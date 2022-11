die Bayerische präsentiert: 10x2 Tickets für die Löwen zu gewinnen Gewinne mit FuPa und die Bayerische, dem Hauptsponsor vom TSV 1860 München, 10x2 Tickets für das Spiel der Löwen gegen Rot-Weiss Essen am 14.11.22

Fans der Sechzger aufgepasst: Ihr wollt live im berühmten Grünwalder Stadion auf Giesings Höhen dabei sein und eure Löwen zum Sieg brüllen? Gemeinsam mit die Bayerische verlosen wir 10x2 Sitzplatztickets für das Spiel gegen Rot-Weiss Essen am 14.11.22.

Ticketkategorie

Sitzplatzkarten in der Stehhalle im Block O

Abholung

Die zwei Tickets können am Spieltag, Montag, 14.11.2022, zwischen XY Uhr - XY Uhr an der "die Bayerische Löwengeschäftsstelle" am Trainingsgelände des TSV 1860 München (Grünwalder Straße 114) abgeholt werden. Bitte pünktlich sein, da die Geschäftsstelle pünktlich um XY Uhr wieder schließt. Die Tickets werden auf den angegebenen Namen hinterlegt sein. Mitzubringen ist ein Personalausweis zum Abgleich der Gewinner.





Hier gehts zur Teilnahme!