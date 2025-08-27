 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligabericht
Lucas Sitter und die Alzenauer feierten beim Bahlinger SC den ersten Saisonsieg.
Lucas Sitter und die Alzenauer feierten beim Bahlinger SC den ersten Saisonsieg. – Foto: Claus G. Stoll

Die Bayern feiern: Der Bann ist gebrochen

Erster Sieg unter Dach und Fach: Alzenau ist in der Regionalliga Südwest angekommen

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
KSV Hessen
Bahlinger SC
Bayern Alzenau

Der Bann ist gebrochen für den FC Bayern Alzenau: Im vierten Anlauf hat`s in der Regionalliga Südwest endlich mit dem ersten Sieg geklappt. Die Unterfranken aus dem Landkreis Aschaffenburg setzten sich am vergangenen Samstag dank eines couragierten Auswärtsauftritts verdient mit 2:1 beim Bahlinger SC durch.

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
1
2
+Video

Die Alzenauer ließen sich im Kaiserstuhlstadion auch von einem frühen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. Kurz nach der Pause glich Marco Ferukoski nach einem tollen Spielzug über die halblinke Seite zum 1:1 aus (48.). Sieben Zeigerumdrehungen später leisteten sich die Hausherren einen groben Schnitzer. SC-Keeper Luca Petzold musste es ausbaden, konnte sich aber nur noch per Foul im Strafraum helfen. Luka Garic sagte danke und verwandelte vom Punkt zum 1:2 (55.) In der Schlussphase verpassten es die Alzenauer, einer ihrer guten Kontermöglichkeiten zu Ende zu spielen und den Sack zuzumachen. So mussten die Bayern bis zur 95. Minute zittern, ehe der erste Sieg unter Dach und Fach. Alzenauer Freudenschreie hallten anschließend durch das Kaiserstuhlstadion. Ein erleichterter Trainer Kreso Ljubicic sagte im Anschluss an die Partie dem "Main Echo": "Endlich wurde die Mannschaft für den Aufwand belohnt, den sie seit Wochen betreibt. Wir haben den Sieg auch für den Kopf gebraucht und freuen uns jetzt auf ein geiles Heimspiel gegen Hessen Kassel."


Alles auf einen Blick:

Bahlinger SC: Luca Petzold, Rico Wehrle, Laurin Tost, Rico Wuttke, Karim El Abed, Luca Köbele (71. Elías Benali), Hasan Pepic, Holger Bux, Ferdinand Scholl (56. Alex Echner), Erijon Shaqiri, Marco Rienhardt - Trainer: Stefan Reisinger
Bayern Alzenau: Alessio Samarelli, Marcel Wilke, Marvin Jung, Hamza Boutakhrit (46. Arno Schumacher), Paul Seikel, Luka Garic, Marco Ferukoski (89. Ivan Samardzic), Gaoussou Dabo, Lukas Fecher (46. Filip Pandza), Lucas Sitter (46. Justin Barry), Jihad Boutakhrit (72. Mersei Dieu Nsandi) - Trainer: Daniel Cheron - Trainer: Kreso Ljubicic - Trainer: Samuel Heilmann - Trainer: Angelo Moro
Schiedsrichter: Karoline Wacker - Zuschauer: 600
Tore: 1:0 Rico Wehrle (18.), 1:1 Marco Ferukoski (48.), 1:2 Luka Garic (55. Foulelfmeter)

Aufrufe: 027.8.2025, 10:15 Uhr
Mathias WillmerdingerAutor