Die Bank des SV Sevelen ist in der Kreisliga A eine Bank Der enorm ausgeglichene Kader ist der große Trumpf des Tabellenzweiten. Trainer Micky Foehde und alle Spieler bleiben.

Jetzt lebt er wieder. Und dafür gibt es gute Gründe. Der entscheidende Grund ist für Micky Foehde, dass der Kader extrem ausgeglichen besetzt ist. „Wir haben die stärkste Bank der Liga und können jeden Akteur ersetzen – selbst Philipp Langer“, so der Trainer. Langer, der mit 19 Treffern die Torschützenliste der Liga anführt, fehlte zuletzt gesperrt und wird aus beruflichen Gründen auch in der kommenden beiden Partien nicht dabei sein.

Der 62-jährige Coach hatte seinen Akteuren damals unter dem Eindruck der happigen Niederlagen im Kreispokal gegen Viktoria Winnekendonk (0:6) und beim Voba-Cup gegen den TSV Weeze (1:7) attestiert, dass sie in dieser Verfassung auf keinen Fall ein Kandidat auf den Aufstieg seien. Seitdem wird Foehde von seinem kickenden Personal Woche für Woche eines Besseren belehrt. Der SV Sevelen steht auf Aufstiegsplatz zwei und liefert sich aktuell ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem nur einen Punkt besseren Tabellenführer Uedemer SV. Der Vorsprung vor Rang drei beträgt schon acht Zähler – der SV Sevelen hält klar Kurs auf die Rückkehr in die Bezirksliga, die der Verein 2018 verlassen musste.

Ein weiterer Trumpf des SV Sevelen ist die große Verbundenheit der Spieler mit ihrem Klub. „19 der 21 Akteure im Kader kommen aus Sevelen. Sie identifizieren sich mit dem Verein. Und die Kameradschaft ist außerordentlich gut“, sagt der Trainer. Das macht es auch leichter, bittere Erfahrungen wie in der vergangenen Saison zu verkraften. Und das erleichtert dem Verein wiederum die Zukunftsplanung.

Denn schon jetzt steht fest, dass die Mannschaft für die kommende Saison komplett zusammenbleiben wird – egal, in welcher Klasse der SV Sevelen dann aufläuft. Und Micky Foehde wird weiter an der Linie stehen. Er hat dem Klub ebenfalls schon für die nächste Spielzeit zugesagt. „Das war nur eine Formsache. Das Gespräch mit dem Vorstand hat keine dreieinhalb Minuten gedauert“, sagt Foehde.

Denn dem Kind des Ruhrgebiets gefällt es, wie die Dinge am Niederrhein beim SV Sevelen angegangen werden. Dazu gehört, dass der Aufstieg in die Bezirksliga kein Muss für das Team ist. Micky Foehde setzt ohnehin andere Maßstäbe an seine Arbeit. „Ich möchte, junge Spieler besser machen, Akteure aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft einbauen. Wenn mir das gelingt, dann habe ich Erfolg gehabt“, sagt er. Und ein Aufstieg in die Bezirksliga wäre wahrscheinlich ohnehin die logische Folge daraus.