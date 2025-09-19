Die B-Junioren des 1. FC Kleve setzen den Erfolgslauf fort

Am Mittwochabend schob sich der Nachwuchs des Fusionsklubs mit einem deutlichen 3:0 (2:0)-Erfolg im Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt an die Tabellenspitze. Es ist der dritte Sieg im dritten Spiel – bei einem Torverhältnis von 9:4.

Alle Klever Treffer gehen bisher auf das Konto von Vadim Sladkov und Inricke Chejou. Die beiden jungen Fußballer zeigten sich auch am Mittwochabend unter Flutlicht wieder bestens aufgelegt. Vadim Sladkov brachte den Gastgeber zunächst per Foulelfmeter in Führung (6.). In der 32. Minute legte der Klever Torjäger mit seinem sechsten Saisontreffer das 2:0 nach. Die Vorarbeit hatte Leon Kohl geleistet.

Nach der Pause legte Tom Lohmann seinem Teamkollegen Inricke Chejou dessen dritten Saisontreffer auf (57.). FC-Spieler Leonard Egen sah in der 63. Minute für ein Foulspiel die Rote Karte. Das hatte aber keinen Einfluss mehr auf den Sieg der Klever B-Junioren.

„Den Rest haben wir diszipliniert wegverteidigt. Die Jungs haben sich den Derbysieg erkämpft“, sagte FC-Coach Niko Hegemann.