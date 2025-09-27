Die Aussichten sind rosig

Beste Laune herrscht derzeit beim VfB Eppingen. Die Pfeiffer-Elf steht bei 14 Punkten und damit einem sehr starken Zwei-Punkte-Schnitt nach sieben Spielen gegen reihenweise Spitzenmannschaften. Es ging bereits gegen den Ersten, Zweiten, Dritten, Fünften und Siebten der Tabelle. Am Samstag müssen die Eppinger zum Achten, Anpfiff beim SV Waldhof Mannheim II ist um 15.30 Uhr.

Der Spielplan lässt auf eine Spitzenplatzierung auch nach Ende der Vorrunde schließen. Von den kommenden acht Kontrahenten belegen nur zwei einen einstelligen Tabellenplatz, fünf der acht zieren sogar die letzten fünf Plätze im Tableau.

"Man muss aber immer auch erst gegen jeden punkten", gibt es laut VfB-Coach David Pfeiffer keine einfachen Aufgaben. Am Samstag wartet sogar ein weiterer richtiger Brocken, schließlich ist der Waldhof als Achter eine Partie in Rückstand, könnte mit einem Sieg aus dem Nachholspiel sogar die Eppinger überflügeln und bis auf Rang drei nach vorne stoßen. Generell ist es laut dem Trainer, "immer noch sehr früh in der Saison, deshalb kann sich in der Tabelle einiges verschieben." Die Fachwerkstädter sind aber immerhin viel besser im Geschäft als in der Vorsaison, in der er es bereits zu diesem Zeitpunkt auf eine spannungsarme Runde im Mittelfeld hinauslief.