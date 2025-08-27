Die Bayern feiern: Der Bann ist gebrochen

Der Bann ist gebrochen für den FC Bayern Alzenau: Im vierten Anlauf hat`s in der Regionalliga Südwest endlich mit dem ersten Sieg geklappt. Die Unterfranken aus dem Landkreis Aschaffenburg setzten sich am vergangenen Samstag dank eines couragierten Auswärtsauftritts verdient mit 2:1 beim Bahlinger SC durch.
Alles auf einen Blick:
Bahlinger SC: Luca Petzold, Rico Wehrle, Laurin Tost, Rico Wuttke, Karim El Abed, Luca Köbele (71. Elías Benali), Hasan Pepic, Holger Bux, Ferdinand Scholl (56. Alex Echner), Erijon Shaqiri, Marco Rienhardt - Trainer: Stefan Reisinger
Bayern Alzenau: Alessio Samarelli, Marcel Wilke, Marvin Jung, Hamza Boutakhrit (46. Arno Schumacher), Paul Seikel, Luka Garic, Marco Ferukoski (89. Ivan Samardzic), Gaoussou Dabo, Lukas Fecher (46. Filip Pandza), Lucas Sitter (46. Justin Barry), Jihad Boutakhrit (72. Mersei Dieu Nsandi) - Trainer: Daniel Cheron - Trainer: Kreso Ljubicic - Trainer: Samuel Heilmann - Trainer: Angelo Moro
Schiedsrichter: Karoline Wacker - Zuschauer: 600
Tore: 1:0 Rico Wehrle (18.), 1:1 Marco Ferukoski (48.), 1:2 Luka Garic (55. Foulelfmeter)