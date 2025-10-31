Die Basics müssen beim Spiel, gegen TSG Pasing, gegeben sein“

Nach der ersten Saisonniederlage gegen den SV München West hat der FC Fürstenried unter der Woche an den entscheidenden Punkten gearbeitet. Vor dem Heimspiel gegen die TSG Pasing spricht Trainer Tufan Lacin über die Reaktion seiner Mannschaft, die Wichtigkeit der Grundlagen und den Fokus auf das kommende Duell.

„Wir haben die Themen klar und deutlich benannt. Jeder weiß, dass wir uns vor allem beim Thema Standards verbessern müssen. Das war zuletzt unser Schwachpunkt. Wir haben intensiv daran gearbeitet und sind uns bewusst, dass wir das abstellen müssen, wenn wir wieder erfolgreich sein wollen.“

„Sehr wichtig. Wir wissen, dass wir in den kommenden zwei Wochen gegen Kosova und München West spielen – zwei absolute Topgegner. Da wäre es natürlich ideal, vorher nochmal Selbstvertrauen zu tanken. Dafür ist das Spiel gegen Pasing die perfekte Gelegenheit.“

Wie wichtig ist das Spiel gegen die TSG Pasing auch im Hinblick auf die nächsten Wochen?

Was erwartest du vom Gegner?

„Pasing ist eine körperlich robuste Mannschaft, die mit viel Intensität spielt. Vorne haben sie zwei Spieler, die jederzeit gefährlich werden können. Wir müssen wachsam sein, dürfen ihnen keine Räume anbieten und müssen geduldig bleiben. Wenn wir zu ungeduldig agieren, laufen wir immer wieder in Konter – das müssen wir vermeiden.“

Was wird aus deiner Sicht entscheidend sein, um das Spiel zu gewinnen?

„Wir brauchen Tiefe in unserem Spiel, müssen den Gegner in Bewegung bringen und so die richtigen Räume öffnen. Es wird ein kompliziertes Spiel, weil Pasing natürlich alles reinwerfen wird, um uns zu schlagen. Aber wir wissen, was wir können. Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen – und eine Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn. Im Gegenteil: Sie hat uns nochmal geschärft und fokussierter gemacht.“

Wie lautet dein Schlüssel für den Erfolg am Sonntag?

„Ganz klar: Die Basics. Wenn wir die Grundlagen – Zweikampfführung, Konzentration, Laufbereitschaft – nicht auf den Platz bringen, wird es gegen jeden Gegner schwer. Diese Dinge entscheiden letztlich, in welche Richtung so ein Spiel geht. Wir müssen von der ersten Minute an hellwach sein – dann werden wir auch wieder das Gesicht zeigen, das uns bisher so stark gemacht hat.“

Anpfiff der Partie gegen die TSG Pasing ist am Sonntag um 11:00 Uhr auf der heimischen Anlage des FC Fürstenried.

Nach dem Rückschlag in München West will die Mannschaft von Tufan Lacin wieder in die Erfolgsspur finden – mit Konzentration, Geduld und klarer Reaktion auf dem Platz.