Die Bahlinger Connection beim VfR Hausen

Die Hausener Leandro Einecker (von links), Yannick Häringer, Ergi Alihoxha (verdeckt), Muhammed Aslan und Maximilian Faller bejubeln den Führungstreffer gegen den FC Auggen. – Foto: Achim Keller

Starker Zusammenhalt und ein Trainer, der den Spielern Selbstvertrauen gibt – beim VfR Hausen scheinen sich die Dinge zusammenzufügen. Eine besondere Sache eint die Leistungsträger.

Den Derby-Sieg über den FC Auggen (2:0) feierten sie tanzend im Spielerkreis vor der Ersatzbank. Die Fußballer des Verbandsligisten VfR Hausen dokumentierten am vergangenen Samstag in der Möhlin-Arena ihren Zusammenhalt. Die Probleme aus dem vergangenen Herbst scheinen überwunden, nicht zuletzt durch die Arbeit des neuen Trainers Erich Sautner, der bereits für die kommende Saison verlängert hat. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.