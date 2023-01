die Bayerische präsentiert: 10x2 Tickets für die Löwen zu gewinnen Gewinne mit FuPa und die Bayerische, dem Hauptsponsor vom TSV 1860 München, 10x2 Tickets für das Spiel der Löwen gegen den FSV Zwickau am 21.01.23





Hier gehts zur Teilnahme!

TicketkategorieSitzplatzkarten in der Stehhalle im Block OAbholungDie Tickets können am Spieltag selbst zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr an der "die Bayerische Löwengeschäftsstelle" am Trainingsgelände des TSV 1860 München (Grünwalder Straße 114, links neben dem Fanshop) abgeholt werden. Bitte pünktlich sein, da die Geschäftsstelle um 12:30 Uhr wieder schließt. Mitzubringen ist ein Personalausweis zum Abgleich der Gewinner.