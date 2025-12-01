Die „Backpfeife“ bringt 04/19 einen Punkt mehr als dem KFC

Zu sicher oder zu sorglos sei sein Team nicht gewesen, fand Apfeld im Anschluss an das 3:3, sondern: „Wir haben das Spiel kontrolliert, aber nicht so, wie wir es kontrollieren wollten und auch müssen. Es hat ein bisschen Ruhe gefehlt. Wir haben kein Spiel abgeliefert, wo alle sagen: ,Wow‘, es war aber auch kein mega-schlechtes Spiel. Wir schaffen es nicht, mehr Wut zu entfachen und noch mehr Tore zu schießen. Dann kriegen wir zwei Handelfmeter, die berechtigt sind, und haben so ein Ei am Ende – da ist sehr unglücklich in der 90. Minute. Die Holzheimer waren mit ihren Möglichkeiten im Spiel drin und hatten mit den Elfmetern eine sehr gute Quote, wenn man bedenkt, wie selten sie in unserem Strafraum waren.“