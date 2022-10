Alexander Ruf erzielte das 1:1 gegen den SC Regensburg. Bachs Trainer Guti (r.) ist nicht zufrieden. – Foto: Markus Schmautz

Die Bacher Heimschwäche: Gustavo Ribeiro kennt die Gründe Aus den letzten drei Heimspielen holten die Bacher nur einen Punkt – Richtungsweisende Wochen stehen an

In den letzten Spielen lief es nicht gut für den VfB Bach. Am Sonntag trennte man sich mit einem 1:1 daheim gegen den Sportclub. Eine Woche vorher setzte es eine 2:5-Heimpleite gegen Prüfening. Zuvor konnte der VfB mit 4:3 in Neutraubling gewinnen, doch am 18. September setzte es eine 0:2-Heimniederlage gegen den inzwischen souveränen Tabellenführer vom FC Kosova.

Beim Spiel gegen den SC hatte man großes Glück, dass die Gäste zwei Elfmeter verschossen haben. Einen parierte Keeper Ardit Hashani, der zweite kurz vor Schluss landete in den Wolken. Trainer Gustavo Ribeiro ärgert sich vor allem darüber, dass abermals zu viele Chancen liegengelassen werden. Vor dem 0:1 vergaben zweimal Steinhauer und einmal Mrikic gute Einschussmöglichkeiten. „Man braucht sich ja nur anschauen, wie viele Treffer unsere Offensive erzielt hat.“ Dino Mrkic traf bisher neun Mal, Jonas Seidl, er spielt aber seit Wochen im Mittelfeld, netzte sieben Mal ein. Dann folgen Manuel Dengler mit drei sowie Maxi Steinhauer und Alexander Ruf mit je einem Treffer. Seit Peter Hillmeier aus beruflichen Gründen nicht mehr mit dabei ist, steht auch die Defensive nicht mehr so sattelfest. Nur einen Punkt holte der VfB Bach aus den letzten drei Heimspielen. Guti wird weiter an den Schwächen und Stärken mit seinem Team arbeiten. „Es ist immer das gleiche. Wir wissen ja, an was es liegt. Wenn wir oben dabeibleiben wollen, müssen wir mehr bringen. Vor dem Tor sind wir einfach zu brav“, resümiert Guti. Nun hat man ein schweres Auswärtsspiel in Viehhausen vor der Brust, bevor das Derby in Sulzbach vor der Tür steht. Anschließend versucht man, daheim gegen Ziegetsdorf und Parsberg zu punkten. In der Auswärtstabelle ist Bach mit 15 Punkten (5/0/1) zweiter hinter dem Tabellenführer Kosova (16). Der Blick auf die Heimtabelle macht die Bacher Verantwortlichen allerdings nur wenig glücklich. Dort stehen zwei Siege, drei Remis und zwei Niederlagen zu Buche. Entscheidende Wochen stehen an für den VfB. Aktuell ist man mit 24 Punkten Fünfter. Der Rückstand auf den Zweiten beträgt lediglich zwei Punkte. Ab sofort darf sich die Guti-Elf aber keine Ausrutscher mehr erlauben.