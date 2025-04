Die Bayern kommen mit Rückenwind - Schweinfurts Meisterprüfung

Das sagt Schweinfurts Cheftrainer Victor Kleinhenz vor der Partie:"Wir haben vergangene Woche gegen Bamberg gesehen, was die Bayern-Youngsters leisten können, wenn man sie ins Laufen kommen lässt. Das wollen wir natürlich unterbinden. Wir wollen nach zwei Heimniederlagen unseren Zuschauer wieder einen Sieg bescheren. Die Dinge, die letzte Woche beim Auswärtsspiel in Nürnberg nicht gut gelaufen sind in der Schlussphase, wollen wir wieder besser machen. Dann sind wir in der Lage, jeden Gegner zu schlagen."

Personalien 1. FC Schweinfurt 05: Jakob Tranziska fehlt krankheitsbedingt, Elias Wehner und Max Wolf fallen verletzt aus. Julian Kudala hat das Mannschaftstraining wieder aufgenommen, ein Einsatz kommt aber wohl noch zu früh.





Das sagt Bayerns Cheftrainer Holger Seitz vor der Partie:

"Wir wissen, dass uns mit dem Tabellenersten die schwerstmögliche Aufgabe erwartet. Wir wollen uns aber auf gar keinen Fall verstecken, mutig sein und ans Limit gehen. Die Jungs stecken mitten in einem Lernprozess, da gehören solche Aufgaben dazu. Wir freuen uns drauf."

Personalien FC Bayern II: Die langzeitverletzten Vincent Manuba, Steve Breitkreuz, Younes Aitamer und Javier Fernández (alle Knieverletzung) fallen weiterhin aus. Außerdem können auch Tarek Buchmann (Schulterverletzung), Veis Yildiz (beide Sprunggelenksverletzung) und Benjamin Ballis (Muskelverletzung) nicht mitwirken. Moritz Mosandl hat noch Trainingsrückstand und ist noch keine Option. Kurt Rüger fehlt angeschlagen, Michael Scott hat Rückenprobleme. Davide Dell`Erba hingegen ist nach seiner Gelbsperre gegen Bamberg wieder einsatzbereit.