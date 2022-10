Die Auswärts-Macht aus Pfalzdorf Aufsteiger Alemannia Pfalzdorf hat nach dem 3:2 beim FC Aldekerk elf Punkte auf dem Konto – alle in der Fremde geholt. Für den Gastgeber spitzt sich die Lage zu. Der Vorletzte hat fünf Zähler Rückstand auf das rettende Ufer.

Die Gastgeber begannen unkonzentriert. Bereits nach vier Minuten durften die Gäste samt Anhang erstmals jubeln, als Dominik van Baal die Alemannia in Führung brachte. Und auch in der Folge lief bei Aldekerk nicht viel zusammen. Die Gäste stellten konsequent die Räume zu und ließen den Gegner nicht ins Spiel kommen. Auf der anderen Seite setzte der Aufsteiger immer wieder zu gefährlichen Kontern an. So war es keineswegs überraschend, dass Dominik van Baal nach einer halben Stunde auf 2:0 erhöhte. „Wir haben heute wirklich eine bärenstarke erste Halbzeit gespielt und sind auch verdient in Führung gegangen“, sagte der Pfalzdorfer Trainer Thomas Erkens.

Nach dem Seitenwechsel kam der FC Aldekerk deutlich besser in die Partie. Und der Gastgeber belohnte sich schnell. Oliver Martens ließ in der 47. Minute in der Landwehr-Arena wieder Hoffnungen auf etwas Zählbares aufkommen. In der Folge drängten die Gastgeber auf den Ausgleich, ließen aber die eine oder andere Möglichkeit ungenutzt. Die Vorentscheidung fiel in der 69. Minute, als Lars Völpert einen Strafstoß sicher zum 3:1 für die Alemannia verwandelte.