Die „Backpfeife“ bringt 04/19 einen Punkt mehr als dem KFC

Jubel kam bei Ratingen 04/19 am Freitagabend sicher nicht mehr auf, allenfalls vielleicht ein wenig Erleichterung darüber, dass der eigene Patzer zumindest mit Blick auf die Tabelle sogar noch etwas Gutes hatte. Denn nachdem der Tabellenführer der Oberliga in seinem Heimspiel gegen den Aufsteiger Holzheimer SG eine 3:1-Führung noch verspielt und dabei gleich drei Geschenke für die Gäste-Treffer geliefert hatte, brachte das 3:3 ihm immerhin einen Punkt – den der nächste Gegner nicht bekam: Der KFC Uerdingen verlor ebenfalls am Freitagabend beim 1. FC Kleve 0:1, und so haben die Ratinger vor dem Nachholspiel in der Krefelder Grotenburg am Dienstag (19.30 Uhr) nun sogar sechs Zähler Vorsprung auf den Tabellendritten.
Der Frust über das eigene Ergebnis aber überwog bei 04/19. Obwohl Trainer Damian Apfeld seine Mannen nach Schlusspfiff im Kreis versammelte und ihnen nicht nur die eigenen Fehler beschrieb, sondern auch Mut und Überzeugung zusprach, gab es doch einige hängende Köpfe. Allen voran bei Bo Lasse Henrichs. Der Rechtsverteidiger hatte sicherlich keinen rabenschwarzen Tag erlebt im Ratinger Stadion – der 25-Jährige hatte viele gute Offensivaktionen gestartet und bei zwei der drei Treffer seines Teams die Füße im Spiel gehabt, aber eben auch zwei Gegentore maßgeblich verschuldet.
Nach 23 Minuten war ihm der Ball vom nassen Rasen unglücklich im eigenen Strafraum an die Hand gesprungen, den Elfmeter nutzte Oguz Ayan zur Holzheimer Führung. Und nachdem die Ratinger das Spiel gedreht hatten in ein 3:1, blockte erst Gianluca Silberbach einen Abschluss ebenfalls im Strafraum mit der Hand (84. Minute), bevor Henrichs ein viel zu kurzer Rückpass auf seinen Keeper Marvin Gomoluch unterlief, den Ayan in der Nachspielzeit nach seinem zweiten verwandelten Handelfmeter auch zum 3:3-Endstand nutzte. Viel blöder hätte der Abend aus Sicht der Gastgeber nicht laufen können – immerhin punktete der KFC nicht.
Dass die Dienstagabend-Partie beim Verfolger vor einer sicher vierstelligen Kulisse schon gegen Holzheim in den Köpfen gesteckt haben könnte, ist zumindest nicht weit hergeholt, aber auch nicht belegbar. Ab Mitte der zweiten Halbzeit wirkten die Ratinger mitunter, als wollten sie mit der 2:1-Führung im Rücken Kräfte sparen, und als Apfeld dann frische brachte, zeitigte das ja auch Erfolg: Der eingewechselte Ali Hassan Hammoud spielte den ebenfalls hereingekommenen Georgios Touoloupis frei, der das 3:1 machte. Deckel drauf, so schien es. So kam es aber nicht.
Zu sicher oder zu sorglos sei sein Team nicht gewesen, fand Apfeld im Anschluss an das 3:3, sondern: „Wir haben das Spiel kontrolliert, aber nicht so, wie wir es kontrollieren wollten und auch müssen. Es hat ein bisschen Ruhe gefehlt. Wir haben kein Spiel abgeliefert, wo alle sagen: ,Wow‘, es war aber auch kein mega-schlechtes Spiel. Wir schaffen es nicht, mehr Wut zu entfachen und noch mehr Tore zu schießen. Dann kriegen wir zwei Handelfmeter, die berechtigt sind, und haben so ein Ei am Ende – da ist sehr unglücklich in der 90. Minute. Die Holzheimer waren mit ihren Möglichkeiten im Spiel drin und hatten mit den Elfmetern eine sehr gute Quote, wenn man bedenkt, wie selten sie in unserem Strafraum waren.“
In den letzten 26 Minuten der regulären Spielzeit hatte Apfeld fünf Wechsel getätigt und durfte sich eigentlich durch die vermeintliche Entscheidung bei Touloupis‘ Treffer zum 3:1 bestätigt fühlen. Oder war so doch ein Bruch im Spiel entstanden? Der Cheftrainer entgegnete mit Blick auf die Einwechslungen von Hammoud, Touloupis, Rinor Rexha, Edin Hadzibajramovic und Phil Spillmann: „Wir bringen absolute Qualität ins Spiel, ballsichere Spieler. Aber wenn es dann so passiert, wie es passiert ist, findet man sicher irgendetwas. Ein ,Hätte, Wenn und Aber‘ bringt uns aber nicht weiter. Wir sind weit davon entfernt irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen. Wir haben diesmal eine kleine Backpfeife bekommen. Damit müssen wir umgehen und Dienstag möglichst die drei Punkte holen.“ Sprich: In Uerdingen beim KFC, der anders als die Ratinger am Freitag verlor.