefanweiser Tobias Beck sein Gefolge. Die Punkte nahmen allerdings die Gäste mit ins Allgäu und mit lediglich fünf Zählern stehen Maier, Rabanter & Co. zwar knapp über dem ominösen Strich, können aber mit ihrer Ausbeute nicht wirklich komplett zufrieden sein.













Nun kommt ausgerechnet der FC Bayern München II an den Reißinger Bach. An das letzte Gastspiel der "Roten" erinnern sich die Hausherren allerdings gerne zurück. Vor fast genau einem Jahr behielt der Underdog vor 1.800 Fans dank eines Doppelpacks von Tobias Lermer überraschend mit 2:0 die Oberhand. Auch im Rückspiel im Grünwalder-Stadion holte der Underdog ein respektables 1:1-Remis. "Vielleicht kommt dieses Spiel gerade zur richtigen Zeit. Wir sind gegen eine extrem spielstarke Mannschaft klarer Außenseiter, werden aber alles probieren, um nicht leer auszugehen. Entscheidend wird sein, eine hohe Intensität aufs Feld zu bringen, viele Meter zu machen und die Zweikämpfe konsequent zu führen. Wir werden uns aber nicht hinten reinstellen, sondern wollen mit Mut und Überzeugung auftreten", verrät Beck, der dem Gäste-Team großen Respekt entgegenbringt: "Spielerisch eine Top-Truppe, die wieder einen deutlich stabileren Eindruck als in der Vorsaison macht. Mit Schmitz und Heinz wurden zwei erfahrene Führungsspieler geholt, die ihren blutjungen Mitspielern einen gewissen Halt geben."





Personalsituation SpVgg Hankofen-Hailing: Neben den beiden Rotsündern, die jeweils nur für eine Partie gesperrt worden sind, fehlen lediglich die beiden Langzeitausfälle David Löffler und Samuel Pex.





