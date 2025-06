Die U17 des SVS hat überzeugt. – Foto: Pascal Derks

Die B-Junioren des SV Straelen feiern eine herausragende Saison In der Grenzlandliga waren die Jungs von Trainer Nick Armbrüster eine Klasse für sich, im Pokal avancierte die Mannschaft zum Favoritenschreck.

22 Spiele, 64 von 66 möglichen Punkten, ein Torverhältnis von 104:19 – die B-Junioren des SV Straelen haben in der Grenzlandliga eine Saison der Superlative gespielt. Bereits am drittletzten Spieltag krönte sich das Team von Trainer Nick Armbrüster mit einem 6:0-Erfolg über den TV Asberg zum Meister der Spielklasse und ermöglichte so auch dem aktuellen U15-Jahrgang die Teilnahme an den Qualifikationsspielen zur Niederrheinliga, in denen man vor einem Jahr selbst noch auf höchst bittere Art und Weise gescheitert war.

„Das war ein herber, herber Schlag“, erinnert sich Armbrüster an das verlorene Elfmeterschießen im Entscheidungsspiel gegen SGS Essen, das damals noch Ex-Trainer Yannik Nawrocki begleitet hatte. In der Saisonvorbereitung jagte dann eine Testspiel-Niederlage die nächste. „Zu Beginn lief wirklich gar nichts. Das lag auch daran, dass einige Spieler noch in den Ferien waren“, sagt Armbrüster, der in der Folge ein neues Spielsystem einstudierte. Das sollte Früchte tragen. Das 3:1 im Kreisderby gegen den 1. FC Kleve am ersten Spieltag war der Auftakt in eine fast perfekte Grenzlandliga-Saison, die ganz nebenbei noch durch tolle Ergebnisse im Niederrheinpokal aufgewertet wurde. Nach Siegen gegen die klassenhöheren Teams von Rot-Weiß Oberhausen (DFB-Nachwuchsliga) und Ratingen 04/19 (Niederrheinliga) war erst im Viertelfinale gegen die Sportfreunde Baumberg (Bergische Leistungsklasse) Schluss.

Großer Umbruch steht bevor „Die Spiele im Niederrheinpokal waren für uns richtige Highlights. Nicht nur dort haben wir gezeigt, dass wir eigentlich Niederrheinliga-Niveau haben. Die Jungs sind in mein System super reingewachsen und haben eine überragende Saison gespielt, auf die ich sehr stolz bin“, so Nick Armbrüster, der sich vom SV Straelen verabschiedet. Das gilt auch für einige seiner Schützlinge. Deshalb war bei der Meisterfeier zum Saisonabschluss im Klubheim an der Römerstraße auch etwas Wehmut zu spüren.