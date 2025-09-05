 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
– Foto: Michael Donau

Die Ausscheidungsrunde im Steinhaus-Pokal

Steinhaus-Pokal +++ In sieben Begegnungen geht es am Wochenende um das Weiterkommen

Im Steinhaus-Pokal des KFV Jerichower Land geht am Wochenende die Ausscheidungsrunde mit sieben Begegnungen über die Bühne. Unter anderem trifft die SG Blau-Weiß Gerwisch im Derby auf den letztjährigen Landesklasse-Kontrahenten SV Union Heyrothsberge. Der Blick auf die Paarungen.

Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
Karither SV 53
Karither SV 53Karith
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R.
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SG Blau-Weiß Gerwisch
SG Blau-Weiß GerwischGerwisch
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SG Blau-Weiß Niegripp
SG Blau-Weiß NiegrippNiegripp
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Eiche Redekin
SV Eiche RedekinRedekin
SG Güsen/ Parey
SG Güsen/ PareySG Güsen/ Parey
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
Wörmlitzer SV 90
Wörmlitzer SV 90WörmlitzerSV
SV Lokomotive Jerichow
SV Lokomotive JerichowJerichow
15:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Eintracht Hohenwarthe
SV Eintracht HohenwartheSV Eintracht Hohenwarthe
SV Blau-Weiß Loburg
SV Blau-Weiß LoburgLoburg
14:00live

Sonntag

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Fortuna Genthin
SV Fortuna GenthinF. Genthin
SV Traktor Tucheim
SV Traktor TucheimTucheim
14:00

